5 лет назад Дзюба ушёл из «Спартака» в «Зенит»: кто выиграл и проиграл от этого трансфера

Лидер сборной России и один из самых узнаваемых футболистов страны Артём Дзюба ровно пять лет назад, 6 февраля 2015 года, подписал контракт с «Зенитом». С тех пор форвард добился немалых успехов вместе с новым клубом. Однако и бывший клуб Артёма «Спартак» тоже завоевал не один трофей.

Кто же всё-таки выиграл от этого трансфера больше?

Как Дзюба переходил в «Зенит»

Когда Артём с новым прозвищем Дзюбиньо возвращался из невероятно успешной ростовской аренды в «Спартак», до окончания срока его контракта с клубом оставался год. Сезон-2014/2015 Дзюба начал с 6 голов в 4 матчах, а потому руководство красно-белых решило как можно скорее заключить с форвардом новое соглашение. Тогда нападающему предложили четыре года и чуть больше, чем полтора миллиона евро. Дзюба на это предложение ответил отказом.

«Спартак» готов дать Дзюбе самую большую зарплату в команде, однако он просит столько, сколько платят в «Зените». Он хочет получать, как Халк, но он не играет, как Халк. Я хочу сказать, что и у нас, и у Дзюбы есть желание договориться. Артём будет играть в «Спартаке», — говорил тогда Леонид Федун.

Однако Артём отказался и от второго, и от третьего предложения московского клуба. По словам самого Дзюбы, он хотел прийти к вопросу о продлении контракта зимой, а до тех пор просто спокойно играть в футбол.

К январю 2015 года терпение Федуна закончилось.

«Сегодня был совет директоров. Он проголосовал за то, чтобы отпустить Дзюбу из «Спартака». Мы не собираемся устраивать ни с кем аукцион. У нас есть чувство собственного достоинства. Человеку трижды предлагали продлить контракт. Но позиция всех, в том числе главного тренера: этот человек не готов отдаваться полностью игре и не должен быть в команде», — отмечал президент «Спартака».

К тому моменту Дзюба уже вёл переговоры с «Зенитом». Поэтому форварда перевели в дубль «Спартака».

Спустя месяц Артём подписал пятилетнее соглашение с питерским клубом. Сообщалось, что в «Зените» он будет получать около 3 млн евро в год. Остаток сезона нападающий провёл в аренде в «Ростове», а летом присоединился к своему новому клубу.

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Чего добился «Спартак» без Дзюбы

Первый сезон без Дзюбы сложился для «Спартака» не лучшим образом. Под руководством Дмитрия Аленичева красно-белые с большим трудом добыли право играть в еврокубках, финишировав на 5-й строчке РПЛ. Впрочем, воспользоваться своим шансом и принять участие в финальной части Лиги Европы спартаковцы так и не смогли. 4 августа 2016 года московский клуб уступил в квалификации ЛЕ кипрскому АЕКу и вылетел из турнира, а на следующий день Аленичев подал в отставку.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» стал Массимо Каррера. Тогда никто и не думал, что итальянец без серьёзного опыта работы задержится на своём новом посту надолго. Тем не менее под руководством Карреры красно-белые стали неожиданно много побеждать и в итоге к концу 27-го тура РПЛ сенсационно стали чемпионами.

Вскоре за первым за 16 лет трофеем последовал и второй. В июле 2017 года «Спартак» завоевал Суперкубок России, обыграв «Локомотив» со счётом 2:1.

К сожалению для болельщиков московского клуба, на этом счастливый период в истории «Спартака» завершился. С тех пор красно-белые занимали максимум третье место в РПЛ, в Кубке России добирались не дальше полуфинала, а на европейской арене за последние пять лет «Спартак» может похвастать лишь попаданием в 1/16 финала Лиги Европы.

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Чего добился Дзюба в «Зените»

Свой первый трофей с «Зенитом» Дзюба завоевал спустя несколько дней после того, как присоединился к клубу. В июле питерцы по пенальти одержали победу над «Локомотивом» и выиграли Суперкубок России.

В том сезоне Дзюба настрелял за «Зенит» 15 голов, отдал 9 результативных передач в РПЛ и помог клубу занять третье место в чемпионате России. В Кубке страны Артём был уже не столь результативен (2 гола и один результативный пас), однако и без активной помощи своего форварда питерцы смогли поднять трофей над головой – в финале «Зенит» разгромил ЦСКА. В той же кампании сине-бело-голубые добились наибольшего успеха в еврокубках за последние пять лет, добравшись до 1/8 финала Лиги чемпионов.

В свой второй сезон в «Зените» Дзюба смог выиграть с клубом лишь Суперкубок страны, а в третий серьёзно сдал и угодил в запас. Зимой 2018 года Артём был даже вынужден отправиться в аренду в тульский «Арсенал» за регулярным игровым временем.

Полгода, проведённые в Туле, пошли форварду на пользу. Следующий сезон (2018/2019) стал лучшим в карьере Дзюбы. Во-первых, вместе с «Зенитом» он добыл долгожданное чемпионство в РПЛ. Во-вторых, по ходу сезона его признали лучшим футболистом года в России. В-третьих, Артём стал лучшим ассистентом РПЛ, отдав 12 результативных передач.

Нынешний сезон для форварда может закончиться ещё лучше. Дзюбу уже признали лучшим футболистом года, он лидирует в гонках бомбардиров и ассистентов РПЛ и ведёт «Зенит» ко второму чемпионству подряд.