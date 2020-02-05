«Я счастлив, что получил гражданство России». 10 лет назад Ари приехал в «Спартак»

Ровно 10 лет назад «Спартак» объявил о покупке Ари. Под той новостью на «Чемпионате» было 142 комментария. Один из читателей писал: «Непонятно что за игрок». Сегодня понятно многое – от стиля игры до кепок, которые он носит. Мы связались с Ари и составили топ-10 памятных событий в его карьере за эти 10 лет.

1. Переезд в Россию

– Я моментально согласился, когда агент сказал мне о возможности перейти в «Спартак». Большая команда, большой стадион, большая лига. После голландского Алкмара все казалось новым. Пришлось заново адаптироваться: язык, холод и все остальное. Я был искренне счастлив, тем более, что мы стали вице-чемпионами и встречались в Лиге чемпионов с такими командами, как «Барселона» и «Челси».

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2. Особенный гол

– В 2011 году я забил мяч, о котором писали даже в Бразилии. Есть два гола, которые не покорились Пеле. Первый – удар со своей половины поля. Второй – обводка вратаря, не касаясь мяча – за счет корпуса заставить ошибиться вратаря. Мне удалось это сделать в «Лужниках» после прострела (от Кирилла Комбарова – Прим. «Чемпионата»). В Бразилии писали, что мне удалось то, что не получилось у Пеле.

3. Трансфер в «Краснодар»

– Я хотел продолжать карьеру в «Спартаке», но мы не договорились по контракту. У меня хватало вариантов: Эмери звал к нему в «Севилью», было предложение с Украины. Плюс Дубай, Турция и Саудовская Аравия. Я уже в тот момент понимал, что лучшим для меня вариантом будет «Краснодар». Перешел сюда, как только понял, что переговоры со «Спартаком» не сложились. Это было одно из моих лучших решений в жизни.

Да, Ари подвёл «Краснодар». Но это побочный эффект его лучших качеств на поле Своими эмоциями он приносит команде гораздо больше пользы.

4. Хет-трик в ворота «Спартака»

– К «Спартаку» я всегда относился тепло. В первом матче против бывшей команды я принципиально не праздновал голы. Так поступают многие футболисты из уважения к клубу, болельщикам и годам, проведенным с партнерами. Конечно, я был рад забить сразу три мяча. Порой, и один гол тяжело даётся, а тут хет-трик. Дело даже не в том, как я уходил из «Спартака», а в том что это именитая команда. Важно показывать свой уровень и в матче с такими соперниками.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

5. Паспорт РФ

– Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали Гильерме сделать паспорт. Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца.

6. Рождение ребенка

– Среди десяти пунктов должна быть и моя дочь. Она – важнее всего. Когда моя принцесса родилась в Бразилии, то я был на сборах в Дубае. «Краснодар» отпустил меня, чтобы я с ней повидался. Ариане сейчас пять лет и она ходит в креши – это то, что в России называют садик. Дочь красивая – в отца пошла. Ха-ха! Жаль, что мы с ней не так часто видимся.

Фото: из личного архива Ари

7. Авария на трассе

– Мы возвращались в Москву на машине после матча в Туле. Авария случилась фактически у нас на глазах. Мы с Фарфаном рванули туда и вытаскивали беременную женщину из дымящейся машины. Открыли ее с помощью лома. Фарфан постелил свою куртку – на нее мы положили женщину. Все случилось быстро, это был просто импульс – помочь пострадавшим. Такое может произойти где-угодно и с кем-угодно. Увы, я до сих пор не знаю, что было дальше с той женщиной и пьяным парнем, из-за которого, видимо, и случилась авария. Я искал новости об их состоянии, но так и не нашел. Если что-то узнаете, то сообщите.

8. Травма «крестов»

– В футболе постоянно так. Сегодня у тебя все хорошо, а завтра уже нет. Каждый футболист рискует. В матче с ЦСКА я защищал мяч, но повредил колено в единоборстве с Головиным. Это не его вина – нормальный эпизод, но получился тяжелый момент в моей карьере. Я пришел в «Локо» в аренду, чтобы играть, забил во втором туре и сразу получил травму «крестов». Поэтому и говорю, что у футболистов все быстро меняется. Спасибо богу, что я преодолел этот период быстро. Уже через три месяца занимался с партнерами, а через четыре был в распоряжении главного тренера. Я сейчас смотрю на шрам и вспоминаю, через что я прошел. Все преодолимо. Теперь этот шрам придает мне силы.

9. Чемпионство

– У нас был сплоченный коллектив. Фарфан заменил меня после травмы – много забивал, играл на острие, хотя изначально считался вингером. Победный мяч Эдера не забуду никогда. Да и вообще все молодцы. Когда Гильерме пропустил от Витинью после удара издали? Как раз в той игре я получил травму. Тогда все поддержали Гилю – в результате мы выиграли и в том матче, и в чемпионате. Мы все были вместе. До сих пор помню тот голевой пас Тарасова на меня.

«Я — русский». Интервью с Ари – первым темнокожим игроком в истории сборной Форвард «Краснодара» водит детей на «Бессмертный полк», спасает людей и прямо говорит о критике и расизме.

10. Дебют в сборной

– Это был приятный сюрприз. После матча я ехал в Москву навестить дочь. Когда появилась информация о моем вызове, то мне присылали сообщения близкие и друзья. Они знали, через что я прошел на пути к сборной России. Писали: «Ты пример для подражания, ты заслужил». Честно говоря, я после вызова в сборную не сразу смог уснуть. Было здорово сыграть против сборной Германии. Понимаю ли я, почему тренер меня не вызывает в последнее время? Он всегда знает, что лучше для команды. Я лишь благодарен ему за приглашение, несмотря на возраст. Для меня это было важно.