«Спартак» провёл два первых матча в 2020 году. Главные наблюдения и выводы

Контрольные матчи на сборах следует анализировать всегда осторожно, слишком уж обманчивыми бывают первые наблюдения. Однако и закрывать глаза на эти игры тоже нельзя, информации из них почерпнуть можно немало. Особенно в случае «Спартака», который долго прятался за ширмой тактических занятий, а в Катаре наконец-то показал своё лицо. Два первых спарринга в году, да ещё с соперниками высокого уровня, — хороший повод оценить текущее состояние красно-белых и сделать осторожные прогнозы.

1. Модуль с тремя центральными защитниками – приоритетный для Тедеско

В концовке прошлого года «Спартак» при немецком тренере также чаще использовал 3-4-1-2, но случались матчи и с альтернативными системами. Например, самый последний, крайне неудачный против «Ростова», где красно-белые применили 4-2-3-1.

Понятно, что у каждой официальной игры своя история – и гибкий Тедеско может вертеть расстановками через два тура на третий. Но было крайне любопытно, какую схему он выберет как базовую. Учитывая, что в контрольных матчах команды обычно не подстраиваются друг под друга (результат не имеет значения), а наигрывают свои наработки, сейчас можно смело прогнозировать: в оставшейся части сезона «Спартак» также будет играть с модулем 3-Х-Х.

Тедеско использовал его во всех четырёх таймах против «Ростова» и «Локомотива» и ради отработки системы, к примеру, сдвигал в центр обороны не самых профильных резервистов Маркитесова (он универсален, но вообще – больше атакующий футболист) и Маслова (опыта правого защитника у него пусть незначительно, но больше). А в последней игре с «Локомотивом» повышенную нагрузку получил Джикия, единственный из команды отыгравший все 90 минут.

2. В отличие от осени, «Спартак» начал высоко прессинговать

В дебютном отрезке при Тедеско «Спартак» системно не использовал высокий коллективный отбор мяча. Тогда немецкий тренер посчитал, что слишком высок риск пропуска передач за спину и быстрых атак из-за несогласованных действий, поэтому сделал ставку на выжидательную оборону в среднем блоке, а работу по внедрению прессинга отложил на зиму. Результат мы увидели в матчах против «Ростова» и «Локомотива» — теперь красно-белые активно включаются в отбор на чужой половине поля.



Запуск прессинга происходит по так называемым триггерам. Исходя из увиденного, ими служат: а) передача на чужого флангового защитника – нападающие сразу включаются, полузащитники поджимают, «Спартак» пытается запереть соперника во фланговой зоне; б) обратная передача на чужого центрального защитника – когда соперник не знает, как ему продвигать мяч, и начинает перекатывание между игроками центра обороны, «Спартак» также нередко включается в агрессивный отбор; в) ауты на чужой половине поля, любое нахождение мяча во фланговой зоне.



Если вы смотрели игры «Спартака» со звуком, то постоянно слышали подсказки от Доменико: «Push (Дави)! Push! Давай-давай! Вперёд!». Освоивший русские слова немец гонит свою команду в высокий отбор, линия обороны сразу же поднимается. Получается пока так себе: агрессии много, а синхронности в действиях и системы не хватает. Но время для совершенствования у «Спартака» ещё есть.

3. Команда вряд ли будет играть в контроль мяча

Заметно, что большая работа проделана по расположению в позиционных атаках. «Спартак» старается выстраиваться так, чтобы равномерно распределяться по полю и не перенасыщать при владении ни горизонтальные, ни вертикальные зоны. При этом структура расположения игроков не кажется оптимальной для игры в контроль. Треугольников на поле наблюдается мало, футболистов в передней линии стабильно больше, чем между линиями. Пока всё это смахивает больше на то, что «Спартак» хочет сделать атаки максимально быстрыми и вертикальными.

4. Соболев будет очень востребован, хотя сейчас не в форме

Данный пункт плавно вытекает из предыдущего. Уже сейчас заметен вектор: центральные защитники чаще отдают мяч не центральным хавбекам, а на фланг или прямиком нападающим при помощи длинных забросов. Когда в игре против «Локо» мяч оказывался у Гапонова, в эфир отчётливо прорывался громкий подсказ Тедеско: «Давай! Давай! Вперёд!». А после передачи в оттяжку на Мирзова последовали аплодисменты и «Браво!».



Габаритный Соболев в такой системе, вне всяких сомнений, станет очень востребованным игроком. Хотя дебютный тайм против «Локомотива» показал, что работы ему и тренерскому штабу для адаптации и набора формы предстоит очень много. Соболев был минимально вовлечён в игру (лишь пять передач за 45 минут, две из них точные), выглядел грузным и тяжеловатым. Из девяти единоборств он выиграл только два. Хотя всё это неудивительно: человек два месяца думал не о футболе, а о грядущем трансфере.

Александр Соболев (на переднем плане) Фото: spartak.com

5. Эксперимент с Зобниным на правом фланге пока закончился

Мы помним, что приоритетным выбором Тедеско на правый фланг обороны осенью стал Зобнин. Роману для этой позиции точно хватает выносливости и объёма, но большие вопросы возникали по работе с мячом и конструктиву. Для полноценной поддержки атаки ему всё-таки не хватает навыков в обострении и завершении.



Сейчас Тедеско пока не дёргает Зобнина из опорной зоны. По два тайма на правом фланге провели более профильные Рассказов и Ещенко. Хотя всё может измениться, когда вернётся после повреждения Умяров. Тогда из-за высокой конкуренции в центре Зобнину, вероятно, снова придётся подвинуться правее.

6. Шюррле ещё сильнее подвис

Теплилась надежда, что немец прибавит после полноценных сборов. Увы, в первом тайме против «Ростова» чемпион мира выглядел слабо, а потом получил травму, которая не позволит ему больше сыграть в Катаре ни минуты. То есть мы уже имеем скомканную подготовку. А ещё – возросшую конкуренцию в атаке. Должно случиться чудо, чтобы грустные прогнозы по Шюррле не оправдались.

7. Положение Тиля тоже сомнительно

Тедеско усердно пытается вписать Тиля в свою систему, пробует сделать из него центрального полузащитника при 3-5-2, но и здесь, скорее всего, история будет очень сложной. Гус с его зависимостью от системы 4-3-3/4-2-3-1 не может играть в нынешней модели красно-белых на своих сильных качествах (заполнение зоны нападающего, работа в передней линии прессинга), а для глубинного плеймейкинга у него пока не хватает качеств.



Как с «Ростовом», так и с «Локомотивом» Тиль выглядел слабо: ноль обостряющих передач, ноль ударов, ноль запоминающихся действий. Возможно, Тедеско стоит попробовать превратить голландца в одного из двух нападающих, однако и там есть кому играть.

8. Появились новые варианты стандартов, но у команды нет качественного правши для подач

Осенью «Спартак» использовал при Тедеско классику — стандартные подачи без розыгрышей и ложных манёвров. Получалось плохо, команда не забила ни гола и крайне редко била по воротам. Сейчас заметно, что какая-то работа над теми же угловыми проведена. Например, с «Локомотивом» часто использовался вариант «все в створ» (все футболисты скапливаются во вратарской, играть защитникам и вратарю в таких условиях становится крайне сложно), которым когда-то сводил с ума всех в Премьер-Лиге Виталий Кафанов и его «Рубин».



Работа ведётся, но заметна и проблема с подающими. Кажется, у красно-белых попросту нет качественной правой ноги. С левой может подавать Бакаев, а вот с правой против «Локомотива» пробовал исполнять Зобнин. Получалось так себе. Видимо, надежда на скорое возвращение Умярова.

9. Мирзов теперь – нападающий для скоростного футбола

Узкоспециализированный Мирзов также столкнулся с адаптационными сложностями. Его позиция флангового полузащитника пропала при 4-2-3-1, а вингера из него сделать крайне сложно, учитывая низкую тактическую грамотность в обороне и ограниченность в атаке. Тедеско превратил Резиуана в нападающего. Вполне приемлемый вариант для матчей, где будет много свободного пространства за спинами соперников. Убежать Мирзов может, что и делал против «Ростова».

10. Глушенков – готов для основной обоймы, остальные молодые резервисты нуждаются во времени

В двух играх достаточное игровое время получили все молодые игроки из «Спартака-2» – Бакалюк, Маслов, Маркитесов, Глушенков. По первым трём выводы стоит отложить, а вот Глушенков в каждом из матчей выглядел очень заметной фигурой. Есть проблемы с реализацией, зато видна скорость, понимание пространства и качественная левая нога. Есть подозрение, что весной Максим будет часто попадать в заявку.