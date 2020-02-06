В какие города России поедет Кокорин с «Зенитом-2». Наша инфографика

Александр Кокорин пока остаётся в «Зените-2», хотя слухов о его будущем появляется немало. Сам нападающий признался, что в последние дни общается с «Балтикой», но там нет никакой конкретики. Если он всё же останется в Санкт-Петербурге, то ему предстоит съездить с командой на четыре игры. До конца сезона «Зениту-2» осталось всего 9 матчей, из которых пять – домашние.

«Луки-Энергия», Великие Луки

— Клуб был создан в 1991 году, но с тех пор 8 раз менял название.

— В ПФЛ выступает с сезона-2017/2018, до этого клуб участвовал в чемпионате Псковской области.

— Великие Луки – приятный, небольшой город в Псковской области. Город воинской славы.

«Родина», Москва

— Молодой московский клуб – основан был в 2007 году.

— В ПФЛ выступает с этого сезона, ранее команда играла в ЛФК.

«Ленинградец», Санкт-Петербург

— Клуб, который ещё моложе московской «Родины», — его учредили в 2018 году.

— Команда представляет футбол Ленинградской области – раньше для этого был «Тосно».

«Знамя труда», Орехово-Зуево

— Один из старейших клубов России – в прошлом году ему исполнилось 110 лет.

— В 1962 году команда играла в финале Кубка СССР. Это самое большое достижение в истории «Знамени труда».