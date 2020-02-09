Каким был мир, когда Жирков дебютировал в сборной России

15 лет назад Юрий Жирков дебютировал в сборной России. 9 февраля 2005 года 21-летний полузащитник ЦСКА с первой минуты появился на поле стадиона «Сан-Элия» в Кальяри. В тот морозный вечер молодой, но уже мастеровитый Юрий вместе с Вадимом Евсеевым, Дмитрием Хохловым, Дмитрием Сенниковым и другими более опытными партнёрами по команде под руководством Георгия Ярцева противостоял Италии с Вьери, Матерацци, Гаттузо и Каннаваро.

Тот товарищеский матч россияне без шансов проиграли, однако впереди Жиркова ждали ещё много громких побед с нашей сборной. Предлагаем ненадолго переместиться в то время и вспомнить, каким был мир, когда Юрий только начинал свою карьеру во взрослой национальной команде.

«Локо» — чемпион РФПЛ

За несколько месяцев до дебюта Жиркова, «Локомотив» отпраздновал второе чемпионство за три года. Золотая команда Юрия Сёмина с Лоськовым, Евсеевым, Овчинниковым и Сычёвым всего лишь на одно очко опередила ЦСКА Газзаева, который совсем недавно усилился бразильцами Вагнером Лавом и Даниэлем Карвальо. Третье место тогда сенсационно заняли «Крылья Советов» под руководством Гаджи Гаджиева.

ЦСКА шёл к победе в Кубке УЕФА

В еврокубках к февралю оставалась надежда только на ЦСКА. Однако едва ли кто-то мог предположить, что команду Газзаева ждёт триумф.

Фото: pfc-cska.com

Ющенко стал президентом Украины

В дополнительном раунде президентских выборов Виктор Ющенко собрал почти на 8% голосов больше, чем Виктор Янукович. В конце января в здании Верховной Рады Ющенко принял присягу и вступил в должность президента Украины. Тогда на его инаугурацию были потрачены рекордные 4,3 млн гривен.

10 самых возрастных футболистов РПЛ Некоторые из них до сих пор незаменимы в своих клубах.

Продолжался судебный процесс по делу Ходорковского

В Мещанском районном суде Москвы продолжались слушания по одному из самых громких дел в истории современной России. Главу ЮКОСа обвиняли в мошенничестве и неуплате налогов. В конце мая суд признал Ходорковского виновным и приговорил его к лишению свободы в колонии общего режима на 9 лет. Чуть позже срок наказания сократили до 8 лет.

Фото: РИА Новости

Доллар стоил 28 рублей

Курс евро составлял 36 рублей, а фунт стерлингов – 52 рубля.

КНДР объявила себя ядерной державой

«Мы уже предприняли решительные действия по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия и изготовили несколько атомных зарядов для самообороны, чтобы противодействовать все более явной политике США, целью которой является изоляция и удушение КНДР», — отмечалось в заявлении министерства иностранных дел страны.

На Юго-восточную Азию обрушилось разрушительное цунами

В конце декабря 2004 года в Индийском океане случилось землетрясение, которое спровоцировало самое смертоносное цунами в современной истории. Оно обрушилось на Индонезию, Шри-Ланку, Таиланд, Мальдивы, Мьянму, Малайзию, Сомали, Мадагаскар, Кению и ЮАР. В результате катастрофы погибли около 235 тысяч человек.

Самый кассовый фильм года – «Гарри Поттер и Кубок огня»

Четвёртая часть серии фильмов о знаменитом мальчике-волшебнике соберёт в мировом прокате аж 895 миллионов долларов. В России самым кассовым фильмом года станет «9 рота». Картина Бондарчука соберет 25,5 млн долларов.

Crazy Frog захватил мир

Crazy Frog стал невероятно известным после попадания в клип на ремикс композиции «Axel F». Тогда анимационный лягушонок на мотоцикле настолько поразил мир, что вскоре начали выпускать различные товары с его изображением, игрушки и даже видеоигры.

Любимыми песнями делились с помощью блютуза

Тогда Wi-fi и мобильный интернет ещё не были распространены. Поэтому владельцам телефонов приходилось просить друг друга передать какой-нибудь хит Эйкона, Мадонны или «Зверей» через блютуз. Тем, у кого были мобильники попроще, приходилось пользоваться Ик-портом. Фразы «Поднеси телефон поближе» и «Не так близко, ИК-порт сгорит» наверняка многим знакомы.

Ещё не было YouTube, «Инстаграма» и «Твиттера»

Знаменитый видеохостинг начнёт функционировать лишь через два месяца после дебюта Жиркова, «Твиттер» появится в июле 2006 года, а «Инстаграм» представят общественности ещё через 4 года.

Жирков: хотел закончить шесть лет назад, жена сказала — дурак! Главный герой матча «Спартак» — «Зенит» вспоминает «Челси», рассуждает о своём музее и рассказывает о мотивации продолжать играть

Моуринью уничтожал АПЛ с «Челси»

К середине дебютного сезона в Англии португальский тренер с «Челси» уверенно лидировал в АПЛ. Ту кампанию лондонский клуб сумел закончить с невероятным рекордом: всего лишь 15 пропущенных мячей за 38 матчей.

Фото: Michael Steele/Getty Images

В НХЛ не проводили матчи

Тогда в НХЛ не просто произошёл локаут. Сезона-2004/2005 в лучшей хоккейной лиге мира вообще не было. Профсоюз игроков и руководство лиги смогли уладить разногласия лишь к середине лета.

Готовили к выпуску сериалы «Побег» и «Доктор Кто»

Каждый из этих сериалов оказался очень успешным. «Побег» будут продлевать, пока это возможно, а новые серии «Доктора Кто» выпускают до сих пор.

В ОАЭ начали строить самое высокое здание в мире

К февралю 2005 года были готовы примерно 18-20 этажей «Бурдж-Халифы». К моменту открытия здание вырастет до 163 этажей.