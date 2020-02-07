Бразилия помешалась на трансфере Хонды. Он стал героем, ещё не прилетев

Вы же помните Кейсуке Хонду? Удары со штрафных, любая позиция в полузащите и крашеные волосы. После ЦСКА он провёл 3,5 года в «Милане», а затем славно попутешествовал: Мексика, Австралия, Нидерланды. В эти зигзаги по континентам вполне вписывается Бразилия.

«Ботафого» из Рио-де-Жанейро 31 января объявил о подписании контракта с Хондой. Причём новость была преподнесена весьма креативно – ролик в стиле 8-битной игры Dendy (японская компания). Это видео собрало аномально много просмотров и комментариев по сравнению с другими постами «Ботафого».

Сделке сопутствовало немало интересных деталей. Клуб предоставил новичку бронированный автомобиль. А ещё объявил, что контракт заключён на весь 2020 год. Однако выяснилось, что летом соглашение может быть разорвано по желанию любой из сторон. Кроме того, Хонда пытался включить пункт, по которому ему должны дать сыграть минимум в 75% матчей, однако «Ботафого» отказался.



Мы связались с бразильским журналистом Сержио Сантаной, который живёт в Рио и в газете Lance! специализируется именно на теме «Ботафого». «Ещё одна интересная деталь. У Хонды будет сразу два личных тренера, которых он оплатит самостоятельно. Один занимается физикой, а другой – видеоаналитикой», — поделился информацией репортёр.



В официальном магазине уже можно купить кружки с изображением Хонды в майке «Ботафого». Раньше можно было приобрести и футболки с именем новичка и четвёртым номером, но их уже разобрали. Клуб сообщил, что заказал новую партию маек.

На днях «Ботафого» сыграл в дерби с «Васко». Многие фанаты пришли на эту игру с повязкой на лбу с изображением японского флага и скандировали имя новичка, который ещё даже не прилетел в Бразилию.

Хонда в свою очередь обратился к фанатам на португальском в «Инстаграме»: «Привет! Все хорошо? Я – Кейсуке Хонда. Очень приятно. Играю за «Ботафого». Увидимся в Рио-де-Жанейро. До скорого. Пока-пока». Не самый содержательный пост прошёлся по всем спортивным изданиям и телеканалам страны.

«Ботафого» обратился к фанатам, призвав их прийти к 15:00 по местному времени в аэропорт Галеау: «Давайте покажем японцу всю страсть наших фанатов. Приходите, чтобы встретить звезду!». Вместе с этим клуб опубликовал вирусный ролик с песней, где повторяется призыв прийти в аэропорт. В тексте используется матерное слово, которое запикали — что-то вроде «японец *офигительно* хорош».

В пятницу Хонда прилетит, а в субботу пройдёт его презентация на стадионе. Под это событие организован товарищеский матч молодёжки U17, приезд ветеранов клуба (например, чемпиона мира Жаирзиньо), карнавал от школы самбо «Ботафого», а также выступление музыкантов (одного из них зовут DJ Pele).

Фото: twitter.com/Botafogo

Из мероприятия сделали благотворительную акцию. Пройти на стадион можно не за деньги, а за килограмм нескоропортящейся еды (например, рис или макароны). Её отдадут нуждающимся. «Ботафого» покажет мероприятие в прямом эфире на своём канале в YouTube – Botafogo TV. Как рассказал «Чемпионату» журналист Сантана, ожидается около 20 тысяч зрителей. Они уже готовят баннеры, посвящённые Хонде в том числе в стиле аниме.

И последнее. Я просто обращаю внимание, что весь этот резонанс из-за Хонды, неплохого футболиста, который в 33 года по сути заканчивает карьеру, проведя последние годы в Мексике и Австралии (ну и 4 матча в Нидерландах), лишь показывает, какое можно сделать шоу, если в стране действительно любят футбол.



Кстати, «Ботафого» далеко не главный клуб Бразилии. Даже в Рио-де-Жанейро более популярны «Фламенго», «Васко» и «Флуминенсе».