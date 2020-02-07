Криштиану Роналду на день рождения подарили «гелендваген». Он обрадовался как ребёнок

Роналду на 35-летие подарили «гелендваген»



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль. Видео с вручением подарка в своём «инстаграме» продемонстрировала его жена — Джорджина Родригес.

Выйдя из ресторана, португалец у входа увидел новый «гелендваген», украшенный большим красным бантом. Роналду очень обрадовался подарку и поблагодарил близких, которые поздравляли его на португальском языке с днём рождения.



В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

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Слуцкий связался с Кокориным насчёт возможного перехода в «Рубин»



Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий звонил нападающему «Зенита» Александру Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду. Об интересе клуба к форварду ранее сообщал «РБК-Спорт».



Ранее стало известно, что 28-летний футболист ведёт переговоры с калининградской «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге. О предложении сначала заявил генеральный директор клуба, а позднее информацию подтвердил сам Александр.



Кокорин в конце прошлого месяца был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. Клубы достигли договорённости о трансфере, однако он так и не состоялся. С осени 2018 года форвард на протяжении года пребывал сначала в СИЗО, а потом в колонии. Он был наказан за то, что в компании друзей стал зачинщиком двух драк в центре Москвы.

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«Кристал Пэлас» попытается приобрести Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона



Клуб английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» летом повторит попытку приобрести 21-летнего российского нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, сообщает Daily Star.



По информации источника, трансфер Чалова может помочь удержать 72-летнего главного тренера «Пэлас» Роя Ходжсона, который недоволен отсутствием инвестиций в состав команды. Ещё до Рождества Ходжсон провёл переговоры о новом контракте с клубом, но пока существуют расхождения в ряде условий. Английский специалист хочет быть уверен, что он получит усиление состава следующим летом, после того как клуб не смог приобрести защитника «Вест Бромвич Альбион» Натана Фергюсона и упустил нападающего Джеррода Боуэна, который стал игроком «Вест Хэм Юнайтед».



Ранее «орлы» потерпели неудачу, предложив € 25 млн за Чалова прошлым летом, но спортивный директор англичан Дуги Фридман остаётся большим поклонником нападающего «армейцев».



Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 голов (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

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«Крылья Советов» предлагали Соболеву более выгодный контракт, чем «Спартак»



Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Александр Фетисов поделился подробностями перехода нападающего Александра Соболева в московский «Спартак». Игрок перешёл в стан красно-белых на правах аренды с правом выкупа.



«По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу ещё раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.



Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы в свою очередь очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял своё решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», — цитирует Фетисова ТАСС.

«Спартак» провёл два первых матча в 2020 году. Главные наблюдения и выводы Модуль с тремя центральными защитниками становится основным, проглядывается прессинг, а Шюррле всё ближе к окончательному провалу.

Семак объяснил, почему «Зенит» вернул Ригони



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги товарищеского матча с грузинским «Сабуртало» (4:0) и высказался о ситуации с хавбеком команды Эмилиано Ригони.



«Я всем доволен в сегодняшней игре — получили хорошую практику. Сыграла молодёжь, игра вышла боевой, интенсивной — то, что нужно на сборах. Выполнили всё, что планировали. Состав у нас ротируется, сил в первом тайме было много, поэтому и был прессинг в первые двадцать минут. А на протяжении всего матча показывать стабильный выход из обороны тяжело — иногда получается хорошо, иногда не очень. Игроки ведь тоже не всегда выходят на своих позициях и не всегда с теми партнёрами, с которыми привыкли. Это рабочие моменты.

Что касается поля, то ребята жаловались на него, много скользили. Оно кажется идеальным, а на самом деле жёсткое. Тем, у кого из-за этого могут быть проблемы, дали поиграть поменьше. Если говорить про схему 4–4–2, то мы отталкиваемся от тех игроков, которые есть, сейчас мы решаем другие задачи: просматриваем связки и позиции для игроков, а не экспериментируем с тактикой. Шатов опускался чуть ниже? Сначала Олег Шатов оставался в полупозиции, потом Ригони, по игре нужно было так делать.



Возвращение Ригони связано с уходом Мака, позиция освободилась под него. Была возможность его вернуть, и мы воспользовались этим. Как он отреагировал? Футболистам всегда хочется играть и получать больше игровой практики, он уходил ради этого. Но не всегда всё складывается так, как хочется нам или игрокам. Мы рады его возвращению. Надеемся, он нам поможет.



Шамкин вышел на позиции восьмого номера, ему там наиболее комфортно. Из плюсов — хорошо видит поле и работает с мячом. Он очень умный игрок. Мы довольны тем, как он работает», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Малком вернулся на поле и поучаствовал в голе. Его связка с Дзюбой уже начинает работать Экс-вингер «Барселоны» неплохо сыграл на стадионе имени бывшей звезды каталонского клуба.

«Краснодар» сделал предложение об аренде форварда «Бордо» Камано



«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Бордо» Франсуа Камано. Российский клуб сделал предложение об аренде 23-летнего футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн, сообщает L'Équipe.



Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии» и «Бастии-2». Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2021 года.



В нынешнем сезоне Франсуа принял участие в 10 матчах французской Лиги 1 и провёл 1 встречу в Кубке французской лиги. В активе игрока 1 гол.



«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «быки» одержали 9 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения.



Зимнее трансферное окно в России будет открыто до 21 февраля.