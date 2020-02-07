Кто же всё-таки лучший бомбардир в истории футбола? Несколько главных версий

В прошедшие выходные Криштиану Роналду забил 735-й и 736-й голы в своей карьере, обогнав в списке лучших бомбардиров в истории футбола легендарного Герда Мюллера. Но о каком именно списке идёт речь?

Данные о лучших бомбардирах в истории футбола зачастую разнятся. Чаще всего эксперты и журналисты ссылаются на рейтинг организации Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, созданной в 1994 году друзьями Ларсом Орхусом, Кентом Хедлундхом и Карелом Стоккермансом. Те стали собирать статистику, на основе которой составили рейтинг самых забивных игроков за всю историю футбола. В нём не учитывались матчи молодёжных команд, а также товарищеские игры.

Вот как выглядит первая пятёрка этого списка.

5-е место — Криштиану Роналду

Голы: 736

Португальцу осталось забить 10 мячей, чтобы догнать ближайшего конкурента, и у него есть на это все шансы. C тех пор как Криштиану перешёл в «Ювентус», он уже забил 50 мячей в 70 матчах. Недавно он отпраздновал 35-й день рождения, но завершать карьеру пока не планирует. При этом агент футболиста Жорже Мендеш ясно дал понять, что «Ювентус» — последний клуб в карьере футболиста.

«Когда моё тело больше не будет должным образом работать на поле, тогда придёт моё время уходить. Мой успех – это результат кропотливой работы и образа жизни. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше физически и ментально. И после ухода из футбола я намерен продолжить свое обучение. Надеюсь, что проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я вижу перед собой, является игра в кино», — сказал Роналду в одном из последних интервью.

4-е место — Ференц Пушкаш

Голы: 746

Фото: Robert Stiggins/Express/Hulton Archive/Getty Images

Если Пеле прозвали Королём Футбола, то Пушкаша называли Скачущим Майором. Такое прозвище венгру дали, ссылаясь на тот факт, что он был армейским офицером, играющим за армейскую команду «Гонвед». В то время он был олицетворением не только этой команды, но и всего венгерского футбола. Позже, перейдя в мадридский «Реал», он и Альфредо Ди Стефано сформировали один из самых грозных атакующих дуэтов в Европе. Пушкаш четыре раза признавался лучшим бомбардиром испанского чемпионата. В сборной дела у него шли не хуже. На протяжении четырёх лет сборную Венгрии с Пушкашем в составе никто не мог победить. За национальную команду великий венгр сыграл 84 матча, в которых забил 83 гола. В 1956 году команда распалась из-за революции в Венгрии. Ференц начал выступать за сборную Испании, но в четырёх матчах за «красную фурию» отличиться ему так и не удалось.

3-е место — Пеле

Голы: 767

Фото: Keystone/Getty Images

Именно Пеле многие считают главным голеадором планеты, но, если не считать голы в товарищеских матчах, забитых мячей окажется гораздо меньше. Король Футбола на протяжении всей карьеры играл за родной «Сантос» и только на закате карьеры перешёл в «Нью-Йорк Космос». Он дебютировал за бразильский клуб в 15 лет и уже в первом матче отправил в ворота «Коринтианса» четыре мяча. За всю свою карьеру он сделал 92 хет-трика, 31 раз оформлял покер и ещё пять раз — пента-трик. Однажды Пеле отправил в ворота соперника даже восемь мячей. После завершения карьеры великий голеадор стал министром спорта Бразилии, проработав на этой должности три года. Также трёхкратный чемпион мира был послом Организации Объединённых Нации по экологии и окружающей среде. В этом году, возможно, величайшему футболисту XX века исполнится 80 лет. Он всё реже появляется на публике, но до сих считается иконой этого вида спорта.

2-е место — Ромарио

Голы: 772

Фото: Beate Mueller/Bongarts/Getty Images

Бразилец Ромарио провёл очень насыщенную карьеру, поиграв сразу на четырёх материках. Чемпион мира запомнился тяжёлым характером, из-за которого часто ссорился с тренерами сборной Бразилии. И пусть его звали в сборную в трудные времена, многие наставники вскоре старались избавиться от проблемного игрока. Четыре раза Ромарио покидал сборную и четыре раза в неё возвращался. Особенно удачно сложился для футболиста победный ЧМ-94 в США, где он забил пять важных мячей. Организация RSSSF насчитала 772 забитых мяча Ромарио, но сам бразилец считает, что забил больше 1000 мячей за карьеру, включая голы за молодёжные команды «Оларии» и «Васко да Гама». В 2010 году бывший футболист решил уйти в политику и был избран в нижнюю палату Национального конгресса от социалистической партии Бразилии. Теперь он является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

1-е место — Йозеф Бицан

Голы: 805

Фото: uefa.com

Бицан блистал на футбольных полях в 30-х и 40-х годах прошлого века, выступая за венский «Рапид» и пражскую «Славию». Футболист имел чешское и венгерское гражданства. На уровне сборных играл сначала за Австрию, а затем за Чехословакию. Бицан часто забивал больше трёх мячей за матч. У него хорошо был поставлен удар с обеих ног, а дистанцию в 100 метров он мог пробежать за 10,8 секунды, тогда как рекорд того времени составлял 10,2 секунды. В разрушенной после войны Европе несколько крупнейших клубов хотели подписать Бицана. «Ювентусу» он отказал после того, как узнал, что Италия может перейти под контроль коммунистической партии. Йозеф остался в Праге, но в 1948-м коммунисты пришли к власти и там. Бицан отказался вступить в их партию так же, как отказался вступить в нацистскую в Австрии. Закончив карьеру игрока, более 20 лет тренировал чешские и бельгийский клубы.

Кого ещё называют лучшим бомбардиром в истории футбола?

Некоторые источники утверждают, что Бицан далеко не лучший бомбардир за всю историю футбола. Например, Книга рекордов Гиннесса считает лучшим бомбардиром бразильца Пеле, у которого, по мнению организации, 1283 гола в карьере. И вот тут, в отличие от приведённого выше списка, в расчёт брались голы в товарищеских матчах: как клуба, так и сборной Бразилии.

Некоторые неофициальные источники и вовсе ссылаются на то, что лучшим бомбардиром за всю историю футбола был бразилец с немецкими корнями Артур Фриденрайх. Он играл в футбол в начале XX века, выступая за различные бразильские клубы. Победитель Кубка Америки и обладатель «Золотой бутсы» забил в своей карьере немыслимые 1329 голов. И это ещё Фриденрайх не играл за сборную Бразилии на чемпионатах мира — из-за внутренних разборок бразильских лиг.