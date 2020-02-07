«Барселона» и «Реал» не прошли в 1/2 финала Кубка. Последний раз такое было 10 лет назад

Этот розыгрыш Кубка Испании закончен. Хотя финальный матч состоится только 18 апреля в Севилье. Для широкой публики — это конец. Не будет полуфинала или финала с вывеской «Барселона» — «Реал». Не будет в полуфинале никого из испанских мегамонстров. Последний раз такое случалось 10 лет назад.
Кубок Испании-2009/2010
В этом розыгрыше «Реал» вылетел из турнира уже в 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги «Алькоркон» 0:4 в первом матче.
И там был, поверьте, у мадридцев не детский состав. Не верите? Ладно, перечисляем: Дудек, Арбелоа, Метцельдер, Альбиоль, Дренте, Диарра, Гути (Гаго, 46), Гранеро (Марсело, 63), ван дер Ваарт, Рауль (ван Нилстерой, 72), Бензема.
Убедились? Этот матч точно будет занимать очень высокое место в списке самых позорных в истории «Реала», если такие рейтинги будут когда-то составлены. А в ответном матче, на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл всего лишь 1:0.
А «Барселона» вылетела в 1/8 от «Севильи». 1:2 дома, 1:0 в гостях. На тоненького. Это была эпоха Хосепа Гвардиолы и в том сезоне каталонцы выиграли чемпионат и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
«Реал»
Мадридцы в последнее время кубок недолюбливают, последний раз в финале «Реал» играл в 2014 и обыграл в том матче «Барселону». Простительно, учитывая количество побед в Лиге чемпионов в последние годы.
«Реал» проиграл в четвертьфинале «Реалу Сосьедад» в очень эпичном матче. 7 голов, удаление — очень крутой расклад для болельщика. Но важно понимать, что Зидан поставил на игру второй состав. К 56-й минуте было 0:3, ну а в концовке «Реал» чуть подправил картину.
«Барселона»
«Барселона» до прошлого сезона, когда Кубок выиграла «Валенсия», побеждала в турнире четыре раза подряд. Но сейчас у каталонцев, скажем так, плохой период. Настоящая война Лео Месси со всеми из серии «всех пошлю, а сам останусь».
Было очень интересно, сможет ли команда собраться на матч после такого. Не смогла, хотя игра была равной и всё решил гол на третьей компенсированной минуте.
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