Самое смешное в том, что и «Атлетико» уже вылетел.

«Барселона» и «Реал» не прошли в 1/2 финала Кубка. Последний раз такое было 10 лет назад

Этот розыгрыш Кубка Испании закончен. Хотя финальный матч состоится только 18 апреля в Севилье. Для широкой публики — это конец. Не будет полуфинала или финала с вывеской «Барселона» — «Реал». Не будет в полуфинале никого из испанских мегамонстров. Последний раз такое случалось 10 лет назад.

Кубок Испании-2009/2010

В этом розыгрыше «Реал» вылетел из турнира уже в 1/16 финала, проиграв команде третьей лиги «Алькоркон» 0:4 в первом матче.

"Алькоркон" разгромил "Реал"

И там был, поверьте, у мадридцев не детский состав. Не верите? Ладно, перечисляем: Дудек, Арбелоа, Метцельдер, Альбиоль, Дренте, Диарра, Гути (Гаго, 46), Гранеро (Марсело, 63), ван дер Ваарт, Рауль (ван Нилстерой, 72), Бензема.

Убедились? Этот матч точно будет занимать очень высокое место в списке самых позорных в истории «Реала», если такие рейтинги будут когда-то составлены. А в ответном матче, на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» выиграл всего лишь 1:0.

А «Барселона» вылетела в 1/8 от «Севильи». 1:2 дома, 1:0 в гостях. На тоненького. Это была эпоха Хосепа Гвардиолы и в том сезоне каталонцы выиграли чемпионат и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

«Реал»

Мадридцы в последнее время кубок недолюбливают, последний раз в финале «Реал» играл в 2014 и обыграл в том матче «Барселону». Простительно, учитывая количество побед в Лиге чемпионов в последние годы.

У «Реала» были проблемы на старте сезона, но сейчас всё отлично. Даже без Азара Ни одного поражения с октября и новые герои.

«Реал» проиграл в четвертьфинале «Реалу Сосьедад» в очень эпичном матче. 7 голов, удаление — очень крутой расклад для болельщика. Но важно понимать, что Зидан поставил на игру второй состав. К 56-й минуте было 0:3, ну а в концовке «Реал» чуть подправил картину.

«Барселона»

«Барселона» до прошлого сезона, когда Кубок выиграла «Валенсия», побеждала в турнире четыре раза подряд. Но сейчас у каталонцев, скажем так, плохой период. Настоящая война Лео Месси со всеми из серии «всех пошлю, а сам останусь».

Месси хочет уволить президента и дерётся с Тер Штегеном. У него всё в порядке с головой? Ещё он хочет убрать из клуба Абидаля и взять Хави в качестве главного тренера.

Было очень интересно, сможет ли команда собраться на матч после такого. Не смогла, хотя игра была равной и всё решил гол на третьей компенсированной минуте.