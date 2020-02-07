«Манчестер Юнайтед» – разлагающийся труп. Команду просто уничтожили

«МЮ» в минувшие выходные выдал очередной бледный матч – 0:0. Коллега Кирилл Хаит парировал, что вообще-то играли с крепким «Вулверхэмптоном», и всё не так плохо. И вот тут я понял, на какое дно рухнула великая команда. Прости, сэр Алекс, мы всё просрали.

«Вулверхэмптон», понимаете?



Вопросов нет, хорошая команда, Адама Траоре – вообще монстр, но 10 лет назад так вопрос не стоял бы. А теперь мы настолько привыкли к новому статусу «МЮ», что уже особо не удивляемся. Последние 50 ударов «МЮ» не привели ни в одному голу? Ну, бывает. Дайте Сульшеру время.



Про Сульшера вообще нужно говорить отдельно. Помните, как он пришёл в качестве и.о. вместо Моуринью в декабре 2018 года? Тогда «МЮ» с ходу выиграл 8 матчей подряд, а затем чудесным (случайным?) образом выбил «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ. В Париже Гарри Невилл во время флеш-интервью спросил Сульшера: «У меня три вопроса: контракт на сколько лет вы хотите? Какая у вас должна быть зарплата? И где вам поставить памятник?»



Ну что там? Уже выбрали, где именно надо ставить памятник?

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Вообще, было бы несправедливо винить в происходящем только главного тренера. Понятно, что спад «МЮ» начался ещё до его прихода (хотя в последнем полноценном сезоне Моуринью как-то сумели закончить сезон на второй строчке), но вопросов к Сульшеру всё равно много.



Например: зачем ставить контратакующий футбол, когда в чемпионате больше «Борнмутов» и «Брайтонов», чем «Ливерпулей» и «Сити»? Ладно бы у «МЮ» была ещё Лига чемпионов с такими же «Ливерпулями» и «Сити». Но где сегодняшний «МЮ» и где ЛЧ? При этом у «Тоттенхэма» подобный футбол работает лучше: что при Почеттино, что при Моуринью. Вдобавок «МЮ» отдаёт Лукаку, подходящего для вскрытия команд, обороняющихся низким блоком. Зачем?

Ладно, тактика. Странно выглядит, когда российский журналист не соглашается со знаменитым футболистом и действующим тренером. Наверное, я чего-то не понимаю. Но ситуация с травмой Рашфорда выглядит удивительной. У ключевого игрока стрессовый перелом в спине. А это та вещь, которая не случается внезапно. Эти проблемы имеют предварительную стадию – такие проблемы со здоровьем диагностируются. 28 декабря Рашфорд пожаловался на боли в спине. После этого отыграл 6 матчей за 18 дней и сломался в седьмом. Вот зачем нужно было его выпускать? Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт считает, что Сульшер больше думал о себе, когда выпускал Рашфорда на поле.

У Рашфорда уникальная травма. В ней виноват клуб Кажется, в «МЮ» знали, что рискуют потерять форварда надолго.

Однако создаётся ощущение, что руководству клуба сейчас не до актуальных проблем в команде. Фанаты «МЮ» едва ли не каждый неделю устраивают акции против боссов – ненависть болельщиков концентрируется на вице-президенте Вудворде и на американском владельце Глейзере, которого изображают в виде клоуна.

На днях фанаты забросали файерами дом Вудворда. Ему уже давно приходится работать под давлением. Сразу вспоминается баннер, запущенный с помощью самолёта: «Эд Вудворд – специалист по неудачам». И это при том, что «МЮ» по доходам стал самой прибыльной (чуть не написал «прибольной») командой Англии.

Во всем этом бардаке подвис, пожалуй, главный вопрос: а насколько нынешний состав «МЮ» реально соответствует уровню ну хотя бы топ-4 АПЛ, которые выступают в ЛЧ? В подкасте «Хаит и Телингатер» мы вообще устроили переаттестацию всему составу «МЮ». У нас получилось, что половина игроков не подходят по уровню. Понятно, что тут вопросов больше к атаке, чем к обороне. Особенно после травмы главного форварда.

Этой зимой «МЮ» взял полузащитника Бруну Фернандеша и нападающего Одиона Игало. Португалец был представлен как рок-звезда – официальный «инстаграм» клуба выдавал по 10 постов в день с Фернандешем. Понятно, что речь о самом дорогом трансфере зимы в мире, но в матче с «Вулверхэмптоном» новичок запомнился разве что количеством ударов. Он больше всех в матче пробил по воротам – 5 раз.

Карта ударов Бруну Фернандеша

Гляньте эти удары на видео и скажите, был ли там хотя бы один опасный. Вратарю «Вулверхэптона» даже ни разу не пришлось прыгать.

Видео доступно на «Чемпионате».

Если в «МЮ» думают, что нашли в «Спортинге» нового Роналду, то пока не очень похоже. Впрочем, трансфер Игало вызывает ещё больше сомнений. Не совсем понятно, на что способен человек, выступавший последние три года в Китае. О том, что такое чемпионат Китая я однажды спросил в интервью у Мануэля Пеллегрини, который на тот момент был тренером «Хэбэй Форчун». Он ответил, что российская «намного сильнее». В Китае крайне резко относятся к подобным высказываниям, но разница в уровне настолько очевидна, что чилиец не стал называть чёрное белым.

А ведь этой зимой в «МЮ» мог был прийти человек-открытие нынешней ЛЧ – Холанд. Увы, напряжённые отношения «МЮ» с агентом Мино Райолой (который также представляет Погба) привели к тому, что Холанд выбрал «Боруссию». И теперь он разрывает Бундеслигу (8 голов за 4 матча). Хотя этот нападающий дебютировал в «Мольде» именно при Сульшере, который давно симпатизировал игроку (даже советовал его ЦСКА!)

Трансферы, тренер, руководство… Так и сложилось, что сегодня пациент скорее мёртв, чем жив. А если сравнивать с былыми временами, то перед нами и вовсе разлагающийся труп. Очень похоже, что Лига чемпионов для «МЮ» снова останется лишь на плейстейшен.