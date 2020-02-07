10 российских футболистов, которые за последние пять лет подешевели сильнее всего

Футбольная карьера пролетает быстро. Сегодня ты можешь радоваться очередному трофею, а завтра обстоятельства заставят тебя повесить бутсы на гвоздь. Причин на это множество: возраст, травмы, собственная глупость. Ниже — 10 российских футболистов, чья трансферная стоимость упала за последние пять лет больше всего.

Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Возраст: 29

Нынешний клуб: «Валенсия»

Трансферная стоимость в 2015: 10 млн евро

Нынешняя стоимость: 6 млн евро

В 2014 году Денис Черышев отправился в аренду в испанский «Вильярреал». По итогам выступлений в ноябре и январе был признан лучшим игроком команды. Несколько раз по ходу сезона был включён символическую сборную чемпионата. Черышев за «Вильярреал» провёл 40 матчей, забив семь мячей.



Начало нового сезона в составе «Реала», куда он вернулся из аренды, не задалось. За полгода Денис вышел лишь на поле лишь два раза, и в зимнее трансферное окно полузащитника вновь арендовали. На этот раз «Валенсия», за которую Черышев провёл 11 матчей.

Летом 2016 года Денис окончательно покинул «Реал», перейдя в «Вильярреал» за 7 млн евро. Частые травмы не позволили показать себя русскому полузащитнику. За два сезона в команде Денис провёл около 50 матчей, в которых смог отметиться забитым мячом лишь пять раз.

Сезон-2018/19 провёл в «Валенсии», и снова на правах аренды. Денис здорово вписался в команду, второе пришествие в стан «летучих мышей» можно считать удачным. Игра Дениса удовлетворила боссов клуба, летом прошлого года решившего выкупила Черышева за 6 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей, сейчас футболист травмирован. Опять.



Достижения за последние пять лет: обладатель Кубка Испании 2018/19; победитель Лиги Чемпионов 2015/16.

Фото: rubin-kazan.ru

Возраст: 32

Нынешний клуб: свободный агент

Трансферная стоимость в 2015: 5 млн евро

Нынешняя стоимость: 750 тыс евро



Вместе с «Локомотивом» Дмитрий Тарасов стал чемпионом России сезона-2017/18 и неоднократным победителем Кубка России. Но больше всего за последние пять лет полузащитник запомнился нефутбольным событием.



16 февраля 2016 года после матча Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и московским «Локомотивом» Дмитрий Тарасов снял футболку, под которой была майка с изображением российского президента Владимира Путина. Надпись на ней гласила: «Самый вежливый президент». Комитет УЕФА по этике открыл дело против «Локомотива» из-за нарушения пункта регламента соревнований УЕФА, а самого Тарасова клуб позднее оштрафовал на крупную сумму.



Тарасов выступал за «железнодорожников» с далёкого 2010 года, но его карьера в клубе закончится максимально нелепо. Тарасов получил травму в последнем туре прошлого сезона во время игры с «Уфой». После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Тарасов получил счёт в размере € 23 тыс., из которых € 10 тыс. сама операция, а ещё € 13 тыс. — реабилитация. Футболист направил соответствующие бумаги в клуб, но там оплачивать операцию отказались.



Слова генерального директора Василия Кикнадзе: «Что касается Димы Тарасова, то о том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «хорошо» на его СМС о том, что он будет оперироваться, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги. Думаю, у нас с Тарасовым может дойти до суда».



Суд Тарасов выиграл, но из клуба ушёл. Дмитрий остаётся свободным агентом без клуба по сей день. Этой зимой полузащитник присоединился к «Рубину» Леонида Слуцкого, вместе с казанской командой он работает уже на втором сборе. Подписание контракта может случиться уже в ближайшее время.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2017/18; обладатель Кубка России 2014/15, 2016/17; 2018/19.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 33

Нынешний клуб: «Уфа»

Трансферная стоимость в 2015: 8,5 млн евро

Нынешняя стоимость: 2,5 млн евро



Александр Беленов самый недооценённый вратарь в нашем чемпионате. Вот уже который год голкипер помогает своим командам не вылететь из высшего дивизиона РПЛ.



Сезон-2014/15 Беленов проводил в «Кубани», где являлся безоговорочным номером один на воротах. За календарный год он провёл 30 матчей, в десяти из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. На тот момент Александр являлся одним из лучших голкиперов в стране.



В «Анжи» Беленов перешёл перед стартом сезона-2016/17. За махачкалинский клуб Александр отыграл только полгода, в феврале 2017 голкипера подписала «Уфа». Последние три года он является основным голкипером команды из столицы Башкортостана.



Вместе с «Уфой» Беленов чуть не дошёл до группового этапа Лиги Европы в 2018 году. Российская команда остановилась в шаге от исторического для клуба события: уфимцы не смогли на домашнем стадионе дожать «Рейнджерс» Джеррарда, заканчивавший матч вдевятером.



В нынешнем сезоне Александр Беленов является лидером РПЛ по сухим матчам: девять раз голкипер играл на ноль.



Достижения за последние пять лет: нет трофеев.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 33

Нынешний клуб: «Ахмат»

Трансферная стоимость в 2015: 8 млн евро

Нынешняя стоимость: 2 млн евро



В сезоне-2014/15 являлся ключевым игроком «Спартака». За календарный год сыграл в 28 играх, забив при этом два мяча. Следующий сезон Глушаков продолжал показывать футбол высокого уровня, боролся на каждом участке поля, за что и стал любимчиком болельщиков красно-белых.



Перед началом сезона-2016/17 стал новым капитаном команды. Этот сезон, возможно, стал лучшим для Глушакова в его карьере. Он был лидером команды как на поле, так и за его пределами, забивал важнейшие голы, которые помогли «Спартаку» стать чемпионом России. Денис Глушаков был признан лучшим игроком года по версии РФС.



За один год Глушаков из героя превратился в антигероя. Осенью 2018-го он вместе с Андреем Ещенко был отстранён от тренировок с основной командой. Причиной этого решения тренерского штаба стали лайки публикации в «Инстаграм» известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. Актёр в стихах критиковал главного тренера коллектива Массимо Карреру.



Глушаков даже успел сыграть одну игру за молодёжку, но через некоторое время Массимо Каррера был отправлен в отставку, а Денис вернулся в основную команду. Фанатское объединение «Спартака» не поддержало решение клуба, вступившись за тренера. Игрок, в свою очередь, был обвинён фанатами в разжигании конфликта в клубе, после которого и был уволен итальянский специалист. Каждую игру активные фанаты красно-белых оскорбляли капитана с трибун. Летом 2019 года стороны расторгли контракт.



Денис Глушаков на правах свободного агента перешёл в «Ахмат». В нынешнем сезоне он провёл 16 игр за команду из Грозного, успел забить три мяча.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2016/17, Обладатель Суперкубка России 2017.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 31

Нынешний клуб: «Динамо»

Трансферная стоимость в 2015: 9 млн евро

Нынешняя стоимость: 2 млн евро



Роман Нойштедтер почти всю карьеру провёл в Германии. Играл он на позиции опорного полузащитника, но если было нужно, мог отыграть и в центре защиты. В сезоне-2014/15 являлся основным игроком «Шальке-04»: провёл 38 матчей, забил два мяча. Следующий сезон Роман снова проведёт на высоком уровне, после чего пойдут разговоры о натурализации игрока.



В конце мая 2016 года Роман Нойштедтер получил паспорт гражданина Российской Федерации. Как потом отмечал Роман, он отказался от немецкого гражданства в пользу российского.

Летом того же года на правах свободного агента полузащитник перешёл в турецкий «Фенербахче». В Турции на него рассчитывали, за три сезона во всех турнирах он принял участие в 100 матчах, забив шесть мячей.



Летом прошлого года контракт с турецким клубом закончился. Нойштедтер подписал контракт с московским «Динамо». В нынешнем сезоне принял участие в десяти играх, голевыми действиями не отметился.



Достижения за последние пять лет: нет трофеев.

Фото: РИА Новости

Возраст: 33

Нынешний клуб: «Крылья Советов»

Трансферная стоимость в 2015: 8,5 млн евро

Нынешняя стоимость:1,2 млн евро



5 сентября 2014 года вышел в стартовом составе «Спартака» в матче открытия нового стадиона клуба. Москвичи сыграли с братским клубом «Црвена Звезда» вничью со счётом 1:1, а исторический мяч красно-белых забил Дмитрий Комбаров.



Комбаров все эти сезоны являлся ключевым игроком «Спартака». Коротко описать игру футболиста можно было следующими словами: защитник, уверенно играющий вперёд, с хорошим кроссом и навесом. Были и помарки в виде неуверенной местами игре в защите.



С сезона-2011/12 Дмитрий Комбаров проводил не менее 25 игр в «Спартаке» за календарный год. Долгие годы являлся лидером и капитаном команды.



В сезоне-2016/17 вместе с командой завоевал долгожданное чемпионство. Это золото болельщики «Спартака» ждали целых 16 лет.



Летом 2017-го красно-белые стали обладателями Суперкубка России. «Спартак» в решающем матче переиграл столичный «Локомотив» со счётом 2:1.



Летом 2019 года у Дмитрия Комбарова истёк контракт с клубом. На правах свободного агента защитник перешёл в самарские «Крылья Советов». В минувшем сезоне провёл 14 игр. Голевыми действиями не отметился, зато получил три жёлтые карточки.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2016/17, обладатель Суперкубка России 2017.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возраст: 33

Нынешний клуб: ЦСКА

Трансферная стоимость в 2015: 17 млн евро

Нынешняя стоимость: 9 млн евро



Игорь Акинфеев является легендой ЦСКА. Он мог уехать в топ-клубы Европы, но травмы помешали его карьере. К тому же Игорь не раз признавался, что счастлив в родном клубе



Сезон 2014/15 начался для вратаря с завоевания Суперкубка России. На следующий год «армейцы» стали чемпионами России, а Акинфеев стал героем чемпионата. Опытный вратарь демонстрировал отличную игру и совершил главное спасение того сезона. Борьба за титул шла до последнего, и в матче 30-го тура за чемпионство боролись ЦСКА Слуцкого и «Ростов» Бердыева. Красно-синим нужна была только победа, ЦСКА вёл в счёте почти весь матч, но на последний минутах у ростовчан было сразу два убойных момента. Игорь хладнокровно сыграл в обоих эпизодах и не дал сопернику сравнять счёт.



В сезоне-2016/17 Акинфеев побил сразу несколько рекордов, и вот самые значимые из них:



— рекорд по количеству проведенных матчей за сборную страны среди голкиперов (92);

— рекорд по количеству сухих матчей за сборную России (45);

— провёл 253-й сухой матч в карьере и вышел на чистое первое место среди отечественных вратарей;

— провёл 161-й сухой матч в чемпионате страны и превзошёл рекорд Льва Яшина, простоявший почти 50 лет.



Позже Игорь Акинфеев провёл фантастический чемпионат мира-2018 в составе сборной, а его сейв в серии пенальти против «Испании» будут помнить ещё сотни лет. В нынешнем сезоне провёл за ЦСКА 24 игры, в восьми из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2015/16; обладатель Суперкубка России 2014, 2018.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 31

Нынешний клуб: «Динамо»

Трансферная стоимость в 2015: 12 млн евро

Нынешняя стоимость: 3 млн евро



Почти всю карьеру Жоаозиньо провёл в футбольном клубе «Краснодар», за который выступал с 2011 до 2018 года. В 2014 году Жоаозиньо стал рекордсменом «Краснодара» по количеству матчей в чемпионате России и лучшим в истории клуба по системе «гол+пас».



Летом 2016 года получил паспорт гражданина России.



«Когда я только получил паспорт, то меня все поздравили, а потом стали говорить «ооо… наш земляк». Кто именно? Разные партнёры по «Краснодару», да и друзья из других команд тоже. Я благодарен всем, кто меня поддерживал. Многие мне писали в «Инстаграм». Спасибо за тёплые слова», — вспоминал Жоазиньо.



За сборную русский бразилец так и не сыграет.



В 2018 году у Жоаозиньо закончился контракт с клубом. Летом того же года перешёл в московское «Динамо» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей, голевыми действиями не отметился.



Достижения за последние пять лет: нет трофеев.

Фото: fc-zenit.ru

Возраст: 28

Нынешний клуб: «Зенит»

Трансферная стоимость в 2015: 15 млн евро

Нынешняя стоимость: 5 млн евро



Сезон-2014/15 начался для Александра удачно, уже в первом туре он оформил первый хет-трик в карьере. В том матче «Динамо» переиграло «Ростов» со счётом 7:3.



Летом 2015 года Александр Кокорин стал капитаном московского «Динамо», сменив в этой роли Кевина Кураньи. Полгода Кокорин провёл на высоком уровне, чем заинтересовал ряд европейских и российских клубов. В январе 2016-го петербургский «Зенит» обьявил о переходе нападающего, заплатив бело-голубым всего 2 млн евро. У Александра заканчивался контракт, поэтому выручить больше с его продажи было сложно.

В июле 2016 года произошла та самая знаменитая вечеринка в Монте-Карло, где, по данным некоторых СМИ, Кокорин с Мамаевым потратили на одно только шампанское 250 тыс. евро (футболист эту сумму отрицал). За эту выходку Александра отравили во вторую команду.



Сезон-2017/18 Александр Кокорин провёл на хорошем уровне. В 35 матчах нападающий отличился 19 раз. Болельщики предрекали игроку титул лучшего бомбардира в следующем сезоне, но тогда никто не мог предположить, как сложится судьба игрока.



10 октября 2018 года стало известно, что Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками ещё одного скандала. Футболисты рано утром 8 октября пришли в кафе, где вели себя шумно, игнорируя замечания персонала заведения. В устную перепалку с Кокориным и Мамаевым вступил один из постоянных клиентов заведения, чиновник Денис Пак. Футболисты отреагировали на замечание агрессивно, а Кокорин и вовсе огрел его стулом. Позже стало известно, что за пару часов до инцидента компания футболиста, выходя из ночного клуба, устроила массовое избиение водителя телеведущей Первого канала. Всё закончилось реальным сроком: оба футболиста почти год провели за решёткой.



Всё это время «Зенит» поддерживал Кокорина, даже присылал доктора в СИЗО. После того, как Кокорин оказался на свободе, он переподписал контракт с клубом на один сезон. Александр Кокорин тренировался с командой с осени прошлого года. В январе полетел с клубом на первый зимний сбор, по ходу которого стало известно, что «Зенит» отдаёт Александра в аренду в «Сочи». Проблема в том, что об этом не сказали самому Кокорину.



Футболист отказался от переезда в Сочи, и Семак всячески поддержал нападающего. В день, когда стало известно о возможном переходе, тренер даже отдал ему капитанскую повязку на товарищеский матч, в котором Александр оформил дубль. Руководство «Зенита» ответило на саботаж игрока, отправив форварда на сборы второй команды.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2018/19; обладатель Кубка России 2015/16; обладатель Суперкубка России 2016.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 29

Нынешний клуб: ЦСКА

Трансферная стоимость в 2015: 18 млн евро

Нынешняя стоимость: 7 млн евро



Алан Дзагоев перешёл в ЦСКА из команды «Крылья Советов-СОК» (нынешнее название «Академия») в далёком 2008 году за 400 тыс евро. Алан является одним из немногочисленных старожилов в клубе: он успел поиграть в команде под руководством пяти тренеров.



Дзагоеву предрекали перспективное будущее, молодой игрок показывал хороший футбол как в чемпионате страны, так и в еврокубках. К сожалению, Алан получал слишком много травм. Начиная с 2012 года, полузащитник ни одного года не обходился без повреждения. Иностранные СМИ сообщали об интересе европейских клубов к Дзагоеву, но итог вы знаете, Алан до сих пор в стане «армейцев».

«Действительно, Абрамович через Жиркова передавал: если хочу в Англию, надо только сказать. Но условия меня смутили: тренируюсь с основой и играю только в Кубке. Если бы вернуть время, я бы согласился. Все говорят: он не уехал и загубил себя. Но не было предложений ни от «Арсенала», ни от «Тоттенхэма». В 2010-м был вариант со «Штутгартом», вот туда надо было ехать», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».



Последние пять лет Дзагоева продолжают мучать травмы. Сезон-2014/15 для ЦСКА начался без Алана, лишь ближе к середине августа он появился на поле после очередного повреждения. В марте у Алана была ещё одна травма, но восстановившись, Дзагоев вернулся на свой уровень, до конца чемпионата забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.



Следующий сезон Дзагоев проведёт здорово, в 42-х матчах сможет отличиться восемь раз. Именно гол Алана Дзагоева стал чемпионским в сезоне-2015/16. Борьба за трофей в том году шла до последней секунды, ЦСКА нужна была только победа. Дзагоев вывел вперёд красно-синих по ходу первого тайма, а Игорь Акинфеев выручил на последних минутах матча. «Армейцы» стали чемпионами страны.



В сезоне-2016/17 Дзагоев получил аж четыре травмы, сыграв за сезон всего 15 матчей. Следующий календарный год тоже не обойдётся без повреждений.



В матче за Суперкубок России 2018/19 Алан травмировался и выбыл на месяц. А на февральских сборах Дзагоев получил одну из самых неприятных травм для футболиста — повреждение передней крестообразной связки колена. Дзагоев восстанавливался почти год, впервые на поле он появился 10 ноября 2019 года, выйдя на замену против «Сочи».



В июне 2019 Алан Дзагоев подписал новый контракт с «армейцами» на два года.



Достижения за последние пять лет: чемпион России 2015/16; обладатель Суперкубка России 2014, 2018.