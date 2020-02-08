Как на самом деле работает трансферный рынок — на примере громкого перехода Вальдеса

В январе 2016 года Виктор Вальдес перешёл на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в льежский «Стандард». Даже учитывая тот факт, что Вальдеса к тому моменту зачехлил Луи ван Гал, переезд бывшего вратаря «Барселоны» и сборной Испании в чемпионат Бельгии воспринимался, как сенсация. Для бельгийской лиги обычны переходы игроков из французской Лиги 2, а человек с опытом игру за сборную из АПЛ, да ещё и по ходу сезона, появляется здесь раз в сто лет.

В таких случаях клубы стараются выглядеть как можно более солидными. Они намекают, что переговоры были ужасно сложными, сливают в прессу через своих представителей какие-то совершенно фантастические детали, вроде частных самолётов, которые разворачивались чуть ли не прямо в воздухе, когда футболист летел к конкурентам. В общем, клубы делают всё, чтобы их работа казалась со стороны выполнимой только для избранных.



Иногда, в редких случаях, переговоры и проработка вариантов действительно получаются сложными. Но гораздо чаще выходит достаточно простая, а иногда и вовсе случайная схема.



«Стандард» тоже попытался показать всё серьёзнее, чем было на самом деле. В аэропорту Вальдеса встречал Даниэль ван Бюйтен — бывший игрок сборной Бельгии работал консультантом президента клуба Бруно Венанци по спортивным вопросам. Ван Бюйтен появился рядом с Вальдесом в VIP-ложе на первом после перехода матча «Стандарда». Клуб понимал, что журналисты и болельщики всегда стремятся разгадать сложнообъяснимые трансферы, поэтому дал им зацепку. Ван Бюйтен играл у ван Гала — ван Гал тренирует «МЮ» — значит, здесь есть связь. Дальше последовал вброс о том, что ван Бюйтен несколько раз звонил ЛВГ, чтобы тот отпустил вратаря, и только этими сложными разговорами добился положительного ответа (ерунда, ван Галу уже не был нужен Вальдес).



Так работает миф о трансферном рынке, который с удовольствием поддерживается всем большим футбольным сообществом — это даёт возможность оживлённее и ярче говорить о возможных переходах. В реальности всё было проще и случайнее.



Вечером 18 января 2016 года Венанци позвонил представителю агентства InterLex Sport, которое занималось вопросом трансфера игрока «Стандарда» Жюльена де Сарта в Англию. Венанци хотел узнать, как идут дела в переговорах с «Мидлсбро», а в конце разговора без особых надежд спросил, ткнув пальцем в небо: «А у вас нет доступного опытного вратаря?». И получил моментальный ответ: «Вальдес».

Виктор Вальдес Фото: Clive Mason/Getty Images

«Стандард» согласился моментально. Утром 19 января «Манчестер Юнайтед» уже был уведомлен о начале переговоров игрока с бельгийцами. Дальнейшее было делом техники: Мбо Мпенза, игравший за «Стандард», сотрудничал с InterLex Sport, а сама агентская контора перевозила в Англию Хуана Мату, который на тот момент уже был игроком «МЮ». Это даёт возможность узнать важную правду о мире трансферов: личные отношения здесь до сих пор ценятся гораздо выше, чем объективная оценка данных, скаутинг или умение вести переговоры, как нам пытаются это в каждое окно рассказать клубы.

Пример Вальдеса хорошо иллюстрирует это. К вечеру 20 января спортивный директор «Стандарда» Аксель Лавари до сих пор не был предупреждён высшим руководством клуба, что ведутся переговоры по поводу испанца, и договорился о переходе французского вратаря, которого клуб вёл к тому моменту давно. Лавари был крайне удивлён, когда узнал, что клуб блокирует сделку — фактически о Вальдесе он узнал одновременно с болельщиками. 20 января в 22:42, спустя семь минут после завершения кубкового матча «Стандарда» с «Генком», Daily Mail сообщила, что льежский клуб договорился с «МЮ» об аренде Вальдеса. Это перекрывало всю работу по двум вратарям, которая велась несколько лет.



Так стал возможным случайный трансфер, который затем рекламировался, как имиджевый для клуба.