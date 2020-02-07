«Представьте Месси и Роналду в одной команде». Народ обсуждает, уйдёт ли Лео из «Барсы»

Болельщики обсуждают, куда лучше уйти Месси: летом у аргентинца заканчивается контракт, а продлевать он его в свете последних событий пока не собирается. Издание The Athletic сообщало, что в соглашении Месси есть пункт, который позволяет ему покинуть клуб бесплатно, но эта опция активируется лишь в случае, если новая команда способна платить ему 57 млн фунтов в год. Один из вариантов для дальнейшего продолжения карьеры – «Манчестер Сити».

«Непопулярное мнение, но для Месси решение перейти в «Сити» может стать лучшим в его карьере. Пеп снова будет с Месси, и в такой команде, как «Сити», наблюдать за ними будет огромное удовольствие»

«Очень глупо и никогда не сбудется, но…Представьте, что будет для наследия Месси, если он перейдет в «МЮ» в этой ситуации и приведет команду к чемпионству»

«Это невозможно, но представьте Криштиану Роналду и Месси вместе? Черт возьми, футбол невообразим»

«Если «МЮ» возьмет Месси, у них будет два лучших игрока в истории футбола.Так что, «МЮ» > «Ливерпуля»

«Может ли это действительно произойти? Его лучший друг Агуэро в «Сити». Он обожает Пепа, а Пеп обожает его. «Сити» один из трех клубов, который Месси фолловит в «Инстаграме». Мы, возможно, единственный клуб, кто может себе его позволить»

«Месси может покинуть «Барсу». Артета был в «Барсе», Месси тоже. Артета знает испанский, Месси тоже. Артета предпочитает атакующий футбол, Месси тоже. Артета наоборот читается «Атетра», что не имеет никакого смысла, как и то, что вы только что прочитали. Вы потеряли 10 секунд»

«Месси хочет уйти из «Барсы». «Барса» хочет Грилиша. Сделки по обмену часто происходят. А это значит только одно»

«Так, «МЮ» заинтересован в покупке Месси этим летом. О да, мне было бы интересно выиграть в этой лотерее»

«Летом, если Месси станет свободным, «Юнайтед» присмотрится к Месси. Ага, а я планирую полететь из Англии на Майорку на своих собственных руках, чтобы сэкономить на самолете»

О переходе Месси в АПЛ на одной из пресс-конференций спросили Пепа Гвардиолу. Его ответ был краток и лаконичен: «Он игрок «Барселоны». Он останется там, мне бы этого хотелось. Я не буду говорить об игроках другого клуба. Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне», мне бы этого хотелось».



Главный тренер «Вэст Хэма» Дэвид Мойес был бы, напротив, только счастлив такому повороту событий: «Думаю, было бы невероятно, если бы Месси приехал в эту страну. Мы живем в эпоху Месси и Роналду, двумя невероятными игроками, одного из них не хватало в Премьер-лиге. Но я надеюсь, что, может быть, это произойдет».



Спросили о переезде аргентинца в АПЛ и главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти: «Это было бы здорово для Премьер-лиги, но я не думаю, что это возможно. Месси – легенда «Барсы», и я уверен, что он закончит свою карьеру там».