10 самых результативных защитников Европы. Среди них — два экс-игрока «Зенита»

Важность защитников в атакующей игре возрастает по мере развития футбола. Первопроходцами были Рональд Куман, Фернандо Йерро, Лоран Блан и Роберто Карлос – на счету каждого из них более 100 голов. Недавно «сотню» разменял Серхио Рамос, однако в этом году его результативность снизилась. Испанец забил 4 мяча в Примере, ещё 2 пришлись на матчи ЛЧ. Для сравнения, в прошлом сезоне Рамос оформил 11 голов.

Опасен в чужой штрафной и Вирджил ван Дейк, но до капитана «Реала» ему далеко – 4 мяча в этом году, 6 в прошлом. Голландца нет в списке лучших защитников-бомбардиров, а Рамос впервые попал в топ-10 по ходу сезона. Кто же является самым результативным игроком обороны сезона 2019/2020?

В расчёт брались защитники ведущих лиг Европы: АПЛ, Бундеслига, Ла Лига, Серия А, Лига 1, португальская Примейра и Эредивизи.

Левый защитник – 18 матчей, 5 голов

Бывший игрок «Зенита» и «Рубина» ударно начал сезон. Аргентинец закрывал всю бровку «быков», активно подключаясь к атакам. К пяти забитым мячам Кристиан добавил также пять голевых передач. Сейчас Ансальди восстанавливается после травмы.

Правый/левый защитник – 30 матчей, 6 голов

Ашраф Хакими (в центре) Фото: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images

Сразу отмечу, что в нескольких матчах Хакими играл ближе к атаке. В зависимости от фланга менялась его результативность: слева он больше забивал, справа – ассистировал. В общей сложности Ашраф оформил 6 голов и 6 ассистов. Права на игрока принадлежат «Реалу», мадридцы уже успели отказать «Боруссии» и «Баварии» в продаже Хакими.

Центральный защитник – 29 матчей, 6 голов

Серхио Рамос Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Испанец вошёл в топ-10 лишь благодаря голу, забитому вчера в ворота «Осасуны». Рамосу скоро 34 года, но он всё ещё опасен для соперника: Серхио наносит в среднем 1.2 удара за матч. Голы, забитые капитаном «Реала», разделились пополам – 3 мяча головой, столько же с «точки».

Левый защитник – 20 матчей, 6 голов

Кто бы мог подумать, что лучшим бомбардиром «Милана» будет именно Тео. Испанский латераль, несмотря на позицию, первый в списке бомбардиров команды. На один мяч меньше забил Кшиштоф Пёнтек, который уже покинул клуб. Все свои голы Эрнандес забил с игры, никаких пенальти. Отличное приобретение «россонери»!

Кажется, в «Милане» появился топ-игрок. И речь сейчас не о Златане Тео Эрнандес покоряет Серию «А».

6. Филипп Макс («Аугсбург»)

Левый защитник – 18 матчей, 6 голов

Макс – воспитанник систем «Баварии» и «Шальке», с 2015 года защищает цвета скромного «Аугсбурга». В сезоне-2017/2018 стал вторым ассистентом Бундеслиги (13 голевых передач). В этом году Филипп больше забивает – 6 мячей при 5 ассистах. Стоит понаблюдать за этим игроком.

5. Алекс Теллес («Порту»)

Левый защитник – 32 матча, 7 голов

Бразилец является одним из самых дорогих игроков на своей позиции (40 млн евро). Активность Теллеса никого не должна удивлять: он любит поддерживать атаку, обладая высокой скоростью и хорошей техникой. Из семи мячей, забитых Алексом, четыре пришлись на реализацию пенальти.

4. Мартин Хинтерэггер («Айнтрахт»)

Центральный защитник – 31 матч, 7 голов

После ухода Аллера и Йовича результативность «орлов» заметно снизилась – 32 гола в 20 матчах, что на 8 меньше по сравнению с прошлым сезоном. «На втором этаже» пришлось бороться не самому высокому Хинтерэггеру (186 см). Получилось неплохо, ведь больше половины мячей австриец забил головой – 4 из 7. По этому показателю круче Мартина только форварды: пять голов на счету Джеко, Левандовского и Криса Вуда.

Центральный защитник – 17 матчей, 7 голов

Доменико Кришито (справа) Фото: Paolo Rattini/Getty Images

Ещё один «наш» в этом списке. Будучи игроком «Зенита», итальянец регулярно бил пенальти. В «Дженоа» традиция продолжилась – все мячи, кроме одного, были забиты Доменико с «точки». 33-летний Кришито является лучшим бомбардиром генуэзцев во всех турнирах.

2. Робин Госенс («Аталанта»)

Левый защитник – 25 матчей, 8 голов

«Аталанта» забила больше всех в Серии А (59 мячей в 22 матчах). В такой команде результативны даже защитники: на счету Робина голы на любой вкус – головой, с левой ноги и даже с «нерабочей» правой. Для сравнения, Госенс в прошлом году забил всего 3 мяча. Огромный прогресс.

10 команд-открытий 2019 года в Европе Огромный текст о командах, которые превзошли ожидания.

1. Эдмонд Тапсоба («Витория» / «Байер»)

Центральный защитник – 32 матча, 9 голов

Эдмонд Тапсоба (в белом) Фото: Octavio Passos/Getty Images

Неожиданный лидер. «Байер» заплатил 18 млн евро за молодое дарование из «Витории». Эдмонду 21 год, он родом из Буркина-Фасо. Тапсоба – штатный пенальтист, на его счету 6 голов с одиннадцатиметровой отметки. Несмотря на свой высокий рост (190 см), игрок мало забивает головой – всего 2 гола. За немецкий клуб пока не дебютировал.