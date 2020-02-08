Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня – жена хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса Елена Галера, фото

Красота дня – жена хавбека «Барселоны» Бускетса
София Михайлова
Елена прекрасная. С ней делится сокровенными секретами жена Месси
Бускетс и Месси дружат домами.
Футбол / Испания 0

Когда дома любовь, комфорт и уют, и на работе дела веселее идут. Семья Серхио Бускетса – лучшее тому подтверждение.

Молодые познакомились в 2013 году. Серхио был восходящей звездой «Барселоны», а Елена работала ассистентом физиотерапевта. Построить карьеру в этой сфере девушке не удалось. Ради возлюбленного она переехала в Барселону и кардинально поменяла образ жизни. В начале романа Серхио почти каждый гол посвящал Елене.

Несмотря на непубличность девушки, она пользуется высокой популярностью в Сети: 400 тыс. подписчиков в «Инстаграме» говорят сами за себя. Но главное дело жизни Елены – воспитание сыновей, Энцо и Леви. В честь первенца молодая мать даже сделала татуировку с именем ребёнка. Возможно, именно материнство так сблизило Елену с супругой Лионеля Месси – Антонеллой: девушек часто видят на различных мероприятиях (и не только спортивных). Помимо воспитания детей Елена занимается спортом, регулярно посещая тренажёрный зал.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020