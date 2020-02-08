Елена прекрасная. С ней делится сокровенными секретами жена Месси

Когда дома любовь, комфорт и уют, и на работе дела веселее идут. Семья Серхио Бускетса – лучшее тому подтверждение.

Молодые познакомились в 2013 году. Серхио был восходящей звездой «Барселоны», а Елена работала ассистентом физиотерапевта. Построить карьеру в этой сфере девушке не удалось. Ради возлюбленного она переехала в Барселону и кардинально поменяла образ жизни. В начале романа Серхио почти каждый гол посвящал Елене.

Несмотря на непубличность девушки, она пользуется высокой популярностью в Сети: 400 тыс. подписчиков в «Инстаграме» говорят сами за себя. Но главное дело жизни Елены – воспитание сыновей, Энцо и Леви. В честь первенца молодая мать даже сделала татуировку с именем ребёнка. Возможно, именно материнство так сблизило Елену с супругой Лионеля Месси – Антонеллой: девушек часто видят на различных мероприятиях (и не только спортивных). Помимо воспитания детей Елена занимается спортом, регулярно посещая тренажёрный зал.