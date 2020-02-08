«Это клуб клоунов». Бывший игрок критикует руководство «Барселоны»

Смутные времена в «Барселоне», УАЗ покоряет чилийский футбол и другие события — в итоговом дайджесте дня.

Месси не планирует уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается уходить из каталонского клуба предстоящим летом, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.



Месси планирует остаться в «Барселоне» как минимум до конца действия контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года. При этом 32-летний аргентинец не против продления соглашения.

Напомним, конфликт в «Барселоне» начался после слов Абидаля, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды стало недовольство игроков. Лионель встал на защиту одноклубников и заявил, что спортивный директор не должен был говорить об этом, не называя конкретных имён.

«Представьте Месси и Роналду в одной команде!» Народ обсуждает, уйдёт ли Лео из «Барсы» Летом у него заканчивается контракт.

УАЗ стал титульным спонсором чилийского «Палестино». Игроки клуба получат по внедорожнику

Латиноамериканский дистрибьютор УАЗа стал титульным спонсором чилийского клуба «Палестино», сообщают «Известия».



Согласно информации источника, в рамках сотрудничества в пользование игрокам команды будут предоставлены внедорожники российского автопроизводителя. Отмечается, что в 2019 году в Чили были завершены сертификационные испытания модели «УАЗ Хантер». В стране эти автомобили поставляются в комплектациях Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy и продаются с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра и мощностью 135 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.

Джано: уверен, «Спартак» исправит ситуацию в чемпионате. Желаю удачи пацанам

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», сказал, что будет следить за красно-белыми как болельщик.



«Никаких вопросов или претензий к Доменико Тедеско у меня не осталось. У него своё видение футбола. Когда я понял, что пора уходить, поговорил не только с Томасом, но и с ним, попросил отпустить. И сейчас могу сказать: хорошо, что так случилось.



Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.

Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира. Больше в футболе получают только 2 игрока

Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, сообщает L'Equipe.



Согласно информации источника, зарплата аргентинского специалиста в «Атлетико» составляет € 3,6 млн в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров планеты занимает Хосеп Гвардиола. В «Манчестер Сити» испанец зарабатывает € 1,94 млн в месяц. Третье место делят Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), каждый из которых получает € 1,46 млн в месяц. За ними расположились Зинедин Зидан и Антонио Конте. Первый зарабатывает в «Реале» € 1,4 млн в месяц, а второй в «Интере» — € 1,38 млн в месяц.



Интересно, что новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен получает € 0,5 млн в месяц.

Почему «Атлетико» забивает так мало? Дело не только в нападающих И не столько в них.

Дюгарри: «Барселона» — это клуб клоунов

Бывший игрок «Барселоны» Кристофф Дюгарри раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба.



«Это клуб клоунов. У них всё происходит наоборот. Например, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет для них сейчас — это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.



У «Барселоны» много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, который должен им быть свойственен», — цитирует Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.

«Барселона» ввела в клубе правило «анти-Пике». Защитник сильно разозлил руководство А всё из-за тенниса и клуба из Андорры. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин снова попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако», сообщает L’Équipe.



Французское издание опубликовало рейтинг месячных зарплат футболистов клуба. В этом списке хавбек сборной России опустился на девятое место.

1. Виссам Бен-Йеддер — € 650 тыс.

2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.

3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.

4. Ислам Слимани — € 380 тыс.

5. Бальде Кейта — € 310 тыс.

6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.

7. Камиль Глик — € 290 тыс.

8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.

9. Александр Головин — € 225 тыс.

10. Адриен Силва — € 220 тыс.



В прошлогоднем рейтинге, который был составлен в феврале 2019 года, Александр Головин занимал 7-е место. Месячная зарплата россиянина осталась прежней. Список возглавлял Радамель Фалькао, получая € 750 тыс.

Головин вернулся, и «Монако» наконец-то победил. Но проблем у команды очень много Для самого полузащитника сборной России это был не самый яркий матч.

«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши

Московский «Спартак» всё ещё не получил от «Крузейро» выплаты за аренду нападающего Педро Роши, завершившуюся в конце 2019 года.



Как сообщает Globo Esporte, красно-белые обратились в ФИФА с требованием взыскать с бразильского клуба оговоренные ранее € 750 тыс. Отмечается, что «Спартак» запустил этот процесс ещё во второй половине прошлого года. При этом в «Крузейро» по-прежнему надеются решить вопрос напрямую с руководством московского клуба.