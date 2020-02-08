«Это клуб клоунов». Бывший игрок критикует руководство «Барселоны»

Месси не планирует уходить из «Барселоны» из-за конфликта с руководством
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не собирается уходить из каталонского клуба предстоящим летом, несмотря на конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, сообщает Sky Sports.
Месси планирует остаться в «Барселоне» как минимум до конца действия контракта, который рассчитан до 30 июня 2021 года. При этом 32-летний аргентинец не против продления соглашения.
Напомним, конфликт в «Барселоне» начался после слов Абидаля, что одной из причин увольнения Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды стало недовольство игроков. Лионель встал на защиту одноклубников и заявил, что спортивный директор не должен был говорить об этом, не называя конкретных имён.
УАЗ стал титульным спонсором чилийского «Палестино». Игроки клуба получат по внедорожнику
Латиноамериканский дистрибьютор УАЗа стал титульным спонсором чилийского клуба «Палестино», сообщают «Известия».
Согласно информации источника, в рамках сотрудничества в пользование игрокам команды будут предоставлены внедорожники российского автопроизводителя. Отмечается, что в 2019 году в Чили были завершены сертификационные испытания модели «УАЗ Хантер». В стране эти автомобили поставляются в комплектациях Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy и продаются с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра и мощностью 135 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.
Джано: уверен, «Спартак» исправит ситуацию в чемпионате. Желаю удачи пацанам
Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе, ныне выступающий за кипрский клуб «Анортосис», сказал, что будет следить за красно-белыми как болельщик.
«Никаких вопросов или претензий к Доменико Тедеско у меня не осталось. У него своё видение футбола. Когда я понял, что пора уходить, поговорил не только с Томасом, но и с ним, попросил отпустить. И сейчас могу сказать: хорошо, что так случилось.
Теперь буду следить за «Спартаком» как болельщик, переживать за него. Смотрел, например, последний матч с «Локомотивом». У меня там много друзей, один из них вообще лучший — Джикия. Желаю удачи пацанам. Уверен, они исправят ситуацию в чемпионате», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер мира. Больше в футболе получают только 2 игрока
Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером мира, сообщает L'Equipe.
Согласно информации источника, зарплата аргентинского специалиста в «Атлетико» составляет € 3,6 млн в месяц до вычета налогов. Второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров планеты занимает Хосеп Гвардиола. В «Манчестер Сити» испанец зарабатывает € 1,94 млн в месяц. Третье место делят Юрген Клопп («Ливерпуль») и Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), каждый из которых получает € 1,46 млн в месяц. За ними расположились Зинедин Зидан и Антонио Конте. Первый зарабатывает в «Реале» € 1,4 млн в месяц, а второй в «Интере» — € 1,38 млн в месяц.
Интересно, что новый главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен получает € 0,5 млн в месяц.
Дюгарри: «Барселона» — это клуб клоунов
Бывший игрок «Барселоны» Кристофф Дюгарри раскритиковал нынешнее руководство каталонского клуба.
«Это клуб клоунов. У них всё происходит наоборот. Например, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет для них сейчас — это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.
У «Барселоны» много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, который должен им быть свойственен», — цитирует Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.
Головин опустился на девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин снова попал в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако», сообщает L’Équipe.
Французское издание опубликовало рейтинг месячных зарплат футболистов клуба. В этом списке хавбек сборной России опустился на девятое место.
1. Виссам Бен-Йеддер — € 650 тыс.
2. Сеск Фабрегас — € 600 тыс.
3. Тьемуэ Бакайоко — € 450 тыс.
4. Ислам Слимани — € 380 тыс.
5. Бальде Кейта — € 310 тыс.
6. Желсон Мартинш — € 300 тыс.
7. Камиль Глик — € 290 тыс.
8. Стефан Йоветич — € 280 тыс.
9. Александр Головин — € 225 тыс.
10. Адриен Силва — € 220 тыс.
В прошлогоднем рейтинге, который был составлен в феврале 2019 года, Александр Головин занимал 7-е место. Месячная зарплата россиянина осталась прежней. Список возглавлял Радамель Фалькао, получая € 750 тыс.
«Спартак» потребовал взыскать с «Крузейро» € 750 тыс. за аренду Педро Роши
Московский «Спартак» всё ещё не получил от «Крузейро» выплаты за аренду нападающего Педро Роши, завершившуюся в конце 2019 года.
Как сообщает Globo Esporte, красно-белые обратились в ФИФА с требованием взыскать с бразильского клуба оговоренные ранее € 750 тыс. Отмечается, что «Спартак» запустил этот процесс ещё во второй половине прошлого года. При этом в «Крузейро» по-прежнему надеются решить вопрос напрямую с руководством московского клуба.
- 8 февраля 2020
-
01:21
-
01:07
-
00:44
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:08
-
00:00
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
23:31
-
23:28
-
23:00
-
22:55
-
22:41
-
22:29
-
22:17
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
20:39
-
20:35
-
20:25
-
20:05
-
20:03
-
19:34
-
19:20
-
19:17
-
19:01
-
18:56
-
18:51
-
18:39