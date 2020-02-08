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Какие российские футболисты подорожали больше всего за последние пять лет?

Самые подорожавшие российские футболисты
Антон Андреев
10 российских футболистов, которые за последние пять лет подорожали больше всего
Первое место вполне предсказуемо.
Футбол / РПЛ 0

За последние годы мы привыкли, что наиболее сильный прирост происходит у футболистов, выступающих в Европе. Мы решили подвести рейтинг российских игроков, которые неплохо себя проявляют в РПЛ. Стоит уточнить, что Головин ещё не успел дебютировать во взрослом футболе, а Черышев, из-за череды травм, не смог сильно подняться в цене. Ниже — 10 футболистов, чья трансферная стоимость заметно возросла.

10. Зелимхан Бакаев

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Возраст: 23 года
Нынешний клуб: «Спартак»
Стоимость в 2015 году: 75 тыс. евро
Текущая стоимость: 8 млн евро
Достижения за пять лет: бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18, обладатель Суперкубка России: 2017.

За основную команду «Спартака» Бакаев дебютировал в 2015-м, в кубковой игре против «Волги». Но, начиная с сезона-2015/16, полузащитник стал играть только за вторую команду москвичей. В РПЛ дебютировать получилось только через два года — Бакаев вышел в старте на игру с «Уфой».

Летом 2018 года руководство красно-белых решило отправить молодого игрока в аренду из-за того, что хавбек получал мало игрового времени. Первым, кто захотел увидеть его у себя, оказался тульский «Арсенал», который возглавлял будущий тренер москвичей — Олег Кононов. Всего за «оружейников» Бакаев сыграл 25 матчей, отметившись восемью голами и сделав две голевые передачи. Статистика для юного полузащитника великолепная!

Свой первый матч после возвращения в «Спартак» Зелимхан провёл в матче 1-го тура чемпионата России против дебютанта лиги «Сочи». С тех пор он стал получать много игрового времени, оставшись лидером команды даже после увольнения Кононова.

11 июня 2019 года впервые попал в заявку сборной России в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра и через два дня дебютировал в команде Черчесова. 19 ноября 2019 года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Сан-Марино.

Несмотря на то, что с приходом в «Спартак» Доменико Тедеско ему приходится играть на разных позициях, Бакаев всё равно выделяется и продолжает быть ключевым игроком.

9. Андрей Лунёв

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Возраст: 28 лет
Нынешний клуб: «Зенит»
Стоимость в 2015 году: 50 тыс. евро
Текущая стоимость: 9 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2018/19, финалист Суперкубка России: 2019, бронзовый призёр чемпионата России: 2016/17

Летом 2015 года Лунёв подписал контракт с «Уфой». Первый свой сезон в уфимском клубе отыграл в молодёжке, а уже через год российский вратарь дебютировал за «Уфу» в качестве первого номера. До конца года провёл за «Уфу» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей, и больше половины игр отстоял на ноль.

В конце 2016-го, благодаря своей стабильной игре, Лунёва решается подписать «Зенит». Многие считали, что Андрей — чистый второй номер после Лодыгина. Но оказалось, что Лунёв раскрылся в Петербурге с космической скоростью, и уже через несколько месяцев не только дебютировал в команде, но и стал её первым номером.

Дебютировать за сборную у Андрея получилось в 2017 году. Первые игры получились не очень удачными — во втором своём матче он получил тяжелейшую травму против сборной Испании и был госпитализирован прямо с кромки поля. После завершения карьеры Игоря Акинфеева главный тренер Станислав Черчесов объявил о своём решении сделать Лунёва первым номером сборной.

Сейчас Лунёв восстанавливается от травмы, полученной ещё в октябре прошлого года, а его место занял Михаил Кержаков. Как показали последние игры, занял надолго.

8. Далер Кузяев

Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет
Нынешний клуб: «Зенит»
Стоимость в 2015 году: 650 тыс. евро
Текущая стоимость: 10 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2018/2019

В конце 2014 года Далер подписал свой контракт с грозненским «Тереком», за этот клуб он сыграл три года и провёл в общей сложности 70 официальных матчей. Поначалу его карьера складывалась не лучшим образом — Далер был игроком подмены, но в ноябре 2014-го триумфально дебютировал в основе – его голевая передача помогла грозненцам сенсационно одолеть «Зенит» на «Петровском». Неслучайно «Зенит» вскоре подписал с ним контракт.

В первом своём матче за сине-бело-голубых Кузяев забивает первый гол во взрослой карьере. После ещё нескольких хороших матчей полузащитник начал вызываться в сборную. Летом 2017 году ему поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, от которого он отказался, поскольку родился и вырос в России и ни за какую другую сборную, кроме российской, играть не собирался. В августе 2017 года Кузяев впервые был вызван на сбор национальной сборной России. В этом же году Далер дебютировал за сборную в официальном матче — товарищеской встрече с командой Южной Кореи, которая завершилась победой россиян со счётом 4:2.

Сейчас Далера мучают травмы, которые не дают ему выйти на прежний уровень. Как только он наберёт былые кондиции, снова будет полезен не только Семаку в «Зените», но и Черчесову в сборной.

7. Георгий Джикия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 26 лет
Нынешний клуб: «Спартак»
Стоимость в 2015 году: 150 тыс. евро
Текущая стоимость: 10 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2016/17, обладатель Суперкубка России: 2017

В 2015 году Джикия заключил трёхлетний контракт с пермским клубом «Амкар». Практически сразу он дебютировал в стартовом составе и всего за год зарекомендовал себя сильным игроком с мощным потенциалом. За пермяков Джикия сыграл 38 матчей, забив 3 гола. Георгий был прочным игроком основы и своей игрой впечатлил много команд РПЛ. В частности, интерес к нему проявляли казанский «Рубин» и «Спартак».

Впрочем, сам защитник выбрал столицу. 26 декабря 2016 года красно-белые совершил трансфер, стоимость которого оценили в 2,35 млн долларов.

«Спартак» – великая команда, любой мечтает в ней играть. С момента заключения договора я – самый счастливый человек. Возможно, в мире», — говорил Джикия.

Всего за «Спартак» в победном для клуба чемпионате-2016/17 провёл восемь матчей, сразу став основным защитником. В ноябре 2016 года Георгий впервые был вызван в сборную на матчи с командами Катара и Румынии. В составе сборной он провёл три матча на Кубке Конфедераций и вместе с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком вошел в тройку самых перспективных российских футболистов.

В ноябре 2017 года Джикия заключил с клубом контракт до 2022 года. В 2018 году путём голосования игроки «Спартака» выбрали Джикию вице-капитаном клуба. А с приходом Кононова Джикия стал основным претендентом на капитанскую повязку. Сейчас российский защитник является основным в клубе и сборной, принося массу пользы своей игрой в обороне.

6. Артём Дзюба

Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год
Нынешний клуб: «Зенит»
Стоимость в 2015 году: 6 млн евро
Текущая стоимость: 16 млн евро
Достижения за пять лет: двукратный обладатель Кубка России: 2014, 2016, двукратный обладатель Суперкубка России: 2015, 2016, чемпион России: 2018/19.

В 2015 году, после удачной аренды в «Ростов», Дзюбу решается подписать петербургский «Зенит». За новую команду Артём дебютировал летом, в матче против московского «Динамо». В нём он заработал пенальти, который впоследствии был реализован, а уже через неделю нападающий сам забил свой первый мяч.

В начале 2017 года был выбран вице-капитаном команды, а в 2018 году, с приходом Манчини, Дзюба сел в плотный запас. Тренер на него не рассчитывал и предпочёл ему другого нападающего — Антона Заболотного. Артёму это не понравилось, и он уехал в аренду в Тулу. Будучи в аренде, Дзюба принял участие в матче против своего действующего клуба «Зенита», в котором отметился голевой передачей, а на последних минутах и вовсе поразил ворота сине-бело-голубых, принеся своей команде ничью. Возможно, именно после этого матча боссы осознали, что Дзюба команде нужен и вскоре вернули футболиста, который в следующем сезоне поможет им выиграть чемпионат.

Также за время выступления в Туле Артём смог добиться возвращения в сборную России и получил вызов на ЧМ-2018, который сложился для команды Черчесова сверхуспешно. Вскоре форвард был выбран её капитаном, заменив в этой роли Игоря Акинфеева. Представить сборную без Артёма сегодня — сложно, ведь во многом благодаря его действиям она пробилась в четвертьфинал ЧМ.

5. Роман Зобнин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 25 лет
Нынешний клуб: «Спартак»
Стоимость в 2015 году: 1 млн евро
Текущая стоимость: 12 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России по футболу: 2016/17, обладатель Суперкубка России: 2017.

По окончании сезона 2015/2016 «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Зобнин стал очень востребован на трансферном рынке. Роман стал одним из тех, кто не захотел играть в чемпионате рангом ниже, из-за чего переехал в другую московскую команду — «Спартак». Красно-белым полузащитник обошёлся в 3 млн евро.

Сходу россиянину удалось занять место в стартовом составе команды и стать одним из ведущих её игроков. Также в 2015 году футболист стал вызываться в сборную России. Вскоре благодаря таланту и целеустремленности Зобнин уже считался одним из ведущих игроков основного состава «Спартака».

Однако, после травмы «крестов», его карьера пошла на спад. Из-за повреждения Зобнин пропустил Кубок Конфедераций летом 2017 года и первую половину сезона-2017/18. После возвращения в строй Роман снова попал в состав национальной команды и стал одним из героев мирового первенства 2018 года. В том турнире Зобнин отрабатывал буквально везде: в нападении, в защите. Неслучайно Роман вошёл в тройку лучших полузащитников сборной по количеству отборов.

4. Дмитрий Баринов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 23 года
Нынешний клуб: «Локомотив»
Стоимость в 2015 году: 500 тыс. евро
Текущая стоимость: 12 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, двукратный обладатель Кубка России, 2016/17, 2018/19, серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019.

В 2015 году, будучи 18-летним парнем, Баринов дебютировал за основной состав «Локо». За два года до этого юный футболист стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной. Уже тогда о нём говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. На протяжении трёх лет Баринов получал игровое время и стал одним из основных опорных полузащитников в команде.

В 2018 году у Баринова случился неприятный инцидент. «Локомотив» выиграл РПЛ за тур до конца сезона. Празднуя чемпионство, Дмитрий вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес одного из соперников «Локо» за титул — московского «Спартака». На следующий день полузащитник извинился за свой поступок. К слову, оскорбленные болельщики молчать не стали — в адрес спортсмена почти сразу посыпались угрозы.

8 июня 2019 года Баринов дебютировал за главную сборную России, выйдя на замену вместо Романа Зобнина в матче отбора к чемпионату Европы 2020 со сборной Сан-Марино. В октябре прошлого года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче против Шотландии.

Так что Сёмин не прогадал, когда начал доверять Баринову место в старте. Он смог сразу же выиграть конкуренцию у Тарасова и стать одним из лучших опорников клуба, вместе с Игорем Денисовым. Позже второй ушёл, а Дмитрий по-прежнему играет стабильно и на высоком уровне. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем, мы увидим на Баринова такой же высокий спрос, какой сейчас есть на Миранчуков.

3. Марио Фернандес

Фото: Марио Фернандес «Чемпионат»

Возраст: 29
Нынешний клуб: ЦСКА
Стоимость в 2015 году: 18 млн евро
Текущая стоимость: 30 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2015/16, обладатель Суперкубка России: 2018.

Переход Фернандеса в ЦСКА стал удивлением для всех, но прежде всего для болельщиков бразильского клуба. За Марио выстраивалась очередь из грандов европейского футбола, однако бразилец предпочёл Россию. Первый и единственный футболист армейского клуба, кто по-настоящему смог вырасти в цене за последние пять лет, с учётом того, что сейчас в ЦСКА, в основном, молодые ребята, которые тогда ещё не начали играть на высоком уровне.

В 2016 году указом президента РФ легионеру дали гражданство России, что позволило ему претендовать на место в сборной. Такой шаг одобрила семья Марио, но не все оценили в Бразилии.

Дебют Фернандеса в сборной состоялся 7 октября 2017 года: на 64-й минуте товарищеского матча с командой Южной Кореи защитник заменил на поле Александра Самедова. Как и мечтал Марио, он попал в состав сборной России на чемпионат мира – 2018. К первому матчу он обещал журналистам выучить российский гимн.

Марио Фернандес вот уже многие годы, — один из лучших защитников РПЛ. Кроме того, Фернандес хорошо выступает за сборную России, где по-настоящему хорошо себя проявил на мировом первенстве. Он не только справлялся с оборонительной нагрузкой, но и участвовал в позиционных атаках – открывался под диагонали от партнёров, доставлял мяч в штрафную соперника и часто сам оказывался в чужой штрафной. Дважды Марио отличился результативными действиями – забил и отдал голевую передачу. Правда, тот гол не помог России выйти в полуфинал чемпионата мира.

2. Антон Миранчук

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 24
Нынешний клуб: «Локомотив»
Стоимость в 2015 году: 150 тыс. евро
Текущая стоимость: 16 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, двукратный обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019

Антон в сезонах 2014/15 и 2015/16 привлекался к тренировкам и матчам «Локомотива», однако так и не вышел на поле. Чтобы дать парню игровую практику, его отправили в Эстонию. Полузащитник отыграл 30 матчей за таллинский клуб «Левадия» и забил 14 голов, став самым результативным игроком команды.

После окончания сезона в чемпионате Эстонии Антон вернулся в «Локомотив». 9 апреля 2017 года Миранчук дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче против «Ростова». 19 октября 2017 года забил свой первый гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».

Сразу после этого Юрий Сёмин решил дать молодому полузащитнику шанс проявить себя и начал ставить Антона в стартовый состав вместе со своим братом Алексеем. И не прогадал — за 30 матчей в РПЛ и Лиге Европы Миранчук забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

7 октября 2017 года Миранчук дебютировал в основной сборной в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. Сегодня связка братьев — одна из самых умных и результативных в нашем чемпионате.

1. Алексей Миранчук

Фото: РИА Новости

Возраст: 24
Нынешний клуб: «Локомотив»
Стоимость в 2015 году: 2 млн евро
Текущая стоимость: 18 млн евро
Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, трёхкратный обладатель Кубка России: 2014/15, 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019.

В начале сезона 2015/16 Лёша выходил в основе в стартовых матчах, поучаствовав в беспроигрышной серии «Локомотива» из пяти стартовых матчей. В апреле 2015 года Миранчук был признан лучшим игроком «Локомотива», став победителем ежемесячного голосования среди болельщиков, а уже через месяц, благодаря голу Миранчука, «Локомотив» поднял над головой Кубок России.

В этом же году Алексей дебютировал за первую сборную в товарищеском матче против сборной Белоруссии, выйдя на замену на 71-й минуте, и в первом же матче забил победный гол.

Неслучайно в этом списке первые два места занимают братья Миранчуки. Именно они смогли вырасти в цене больше всех из нашего чемпионата. У них виден прогресс, игровой потенциал и самое главное — талант. Алексея и вовсе хотел взять в последний день ТО «Милан». Миранчук даже дал добро, но руководство решило пока повременить с трансфером. Возможно, на это повлиял трансфер Смолова в Испанию. В любом случае, если Миранчук так и продолжит играть так круто, то спрос на него продолжит расти и, возможно, уже летом, мы увидим его в другом европейском топ-клубе.

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