10 российских футболистов, которые за последние пять лет подорожали больше всего

За последние годы мы привыкли, что наиболее сильный прирост происходит у футболистов, выступающих в Европе. Мы решили подвести рейтинг российских игроков, которые неплохо себя проявляют в РПЛ. Стоит уточнить, что Головин ещё не успел дебютировать во взрослом футболе, а Черышев, из-за череды травм, не смог сильно подняться в цене. Ниже — 10 футболистов, чья трансферная стоимость заметно возросла.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Возраст: 23 года

Нынешний клуб: «Спартак»

Стоимость в 2015 году: 75 тыс. евро

Текущая стоимость: 8 млн евро

Достижения за пять лет: бронзовый призёр чемпионата России: 2017/18, обладатель Суперкубка России: 2017.



За основную команду «Спартака» Бакаев дебютировал в 2015-м, в кубковой игре против «Волги». Но, начиная с сезона-2015/16, полузащитник стал играть только за вторую команду москвичей. В РПЛ дебютировать получилось только через два года — Бакаев вышел в старте на игру с «Уфой».



Летом 2018 года руководство красно-белых решило отправить молодого игрока в аренду из-за того, что хавбек получал мало игрового времени. Первым, кто захотел увидеть его у себя, оказался тульский «Арсенал», который возглавлял будущий тренер москвичей — Олег Кононов. Всего за «оружейников» Бакаев сыграл 25 матчей, отметившись восемью голами и сделав две голевые передачи. Статистика для юного полузащитника великолепная!



Свой первый матч после возвращения в «Спартак» Зелимхан провёл в матче 1-го тура чемпионата России против дебютанта лиги «Сочи». С тех пор он стал получать много игрового времени, оставшись лидером команды даже после увольнения Кононова.



11 июня 2019 года впервые попал в заявку сборной России в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра и через два дня дебютировал в команде Черчесова. 19 ноября 2019 года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче отборочного турнира к Евро-2020 против сборной Сан-Марино.



Несмотря на то, что с приходом в «Спартак» Доменико Тедеско ему приходится играть на разных позициях, Бакаев всё равно выделяется и продолжает быть ключевым игроком.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Возраст: 28 лет

Нынешний клуб: «Зенит»

Стоимость в 2015 году: 50 тыс. евро

Текущая стоимость: 9 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2018/19, финалист Суперкубка России: 2019, бронзовый призёр чемпионата России: 2016/17



Летом 2015 года Лунёв подписал контракт с «Уфой». Первый свой сезон в уфимском клубе отыграл в молодёжке, а уже через год российский вратарь дебютировал за «Уфу» в качестве первого номера. До конца года провёл за «Уфу» 10 матчей, в которых пропустил семь мячей, и больше половины игр отстоял на ноль.



В конце 2016-го, благодаря своей стабильной игре, Лунёва решается подписать «Зенит». Многие считали, что Андрей — чистый второй номер после Лодыгина. Но оказалось, что Лунёв раскрылся в Петербурге с космической скоростью, и уже через несколько месяцев не только дебютировал в команде, но и стал её первым номером.



Дебютировать за сборную у Андрея получилось в 2017 году. Первые игры получились не очень удачными — во втором своём матче он получил тяжелейшую травму против сборной Испании и был госпитализирован прямо с кромки поля. После завершения карьеры Игоря Акинфеева главный тренер Станислав Черчесов объявил о своём решении сделать Лунёва первым номером сборной.



Сейчас Лунёв восстанавливается от травмы, полученной ещё в октябре прошлого года, а его место занял Михаил Кержаков. Как показали последние игры, занял надолго.

Фото: РИА Новости

Возраст: 27 лет

Нынешний клуб: «Зенит»

Стоимость в 2015 году: 650 тыс. евро

Текущая стоимость: 10 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2018/2019



В конце 2014 года Далер подписал свой контракт с грозненским «Тереком», за этот клуб он сыграл три года и провёл в общей сложности 70 официальных матчей. Поначалу его карьера складывалась не лучшим образом — Далер был игроком подмены, но в ноябре 2014-го триумфально дебютировал в основе – его голевая передача помогла грозненцам сенсационно одолеть «Зенит» на «Петровском». Неслучайно «Зенит» вскоре подписал с ним контракт.



В первом своём матче за сине-бело-голубых Кузяев забивает первый гол во взрослой карьере. После ещё нескольких хороших матчей полузащитник начал вызываться в сборную. Летом 2017 году ему поступило предложение выступать за сборную Таджикистана, от которого он отказался, поскольку родился и вырос в России и ни за какую другую сборную, кроме российской, играть не собирался. В августе 2017 года Кузяев впервые был вызван на сбор национальной сборной России. В этом же году Далер дебютировал за сборную в официальном матче — товарищеской встрече с командой Южной Кореи, которая завершилась победой россиян со счётом 4:2.



Сейчас Далера мучают травмы, которые не дают ему выйти на прежний уровень. Как только он наберёт былые кондиции, снова будет полезен не только Семаку в «Зените», но и Черчесову в сборной.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 26 лет

Нынешний клуб: «Спартак»

Стоимость в 2015 году: 150 тыс. евро

Текущая стоимость: 10 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2016/17, обладатель Суперкубка России: 2017



В 2015 году Джикия заключил трёхлетний контракт с пермским клубом «Амкар». Практически сразу он дебютировал в стартовом составе и всего за год зарекомендовал себя сильным игроком с мощным потенциалом. За пермяков Джикия сыграл 38 матчей, забив 3 гола. Георгий был прочным игроком основы и своей игрой впечатлил много команд РПЛ. В частности, интерес к нему проявляли казанский «Рубин» и «Спартак».



Впрочем, сам защитник выбрал столицу. 26 декабря 2016 года красно-белые совершил трансфер, стоимость которого оценили в 2,35 млн долларов.



«Спартак» – великая команда, любой мечтает в ней играть. С момента заключения договора я – самый счастливый человек. Возможно, в мире», — говорил Джикия.



Всего за «Спартак» в победном для клуба чемпионате-2016/17 провёл восемь матчей, сразу став основным защитником. В ноябре 2016 года Георгий впервые был вызван в сборную на матчи с командами Катара и Румынии. В составе сборной он провёл три матча на Кубке Конфедераций и вместе с Александром Головиным и Алексеем Миранчуком вошел в тройку самых перспективных российских футболистов.



В ноябре 2017 года Джикия заключил с клубом контракт до 2022 года. В 2018 году путём голосования игроки «Спартака» выбрали Джикию вице-капитаном клуба. А с приходом Кононова Джикия стал основным претендентом на капитанскую повязку. Сейчас российский защитник является основным в клубе и сборной, принося массу пользы своей игрой в обороне.

Фото: РИА Новости

Возраст: 31 год

Нынешний клуб: «Зенит»

Стоимость в 2015 году: 6 млн евро

Текущая стоимость: 16 млн евро

Достижения за пять лет: двукратный обладатель Кубка России: 2014, 2016, двукратный обладатель Суперкубка России: 2015, 2016, чемпион России: 2018/19.



В 2015 году, после удачной аренды в «Ростов», Дзюбу решается подписать петербургский «Зенит». За новую команду Артём дебютировал летом, в матче против московского «Динамо». В нём он заработал пенальти, который впоследствии был реализован, а уже через неделю нападающий сам забил свой первый мяч.



В начале 2017 года был выбран вице-капитаном команды, а в 2018 году, с приходом Манчини, Дзюба сел в плотный запас. Тренер на него не рассчитывал и предпочёл ему другого нападающего — Антона Заболотного. Артёму это не понравилось, и он уехал в аренду в Тулу. Будучи в аренде, Дзюба принял участие в матче против своего действующего клуба «Зенита», в котором отметился голевой передачей, а на последних минутах и вовсе поразил ворота сине-бело-голубых, принеся своей команде ничью. Возможно, именно после этого матча боссы осознали, что Дзюба команде нужен и вскоре вернули футболиста, который в следующем сезоне поможет им выиграть чемпионат.



Также за время выступления в Туле Артём смог добиться возвращения в сборную России и получил вызов на ЧМ-2018, который сложился для команды Черчесова сверхуспешно. Вскоре форвард был выбран её капитаном, заменив в этой роли Игоря Акинфеева. Представить сборную без Артёма сегодня — сложно, ведь во многом благодаря его действиям она пробилась в четвертьфинал ЧМ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 25 лет

Нынешний клуб: «Спартак»

Стоимость в 2015 году: 1 млн евро

Текущая стоимость: 12 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России по футболу: 2016/17, обладатель Суперкубка России: 2017.



По окончании сезона 2015/2016 «Динамо» вылетело в ФНЛ, а Зобнин стал очень востребован на трансферном рынке. Роман стал одним из тех, кто не захотел играть в чемпионате рангом ниже, из-за чего переехал в другую московскую команду — «Спартак». Красно-белым полузащитник обошёлся в 3 млн евро.



Сходу россиянину удалось занять место в стартовом составе команды и стать одним из ведущих её игроков. Также в 2015 году футболист стал вызываться в сборную России. Вскоре благодаря таланту и целеустремленности Зобнин уже считался одним из ведущих игроков основного состава «Спартака».



Однако, после травмы «крестов», его карьера пошла на спад. Из-за повреждения Зобнин пропустил Кубок Конфедераций летом 2017 года и первую половину сезона-2017/18. После возвращения в строй Роман снова попал в состав национальной команды и стал одним из героев мирового первенства 2018 года. В том турнире Зобнин отрабатывал буквально везде: в нападении, в защите. Неслучайно Роман вошёл в тройку лучших полузащитников сборной по количеству отборов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 23 года

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 500 тыс. евро

Текущая стоимость: 12 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, двукратный обладатель Кубка России, 2016/17, 2018/19, серебряный призёр чемпионата России: 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019.



В 2015 году, будучи 18-летним парнем, Баринов дебютировал за основной состав «Локо». За два года до этого юный футболист стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной. Уже тогда о нём говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. На протяжении трёх лет Баринов получал игровое время и стал одним из основных опорных полузащитников в команде.



В 2018 году у Баринова случился неприятный инцидент. «Локомотив» выиграл РПЛ за тур до конца сезона. Празднуя чемпионство, Дмитрий вместе с болельщиками исполнил нецензурную кричалку в адрес одного из соперников «Локо» за титул — московского «Спартака». На следующий день полузащитник извинился за свой поступок. К слову, оскорбленные болельщики молчать не стали — в адрес спортсмена почти сразу посыпались угрозы.



8 июня 2019 года Баринов дебютировал за главную сборную России, выйдя на замену вместо Романа Зобнина в матче отбора к чемпионату Европы 2020 со сборной Сан-Марино. В октябре прошлого года впервые вышел в стартовом составе сборной в матче против Шотландии.



Так что Сёмин не прогадал, когда начал доверять Баринову место в старте. Он смог сразу же выиграть конкуренцию у Тарасова и стать одним из лучших опорников клуба, вместе с Игорем Денисовым. Позже второй ушёл, а Дмитрий по-прежнему играет стабильно и на высоком уровне. И кто знает, возможно, в ближайшем будущем, мы увидим на Баринова такой же высокий спрос, какой сейчас есть на Миранчуков.

Возраст: 29

Нынешний клуб: ЦСКА

Стоимость в 2015 году: 18 млн евро

Текущая стоимость: 30 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2015/16, обладатель Суперкубка России: 2018.



Переход Фернандеса в ЦСКА стал удивлением для всех, но прежде всего для болельщиков бразильского клуба. За Марио выстраивалась очередь из грандов европейского футбола, однако бразилец предпочёл Россию. Первый и единственный футболист армейского клуба, кто по-настоящему смог вырасти в цене за последние пять лет, с учётом того, что сейчас в ЦСКА, в основном, молодые ребята, которые тогда ещё не начали играть на высоком уровне.



В 2016 году указом президента РФ легионеру дали гражданство России, что позволило ему претендовать на место в сборной. Такой шаг одобрила семья Марио, но не все оценили в Бразилии.



Дебют Фернандеса в сборной состоялся 7 октября 2017 года: на 64-й минуте товарищеского матча с командой Южной Кореи защитник заменил на поле Александра Самедова. Как и мечтал Марио, он попал в состав сборной России на чемпионат мира – 2018. К первому матчу он обещал журналистам выучить российский гимн.



Марио Фернандес вот уже многие годы, — один из лучших защитников РПЛ. Кроме того, Фернандес хорошо выступает за сборную России, где по-настоящему хорошо себя проявил на мировом первенстве. Он не только справлялся с оборонительной нагрузкой, но и участвовал в позиционных атаках – открывался под диагонали от партнёров, доставлял мяч в штрафную соперника и часто сам оказывался в чужой штрафной. Дважды Марио отличился результативными действиями – забил и отдал голевую передачу. Правда, тот гол не помог России выйти в полуфинал чемпионата мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 24

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 150 тыс. евро

Текущая стоимость: 16 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, двукратный обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019



Антон в сезонах 2014/15 и 2015/16 привлекался к тренировкам и матчам «Локомотива», однако так и не вышел на поле. Чтобы дать парню игровую практику, его отправили в Эстонию. Полузащитник отыграл 30 матчей за таллинский клуб «Левадия» и забил 14 голов, став самым результативным игроком команды.



После окончания сезона в чемпионате Эстонии Антон вернулся в «Локомотив». 9 апреля 2017 года Миранчук дебютировал в чемпионате России, выйдя на замену в матче против «Ростова». 19 октября 2017 года забил свой первый гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа».



Сразу после этого Юрий Сёмин решил дать молодому полузащитнику шанс проявить себя и начал ставить Антона в стартовый состав вместе со своим братом Алексеем. И не прогадал — за 30 матчей в РПЛ и Лиге Европы Миранчук забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.



7 октября 2017 года Миранчук дебютировал в основной сборной в товарищеском матче против сборной Южной Кореи. Сегодня связка братьев — одна из самых умных и результативных в нашем чемпионате.

Фото: РИА Новости

Возраст: 24

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 2 млн евро

Текущая стоимость: 18 млн евро

Достижения за пять лет: чемпион России: 2017/18, трёхкратный обладатель Кубка России: 2014/15, 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019.



В начале сезона 2015/16 Лёша выходил в основе в стартовых матчах, поучаствовав в беспроигрышной серии «Локомотива» из пяти стартовых матчей. В апреле 2015 года Миранчук был признан лучшим игроком «Локомотива», став победителем ежемесячного голосования среди болельщиков, а уже через месяц, благодаря голу Миранчука, «Локомотив» поднял над головой Кубок России.



В этом же году Алексей дебютировал за первую сборную в товарищеском матче против сборной Белоруссии, выйдя на замену на 71-й минуте, и в первом же матче забил победный гол.



Неслучайно в этом списке первые два места занимают братья Миранчуки. Именно они смогли вырасти в цене больше всех из нашего чемпионата. У них виден прогресс, игровой потенциал и самое главное — талант. Алексея и вовсе хотел взять в последний день ТО «Милан». Миранчук даже дал добро, но руководство решило пока повременить с трансфером. Возможно, на это повлиял трансфер Смолова в Испанию. В любом случае, если Миранчук так и продолжит играть так круто, то спрос на него продолжит расти и, возможно, уже летом, мы увидим его в другом европейском топ-клубе.