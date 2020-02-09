«Зенит» собирает женскую команду. Там есть настоящие красавицы!

Они не только хороши собой, но и недурно играют в футбол.

В конце января стало известно о создании женской футбольной команды «Зенит». Главным тренером коллектива назначена бывшая футболистка сборной России Ольга Прядкина. ЖФК «Зенит» примет участие уже в следующем розыгрыше чемпионата России. В начале февраля питерский клуб объявил о подписании 13 футболисток. Расскажем о некоторых из них чуть подробнее.

Екатерина Морозова, защитник, 28 лет

Екатерина Морозова родилась в Кемерово, где окончила футбольную школу местного «Кузбасса». В 2009 году в составе краснодарской «Кубаночки» стала победителем Первой лиги. С 2014 по 2015 год выступала в составе подмосковного «Зоркого», вместе с командой завоевала серебро (2014) и бронзу (2015) чемпионата России. Последние три сезона девушка выступала за «Чертаново», в 2018 году клуб стал серебряным призёром в регулярном чемпионате. В составе сборной России Екатерина выиграла бронзовые медали летней Универсиады-2017 в Тайбэе.

Людмила Шадрина, защитник, 28 лет

Людмила Шадрина является одной из самых опытных футболисток в нынешнем клубе. Шадрина родилась в Москве, свою футбольную карьеру начинала в клубах «Приалит» и «Чертаново». В высшей лиге дебютировала ещё в 2010 году в составе «Измайлово», вместе с которым в 2013 году дошла до финала Кубка России. В 2016 году перешла в московский ЦСКА. В сезоне-2017 выступала за «Россиянку» на правах аренды. Затем вернулась в ЦСКА и вместе с клубом стала победительницей чемпионата России в 2019 году.

Татьяна Степанова, полузащитник, 22 года

Татьяна Степанова родилась в Ухте, где и начала заниматься футболом в местной спортивной школе. С 2014 года выступала за команду «УОР-Россиянка» в первом по силе дивизионе России, неоднократно становилась призёром соревнований. В 2016 году перешла в московский ЦСКА, но надолго там не задержалась — уже на следующий год подписала контракт с «Россиянкой», вместе с которой поучаствовала в Лиге чемпионов. Татьяна имеет опыт выступлений за юношескую и молодёжную сборные России.

Дарья Шквара, полузащитник, 24 года

Дарья Шквара родилась в Новороссийске. Футболом начала заниматься в местном «Черноморце». В 2013 году присоединилась к подмосковному клубу «Россиянка», а уже через два года вместе с командой стала чемпионом России. На следующий год перешла в ЦСКА. В сезоне-2018 Дарья выступала в аренде за коллектив «Звезда-2005», где стала победительницей Кубка России, а после завоевала бронзовые медали чемпионата страны. В 2019 году стала чемпионкой России в составе ЦСКА.

Ксения Олексюк, защитник, 16 лет

Ксения Олексюк является воспитанницей петербургского футбола. Футбольную карьеру начала в команде «Приморочка» (ГБОУ «Школа №583»), после чего перешла в футбольный клуб «Аврора», принимала участие в чемпионате Санкт-Петербурга и первенстве России по мини-футболу.

Елена Брусова, полузащитник, 17 лет

Елена Брусова тоже является воспитанницей петербургского футбола. Первые футбольные шаги делала в клубе «Лидер». Елена — двукратный победитель первенства России по мини-футболу.