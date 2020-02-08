В Японии клубы не могли забить девять пенальти подряд. Но Иньеста всё равно взял трофей

Сегодня «Йокогама» и «Виссел Кобе» разыграли между собой суперкубок Японии. Андрес Иньеста помог своему клубу завоевать второй трофей в истории клуба — «Виссел Кобе» в серии пенальти одержал победу над чемпионом страны, а сама серия одиннадцатиметровых вышла впечатляющей.

Голевая ничья в основное время. Невероятная серия пенальти

Японские клубы выдали настоящее зрелище для болельщиков. «Виссел Кобе» три раза выходил вперёд по ходу встречи, но чемпион Японии «Йокогама» каждый раз восстанавливал статус-кво. Основное время матча закончилось со счётом 3:3. Игра перетекла в серию пенальти. Стартовые четыре удара команды реализовали. В составе «Виссел Кобе» первым к мячу подошёл Иньеста, хладнокровно отправив мяч в левый нижний угол. Далее произошло невообразимое: футболисты не смогли реализовать девять пенальти подряд. Были и сейвы вратарей, попадание в штангу, два попадания в перекладину, удары мимо. Первыми пенальти исполняли игроки «Йокогамы», у «Виссел Кобе» было пять своеобразных матч-пойнтов для завершения игры. Лишь после девяти незабитых пенальти, Ямагучи уверенно отправил мяч в девятку и принёс победу своей команде.

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Карьера Иньесты в Японии

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста перешёл в «Виссел Кобе» на правах свободного агента в мае 2018 года. Испанский полузащитник подписал контракт на три года с зарплатой 30 млн евро в год. Но почему Иньеста выбрал Японию, а не, например, Китай или Катар? Дело всё в том, что японский клуб «Виссел Кобе» принадлежит компании Rakuten, которая стала титульным спонсором «Барселоны» в 2016 году. Если верить испанским СМИ, на переезд в Японию Иньесту уговорил владелец Rakuten и футбольного клуба «Виссел Кобе» Хироси Микитани. Иньеста стал чуть ли не медийным лицом команды: о клубе будут говорить по всему миру, а Иньеста на закате карьеры сможет здорово заработать.

Андрес Иньеста дебютировал за японский клуб 22 июля 2018 года, испанец вышел на замену в чемпионате. Свой первый мяч за «Виссел Кобе» забил в августе того же года, после передачи Лукаса Подольски Иньеста отправил мяч в ворота «Джуниор Ивата». За первые полгода в клубе провёл 14 матчей, забив при этом три мяча. Слова Иньеста по завершению сезона-2018:



«Мне нелегко адаптироваться, как в спортивном, так и в личном смысле. Японская культура очень сильно отличается от нашей, но я и моя жена постепенно привыкаем и наслаждаемся опытом. В то же время нашим детям адаптация дается намного проще».



В 2019 году Иньеста отыграл свой первый полноценный сезон в чемпионате Японии: провёл 25 матчей и забил семь мячей. Сезон-2020 начался для испанца более удачно. 1 января нынешнего года «Виссел Кобе» в финале кубка Японии обыграл «Касиму» со счётом 2:0, а сегодня Иньеста в составе японской команды стал обладателем суперкубка. Эти два трофея стали первыми в истории «Виссел Кобе», хотя японская команда находится в высшей лиге аж с 1997 года. Эффект Иньесты?

Иньеста, Подольски и Вилья побеждают Торреса. Чемпионы мира бьются в Японии Вы точно хотите себе майку «Виссел Кобе».

Иньеста может вернуться в «Барселону»?

Испанские СМИ сообщают, что в зимнее трансферное окно «Барселона» предпринимала попытку подписать Иньесту до конца сезона на правах аренды. Но сам Андрес предпочёл остаться в Японии.



У нынешнего главного тренера сине-гранатовых Кико Сетьена спрашивали, кого он хотел бы видеть в своей команде, ответ не заставил себя долго ждать:



«Какую легенду клуба я хотел бы вернуть? Иньесту. Хотя он ещё не завершил карьеру… Возможно, нам удастся вернуть его»



Иньеста не скрывает, что в будущем хотел бы попробовать себя в роли главного тренера. Ему задали вопрос о тренерском тандеме с другим именитым испанцем Хави, вот ответ Андреса:



«Тандем Хави-Иньеста? Звучит неплохо, но сейчас это невозможно. Я не говорил, что хотел бы работать с конкретной командой, но мне нравится идея начать тренерскую карьеру через какое-то время.



Сейчас я чувствую себя отлично и полон энергии. Я наслаждался прошлым сезоном и думаю, что в дальнейшем продолжение моей карьеры будет вопросом каждого последующего года. В данный момент я полон желания тренироваться, играть и веселиться. Я всё ещё мотивирован. Это самое важное. Я полностью доволен тем, как складываются мои дела»



Никто не сомневается, что легенды вернутся в «Барселону». Вопрос только в том, какую должность они будут занимать в клубе в ближайшем будущем.