«На матче сборной уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место клубные пристрастия»

Артём Дзюба дал интервью журналисту России-24 Илье Казакову и рассказал много интересного: почему он не ужинает на сборах, зачем отписался от аккаунта сборной в «Инстаграме», что думает о ситуации в Сан-Марино и проявлял ли к нему интерес «Тоттенхэм».

Евро, соперники

«Определённые ожидания и вещи, которые происходят со сборной, мы заслужили своей игрой, своей отдачей. Понятно, что сейчас вся страна к нам по-другому относится. Ответственности больше, после поражений – много критики. После матча с Бельгией было много критики. Мы будем стараться. У нас очень непростая группа, скажу откровенно. Бельгия – жёсткий фаворит. Дания и мы — команды, наверное, равносильные, но не стоит забывать, что у них есть Эриксон и Шмейхель, плюс с нами они будут играть дома. Это играет в их пользу. Финнов тоже нельзя скидывать со счетов: они вышли из непростой группы, пройти ту же Боснию – дорогого стоит.



Кто-то говорит, что мы можем дойти до финала. Я бы не стал [так говорить], наверное. Но не мечтать и ехать на турнир с мыслями «а, заедем» — тоже неправильно. Нужно выходить из группы и постепенно решать свои задачи. Хотелось бы как минимум повторить успех чемпионата мира».

Отказ от ужина

«На сборах я практически никогда не ужинаю. Только если совсем невмоготу, что-то перекушу, а так совершенно спокойно. Я не завтракаю и не ужинаю – предпочитаю сон. Он для меня важнее всего. Могу рано встать, но только в экстренных случаях. Так что я один раз плотно обедаю и мне хватает – физически я чувствую себя хорошо. Дома с этим тяжелее: там есть холодильник, меня вечно подзывают и зазывают какие-то сладости».

Черчесов, подготовка в сборной

«Сейчас нет кандидатуры лучше, чем он. После чемпионата мира мы все друг к другу притерлись. Оставаться не оставаться – его выбор, но сейчас Станислава Саламовича очень уважают и ценят в команде. И Мирослава Юрьевича тоже – он очень многое для команды делает. Все в сборную едут с удовольствием, это не слова для какой-то бравады. Мне сейчас незачем лукавить или с кем-то заигрывать. У Станислава Саламовича есть определённая энергетика, которая игроков заряжает. Он иногда может просто на игрока посмотреть, и тот сразу по-другому начинает действовать. И как физически готовят футболистов в сборной – это невероятно. Я от ребят после Кубка конфедераций слышал, но относился скептически. А потом сам понял: на чемпионате мира бежали, сил было вагон. Я сейчас в предвкушении сбора, который будет перед Евро, потому что знаю, что меня подготовят. Буду машина!»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жорже Мендеш, звонок из «Тоттенхэма»

«Прошлой зимой перед сборами мы встретились с представителями Жорже Мендеша. Мы разговаривали часа два с половиной, обсуждали. У них был готовый вариант – «Эвертон». Но тогда я не мог уехать: «Зенит» шёл к чемпионству, это был заветный трофей. Для меня остаться было принципиально. А так мы обсуждали, что для меня приоритет – это Англия.



Летом после чемпионства конкретики не было. Мне не хотелось, чтобы меня запихнули в какой-нибудь «Вулверхэмптон» или «Ньюкасл»: если туда уезжать, то бороться. А не так, что «возьмите» через связи Мендеша. Это не совсем правильно. Хочется, чтобы в тебе были заинтересованы.



Этой зимой было неожиданно. Уже, наверное, можно сказать. А то много грязи, кто-то что-то говорит, но никто ничего не знает. Со мной связались на новогодних праздниках – от Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал: «Нет». Предварительно у меня был разговор с Алексеем Борисовичем Миллером, я услышал его слова. Я очень уважительно к нему отношусь. Если бы «Тоттенхэм» меня прям очень сильно хотел, они были бы понастойчивее. А так: интерес был – это правда».

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Сан-Марино, фанаты

«Хотят они [фанаты] оскорблять — пусть оскорбляют. Идёт игра «Спартак» — «Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно меня унизить. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Во время чемпионата кричите всё, что угодно. Это болельщицкая культура, часть игры, которую я принимаю.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Но для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны. И здесь не важно кого. Если бы оскорбили другого игрока, я бы тоже не пошёл к трибуне. Рядом с этой трибуной были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище! Нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждой раз это им объяснять? Мы не должны заигрывать с этими вещами, есть чёрное, а есть белое. Есть проблема, которую надо решать.



Какие есть претензии к сборной России? Говорят, что мы Бельгии безвольно проиграли. Это же вообще чушь. Мы вышли с настроем: «Ребята, накидайте нам!»? Нет, мы вышли с уверенностью, с уважением к себе. Понимали, что против нас гранд, который занимает первое место в рейтинге ФИФА. Мы хотели сыграть на равных, бились, сражались. Мы проиграли и признаём, что сражение было проиграно. Но в следующей игре с Бельгией мы всё равно будем верить, что можем их победить. Всё это идёт от Станислава Саламыча. Я буду верить до конца своих дней, что мы можем победить Бельгию. Я не буду говорить, что мы постараемся. Или мне вообще не говорить? Спрашивают, почему я не уважаю журналистов. Ты что-то сказал, а твой ответ могут переиначить".

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Отписка от аккаунта сборной

«Меня задело. Я не ожидал такого в матче за сборную. Молча зашёл в раздевалку, помылся, вышел, сел в автобус. Мне было обидно и больно. Я считал, что ни один игрок нынешней сборной не заслужил такого отношения. Я бился и отдавал всего себя.



Потом кто-то в «инстаграме» сборной России написал какой-то комментарий, он мне не понравился, поэтому я отписался. Всё. От игроков я не отписывался, потому что и не был подписан. Все, на кого я был подписан, остались на местах. Но всё же опять переиначили. Я отписался, ребята об этом знают, что я ушёл в спокойствие. У меня был секундный всплеск: корячишься, стараешься, а тебя помоями поливают. Это была слабость, которую я принял. Была и другая ситуация: у меня произошло несчастье, я потерял близкого друга. Поэтому я даже благодарен этим болельщикам, которые встрепенули меня на концовку первой части чемпионата».

Новый контракт

«Мы давно уже обо всём договорились. Как-то полилась грязь, что я начал о чём-то Алексея Борисовича просить, но я не настолько влиятельный парень. Мне это, конечно, льстит, но нет. Мы беседовали с ним после матча с «Краснодаром», друг друга поняли. Раз не получается никуда уехать… Китай нет, Турция не лучше, чем Россия. Хотелось в Англию, но не сложилось. Значит, моя земля Россия. По моим ощущениям, значит, я должен быть здесь. Здесь есть ещё много вещей, которые нужно сделать: повторить чемпионство, выиграть кубок, подготовиться к Евро в сборной».

Фото: fc-zenit.ru

Цели, чемпионство

«У нас хороший, приятный отрыв. Не обошлось без везения, отражение состояния команды, дистанция рассудит. Мы ровно прошли. Мы и по качеству, и по составу одни из лидеров. «Краснодар» очень старается, отрыв комфортный, но ничего не решено. Чемпионом почувствую, когда станем чемпионом. В том чемпионате я его почувствовал, когда мы ЦСКА обыграли. Это был праздник.



Сначала ты этого не понимаешь. Вроде стремился всю жизнь, а потом бац – стал чемпионом. И думаешь: «И что, всё?». А потом осознаёшь, что это очень круто. Мне понравился парад с автобусом. Там шёл ливень, а я до последнего стоял, визжал, хотя был трезв. Все забились внутрь, а я радовался. Понял для себя, что хочу ещё раз стать чемпионом.



Что касается целей, то хотел бы постараться обойти Кержакова по голам за сборную. Поставил цель забить 200 голов всего и 33 за сборную. Хочется стать чемпионом, выиграть трипл – Кубок, чемпионат, Суперкубок. Стать второй раз подряд лучшим ассистентом – это прикольно. Главное, чтобы не было травм и играть в удовольствие. Как только я перестану получать удовольствие, то не хочу становиться балластом».

Биография

«Друзья говорят, что надо писать. Наверное, надо. Но после завершения карьеры. Там будет голая правда, не буду заигрывать. Буду называть вещи своими именами. Лучше горькая правда, чем быть удобным для всех. Есть вещи, которые никогда не понять. Я в книге расскажу весь путь. Положительный ли я герой? Не знаю, неидеальный точно. Но люди ждут, это приятно, значит, я сделал какое-то большое дело в футболе».