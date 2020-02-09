10 главных выводов из матча «Зенит» — ЦСКА

«Зенит» с ЦСКА завершили испанский сбор спаррингом в Ла Нусии. Игра получилась корректной и в то же время зрелищной: несколько сотен болельщиков на трибунах новенького стадиончика «Камило Кано» не обманулись в своих ожиданиях. Обе команды находятся под нагрузками – возможно, этим и объясняется рваный ритм матча. Соперники выдали ровно по одному забойному тайму: москвичи «свой» выиграли – 2:0, петербуржцы свой – 3:0. Итог – 3:2 в пользу чемпиона. Подведём итоги – матча и всего этапа подготовки для обоих клубов.

«Зенит». Взгляд Анатолия Романова

Кержаков остаётся основным вратарём «Зенита»

Судя по матчу с ЦСКА, основным голкипером сине-бело-голубых во второй части сезона останется Михаил Кержаков. Несмотря на выздоровление Андрея Лунёва, который играл в предыдущем спарринге с «Сабуртало», Семак выставил на более статусный спарринг с «армейцами» Кержакова. Это логичное решение, поскольку Михаил своим выступлением в октябре-декабре просто не дал повода для того, чтобы вернуться в запас. Теперь Лунёву остаётся только ждать нового шанса. Во втором тайме Андрей его получил и сыграл очень прилично, совершив несколько сейвов.

Семак не определился с «лишним» легионером

В матче с ЦСКА в стартовом составе «Зенита» оказалось семь легионеров – Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Это невозможно в чемпионате России, где до лета продолжает действовать лимит на легионеров «6+5». По-видимому, Семак по-прежнему не определился с тем, на какой позиции наигрывать российского игрока вместо легионера. Будет решать по ситуации перед каждым конкретным матчем. Возможно, иностранцы будут оставаться на скамейке в порядке очереди: это позволит тренеру не испортить отношения с игроками, которые знают, что заслуживают играть с первых минут.

Малкома пока берегут

В спаррингах на испанском сборе состоялось возвращение Малкома, пропустившего полгода. Бразилец сыграл 30 минут с «Сабуртало» и первый тайм с ЦСКА. Экс-игрока «Барселоны» берегут, дозируют нагрузку. Пока невозможно утверждать, что Семак будет строить игру сине-бело-голубых вокруг звёздного новичка. Малком «взрывался» фрагментами, демонстрируя, за какие качества заплатили 40 млн евро. Во встрече с «армейцами» Малком несколько раз неплохо обострял, но самым запоминающимся стал эпизод, когда бразилец заработал штрафной и сам же здорово пробил в девятку. Быть бы голу, если бы не шикарный сейв Ильи Помазуна.

Дзюба отыскал мотивацию

До матча с ЦСКА нападающие «Зенита» не забивали на двух сборах, если не считать спарринг с откровенно слабым «Аль-Увайнахом» из Катара, в котором Александр Кокорин и Сердар Азмун оформили хет-трики, а Артём Дзюба — дубль. Азмун пока явно далёк от стопроцентной готовности, а Дзюбе, кажется, просто не слишком интересно «выпрыгивать из штанов» на сборах. Артём теряет голод без настоящей мотивации. Эту мотивацию капитан сборной России нашёл в игре с ЦСКА. У Дзюбы появилась та самая спортивная злость, когда «Зенит» проигрывал после первого тайма 0:2. Дубль нападающего помог сине-бело-голубым перевернуть игру после перерыва.

Иванович дольше других набирает форму

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович позже остальных начал зимние сборы из-за семейных обстоятельств. Пока сербский центральный защитник компенсировал пропущенные тренировочные дни, в условной основе лидера РПЛ на товарищеские матчи выходил Йордан Осорио. Венесуэлец сделал всё, чтобы забронировать место в основе. Даже три гола забил! Тем не менее на игру с ЦСКА команду с капитанской повязкой вывел Иванович. Несмотря на то что у серба остаётся всего полгода до завершения контракта, он остаётся ключевой фигурой для Семака. Правда, Иванович по-прежнему не в оптимальной форме. В игре с ЦСКА центр обороны «Зенита» не выглядел надёжным, особенно до перерыва, а в эпизоде со вторым голом серб допустил позиционную ошибку.

ЦСКА. Взгляд Олега Лысенко

Основной состав уже вырисовался

Если на первом сборе Виктор Гончаренко комбинировал сочетания футболистов, то на втором, похоже, определил оптимальный на данный момент (ключевое словосочетание) состав. От привычного осеннего варианта он практически не отличается: всё те же Карпов, Дивеев и Магнуссон в центре обороны, Фернандес и Обляков – на бровках, Бистрович, Ахметов и Влашич в центре поля и Чалов с Сигурдссоном впереди. Из безоговорочно основных фигур спарринг с «Зенитом» пропустил только Акинфеев, но его позиции в любом случае выглядят незыблемыми. Для самой юной команды РПЛ Игорь больше, чем ветеран и капитан – безоговорочный авторитет, присутствие которого вселяет уверенность и спокойствие в молодёжь. Её во втором тайме «армейцам» ощутимо недоставало.

В ЦСКА дебютировал 16-летний школьник. Аналогий с Акинфеевым трудно избежать У новичков по забитому голу, у юного вратаря — «сухарь» и приз.

Схема с тремя защитниками остаётся базовой

По всей видимости, не стоит по весне ждать от Гончаренко и инноваций тактического свойства. Расстановка с тремя центральными защитниками и агрессивными флангами (графически её, наверное, всё же правильнее обозначить как 3-5-2, чем 3-4-3) остаётся базовой в репертуаре «армейцев». Как бы ни менялся состав красно-синих на втором сборе – а в последних четырёх матчах он через раз менялся на 100%, — команда неизменно придерживалась фирменной схемы.

В ЦСКА дебютировали два новичка. С «Зенитом» им пока играть рано Как Котин и Колесниченко использовали свой шанс.

В центре поля намечается жёсткая конкуренция

Выздоровление Дзагоева и ощутимый прогресс Бийола с Марадишвили максимально обострили конкуренцию в средней линии красно-синих. Сейчас, наверное, даже тренер с уверенностью не скажет, какой вид приобретёт креативная бригада к первому матчу весны: на три позиции шесть кандидатов, не считая Облякова с Кучаевым, которые, если кто забыл, полузащитники по основному профилю. На мячи Бийола и Марадишвили накануне Бистрович ответил своим голом «Зениту». На данный момент незыблемыми выглядят лишь позиции Влашича. Никола и на сборах держит марку: 4 гола говорят сами за себя. А вот Ахметова с Бистровичем уже поджимают товарищи. Для команды с традиционно ограниченной обоймой такой выбор в центре поля – прекрасное подспорье.

Чалов наконец-то забил

Семь «армейцев» поражали чужие ворота в предыдущих матчах. Бистрович стал восьмым. Удивительно, но лучшего бомбардира команды в этом списке до сих пор не было. Теперь появился. Это, возможно, лучшая новость дня для болельщиков ЦСКА. Гол «Зениту» должен помочь Фёдору Чалову раскрепоститься и перезагрузить «компьютер в голове».

«Армейской» молодёжи всё ещё не хватает стрессоустойчивости

Состав ЦСКА и без того остаётся самым молодым в чемпионате, а без российской старой гвардии (Акинфеев, Набабкин, Дзагоев, Щенников) основа разом «сбросила» ещё пару лет. Самым взрослым человеком на поле остался молчун Фернандес. Отсутствие «дядьки» на поле у москвичей сказалось, когда «Зенит» изменил состав и увеличил давление. В этой запарке у ЦСКА не нашлось человека, способного встряхнуть партнёров словесно, подрегулировать темп игры в выгодную для ЦСКА сторону, банально «напихать». Замешательство, близкое к панике, у москвичей длилось всего пятиминутку, но опытным бойцам «Зенита» и её хватило, чтобы перевернуть игру с ног на голову. Очевидно, что пищи для размышлений оба тренера получили много – не зря встречались.

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