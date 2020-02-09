«Шумиха пройдёт – и Чалову станет легче». Гончаренко – о «Зените», трансферах и сборах

Это интервью делалось в два захода. Первый, более обстоятельный, разговор с Виктором Гончаренко состоялся в субботу в Кампоаморе, по окончании спарринга «армейцев» с норвежским «Оддом» (3:1), по дороге от поля до гостиницы. «Добивку» записали на следующий день в Ла Нусии, после матча «Зенит» — ЦСКА (3:2). В данном случае нарушение хронологической последовательности, наверное, будет оправданным и допустимым. Сначала – «свежак».

— Виктор Михайлович, что случилось с ЦСКА во втором тайме? Как умудрились пропустить три гола за пять минут?

— Ничего не случилось. Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своё состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла. Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счёте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить.

— Что конкретно обусловило этот пятиминутный провал? Расслабленность, усталость, потеря концентрации?

— Ещё раз скажу: это та ситуация, которую мы должны устранить. Мы потеряли нити игры. Это мне напомнило матч с «Лудогорцем». Это не «чёрная» оценка – объективная.

— Не возникало желания всё-таки провести одну-две замены?

— Нет. Можно было что-то поменять, но надо понимать, что вчера все тоже сыграли по 90 минут.

Фото: pfc-cska.com

— ЦСКА подобрал очень неоднородную компанию соперников – от третьей испанской лиги до «Зенита». Насколько принципиальны для вас на данном этапе уровень противников и результаты?

— В таких матчах результат отходит на второй план. Важнее те моменты, которые мы обсуждаем на теории и нарабатываем на тренировках: что делаем, когда мяч теряем, когда перехватываем. Плюс стандартные положения, коммуникация – всем этим вещам надо уделять внимание. Матчи с «ЛАСК» и «Норшелланном» были непохожими на игры чемпионата России. Эти команды хорошо нас прессинговали, тогда как в РПЛ ЦСКА либо прессингуют высоко, либо глубоко обороняются. Тем не менее многие вещи – и перехват мяча, и отбор, и страховка – должны работать.

— Полностью довольны количественным и качественным составом футболистов на сборах? В последние дни даже Онопко не приходилось никого подменять в двусторонках.

— Это что-то само собой разумеющееся. Бывало, у нас в Австрии набиралось 12-14 игроков. Подстраивались, работали с этим составом, одну игру делали. Сейчас стало 23 полевых футболиста – соответственно, и игровая практика другая. Надо исходить из того количества людей, которое есть. На мой взгляд, оптимальное количество игроков на сборах – 20-21 человек, не считая вратарей.

— Шкурин завершил сбор двумя подряд результативными матчами. Довольны им?

— Он тоже находится под нагрузкой и пока с неё, как и многие, не может «вылезти». Для нападающего голы важны, а простые ошибки мы связываем с фоном усталости.

— Что насчёт Котина с Колесниченко?

— У Котина контракт с ЦСКА, поэтому он с нами будет работать. Что касается Колесниченко, то есть договорённость, что часть третьего сбора он захватит.

— То есть игра с «Оддом» не была для него определяющей?

— Нет, конечно.

— Прояснилось будущее второго просмотрового игрока – Караева?

— Нам нужен ещё день-два, чтобы оценить ситуацию. Решение пока не принято.

— Из относительно новых людей в главной команде приятное впечатление произвёл Марадишвили. В ваших глазах за последнее время Константин заметно вырос?

— Надо понять, что два года назад в такой же роли были Чалов, Кучаев, чуть позже – Обляков, Дивеев. Когда они начинают в таком возрасте – 18-19 лет – у них больше рвения, больше неосознанных действий, движения. Со временем они начинают понимать, что такое зоны, заполнение пространства, и постепенно убирают лишнюю работу, свойственную совсем молодым ребятам. Почему сейчас Марадишвили так смотрится? Потому что закрывает много зон – успевает в атаку, в оборону, успевает справа, слева подстраховать, когда другие это чуть более осознанно делают. Не могу сказать, что то или другое плохо, но так есть и, по большому счёту, должно быть. Костя выполняет большой объём: успевает и свою работу сделать в полузащите, и в защите отработать, и добегает до штрафной площади, забивает голы. У него сейчас идёт нормальный, хороший прогресс, потому что он находится на этапе быстрого прогресса. Вот дальше расти будет сложнее.

Виктор Гончаренко с Константином Марадишвили Фото: pfc-cska.com

— Дзагоев производит впечатление совершенно другого человека в плане отношения к делу – первый приходит на тренировки, без остатка отдаётся каждому эпизоду в игре. Есть такое?

— С возрастом ты должен хорошо знать свой организм, своё тело: как его подготовить, сколько надо размяться, как питаться, сколько спать. Это нормальная ситуация. Если Кучаев у нас иногда выходит на тренировку опухший – ото сна опухший, то с годами приходит понимание, сколько тебе нужно спать. На мой взгляд, идеальный вариант – в 22:00 лечь и в полвосьмого встать. Недосып, как и пересып – это очень плохо. В возрасте Дзагоева такие вещи надо чётко знать.

— Когда примерно ждать в общей группе Васина?

— Уже на третьем сборе будем пробовать включать его в общую группу.



— На Чалова сильно давило долгое отсутствие голов на сборах?

— Думаю, что любой нападающий хочет забивать. Чалов – не исключение, даже в контрольных матчах. Но, опять же, вы видите, какие объёмы он выполняет. Много работает на команду, активно прессингует – может быть, и поэтому не всегда успевает завершать наши атаки. Но с тем отношением к делу, которое у Фёдора есть, я думаю, голы не за горами (на следующий день Чалов подтвердил проницательность тренера, поразив ворота «Зенита». – Прим. «Чемпионата»).

— Два «окна» Чалов находился в эпицентре трансферной шумихи. По-вашему, это не снижает его мотивации?

— Может быть, сейчас шумиха пройдёт, и ему станет легче. А так лучше у него спросить. Для меня самое важное, как он работает.

— Вздохнули с облегчением после закрытия «окна» в Европе?

— Ну нет, такого нет абсолютно (смеётся). Моя позиция: если есть хорошее предложение, устраивающее клуб и игрока, – нужно отпускать. Но это, повторюсь, моё мнение.

— Согласны с Влашичем, что французская или испанская лига в перспективе подошли бы Фёдору лучше АПЛ?

— Бог его знает. Это теория, размышления. Многое зависит от уровня партнёров, адаптации к тому или иному чемпионату. Как кому пойдёт.

— Испытывает ли ЦСКА в своём нынешнем составе острую необходимость в доукомплектации?

— Пока трансферное окно открыто, всё может быть. Рассматриваем разные варианты. Что касается нужды, у тренера любой команды спросите, хоть «Барселоны» или «Манчестер Сити», нужны ли им новые футболисты. Каждый ответит: «Да». Мы всегда исходим из наличия игроков. Конечно, ждём, что кто-то придёт, а если нет – продолжаем работать тем составом, который есть. Внушает оптимизм, что с имеющимися людьми у нас получается хорошая химия.

— Вы как-то говорили о важности смещений игроков между линиями – в контексте Ахметова. Нечто подобное требуется от Кучаева. Футболисты полностью понимают ваши требования?

— Сейчас ситуация намного лучше. Тут должно быть командное понимание не только между полузащитой и защитой. Открывания за спину тоже важны. И Ахметов, и Влашич, и Кучаев с Обляковым эту ситуацию хорошо знают. Другое дело, что есть ещё прессинг соперника, когда под давлением тяжело начинать атаки. Такие ситуации могут быть. Но я считаю, полузащита с нападением хорошо усваивают, что им следует делать.

— Судя по составам в контрольных матчах, вы для себя уже определили основу и ближайший резерв?

— Правильнее сказать, что есть скамейка. Если с «Оддом» выходят на поле Бийол, Набабкин, Щенников, Кучаев, тот же Шкурин, это значит, что у нас есть хорошие варианты для усиления игры.

Фото: pfc-cska.com

— Результативность Бийола – два гола на сборах – не удивила?

— У Яки есть хорошее качество – он с любой позиции забивает. У него поставленный удар и качественная передача. Может быть, быстроту работы с мячом нужно улучшить, но в любом случае он обладает качествами, от которых можно отталкиваться. Под определённые игры его можно использовать по-разному.

— В средней линии особенно высокая конкуренция намечается.

— Так это же хорошо.

— Схема с тремя защитниками остаётся базовой для ЦСКА?

— Мы пробовали разные вариации, но считаем, что одна схема должна работать. Мы можем применять какие-то разновидности, но всё равно одна базовая схема необходима.

— Вы видите, ощущаете рост команды?

— Мы можем сколько угодно об этом говорить, но ответ на этот вопрос дадут только официальные матчи. Игры в чемпионате и на сборах отличаются. Во-первых, мы под нагрузками. Во-вторых, наши команды используют другую оборону.

— Вы говорили о желании разбавить состав опытными футболистами, немного повысить его средний возраст.

— Виктор Савельевич может разбавить (улыбается). Это опять к вопросу о трансферах. Нам не нужно расширять скамейку – нам нужно качество. Должны приходить футболисты, которые сильнее тех, кто есть.