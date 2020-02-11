«Юве», «Интер», «Лацио»: в Италии самая непредсказуемая чемпионская гонка с 2012 года

25 февраля 2012 года Мунтари со второй попытки добил мяч в ворота Буффона, но арбитр Тальявенто каким-то непостижимым образом этого не заметил и не зафиксировал гол. «Милан» не оторвался от «Ювентуса», а потом отстал и отдал чемпионство. Позднее сам Мунтари говорил, что вряд ли его гол имел бы решающее значение, учитывая, сколько туров было до конца сезона, так что этот эпизод трудно назвать ключевым. Но он был самым ярким.

Я начал текст с упоминания того эпизода, потому что февраль 2012 года – последний раз, когда в Италии сразу три команды могли, хотя бы теоретически, претендовать на скудетто после двух третей чемпионата. «Лацио» отставал на пять очков – не так уж много, хотя по игре разрыв между командой Эди Рейи и «Миланом» с «Ювентусом» был намного глубже. И «Лацио» быстро потерял темп, проиграл «Болонье», «Катании», «Новаре», «Удинезе» и упустил даже третье место. Сейчас, в феврале 2020 года, «Лацио» — снова третий претендент на скудетто и тоже догоняет лидеров. Но на этом сравнения заканчиваются: эта команда на порядок сильнее той и после 23 туров набрала на 11 очков больше, чем та. Начнём с неё.

«Лацио»: ретрокоманда Индзаги

Есть искушение назвать футбол «Лацио» примитивным, но если всмотреться, в его игре хватает интересных деталей. Иммобиле забивает больше, чем когда-либо в карьере, при этом совершенно не изменившись. Это не фокус, а результат сложных тренерских решений: изменилась вся команда. «Лацио» осознанно жертвует шириной поля и позиционной игрой ради глубины атаки. Вытянутость позволяет играть вертикально через пас (а не забросами) и даёт Иммобиле больше пространства. «Лацио» на втором месте в Италии по голам в контратаках и на первом – по ударам.

Гонка бомбардиров в Италии: лидер оторвался на семь голов. Роналду нет в топ-5 У Криштиану один гол с игры в пяти матчах.

Симоне Индзаги возглавляет команду четвёртый год и без дорогих трансферов с каждым сезоном делает игроков лучше. Иммобиле – не единственный, кто выиграл от его прихода. Луис Альберто был в депрессии и думал о завершении карьеры в 24 года, а всего через год стал лучшим ассистентом Серии А (в этом сезоне он тоже лидирует по количеству голевых пасов). Милинкович-Савич превратился в трансферную цель топ-клубов (хотя смущает явно завышенная цена и опасение, что у другого тренера он не будет так же здорово играть).



Индзаги отлично справляется с потерей лидеров. Ачерби без потери качества заменил де Врея (хотя в это трудно поверить), а Лейва заставил забыть про Билью. За годы под руководством Индзаги «Лацио» один раз ушёл в минус на 16 млн, один раз на 5, а ещё раз вышел в плюс на 43 млн евро.

Звезду Серии А спасли психологи и главный тренер. Он хотел уйти из футбола в 24 года Теперь Луис Альберто – лучший ассистент чемпионата Италии.

«Лацио» отстаёт от первого места всего на одно очко, это блестящий результат, но целью команды является, конечно, место в Лиге чемпионов. В 2018 году Индзаги не попал в ЛЧ только из-за невезения в последнем туре, и сейчас он вывел команду на пик формы уже зимой. 11 побед в чемпионате подряд – рекорд клуба, даже в чемпионские сезоны такого не было. С другой стороны, уже в следующем туре играть с «Интером»: фактически команда в одном шаге от того, чтобы вмешаться в борьбу за титул всерьёз. Тем более что домашняя победа над «Ювентусом» у Индзаги уже есть.

«Интер»: встал и побежал

В воскресенье «Интер» провёл не лучший матч с точки зрения качества футбола, но выдающийся по нацеленности на результат. Благодаря блестящему дальнему удару Брозовича вернулся в игру, а благодаря умной подаче с углового (де Врей перед ударом сделал ложный рывок, другие игроки «Интера» уводили соперников от зоны подачи) вырвал победу после 0:2. Этот матч неплохо объясняет сезон «Интера» в целом.

Великолепное дерби в Милане! Ибрагимович был хорош, но этого оказалось мало «Милану» не хватило вдохновения шведского нападающего.

С одной стороны, Конте, как всегда, мгновенно преобразил игру в защите. Команда делит первое место по пропущенным мячам, де Врей как будто всю жизнь играл в тройке, молодой Бастони прогрессирует так быстро, что иногда вытесняет из старта Година. С другой стороны – «Интер» теряется под высоким прессингом и с трудом доводит мяч до чужой штрафной. По количеству deep completions (это пасы, исключая фланговые подачи, отданные в радиус 18 метров от ворот) миланцы уступают не только «Лацио» и «Ювентусу», но и «Милану», «Аталанте», «Роме» и «Наполи». 7,3 DC за матч – это показатель выше среднего, но не топовый. По созданным моментам «Интер» только пятый в Серии А с 1,8 xG за 90 минут. То есть к качеству игры есть вопросы. Но даже при не самой качественной игре «Интер» набирает очки благодаря нацеленности на ворота и хорошей реализации.

Дальние удары команды – аномально хороши. Шестое место по количеству ударов из-за пределов штрафной и второе по голам издали лучше всего иллюстрируют, насколько «Интер» нацелен на ворота. Свежее подтверждение – гол Брозовича в дерби. Именно поэтому шансы «Интера» нельзя полностью вычислить, исходя из качества игры: эта команда может прыгать выше головы и в одном матче, и по ходу всего сезона.

Видео доступно на «Чемпионате».



Против «Интера» говорит календарь: впереди матч с «Лацио» в гостях, потом с «Ювентусом» тоже в гостях. И у миланцев самая трудная концовка из всех претендентов на титул. В последних двух турах им играть с «Наполи» (дома) и «Аталантой» (на выезде). Очень многое будет зависеть от того, как быстро Конте адаптирует Эриксена: с его приходом стартовый состав не уступает «Ювентусу», разница только в глубине состава. В матче с «Миланом» он сделал несколько выдающихся пасов и несколько раз явно не понял движение партнёров по команде. То есть потенциал огромный, но работы ещё много.

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«Ювентус»: между сарризмом и прагматизмом

Уже два года «Ювентус» вроде бы последовательно развивается из успешного регионального бренда в успешный глобальный. Клуб купил суперзвезду, завоёвывает азиатский рынок, пригласил тренера, который ставит модный атакующий футбол. Но у всего есть издержки.

Прагматичный футбол Аллегри на внутренней арене давал результат до покупки Роналду и продолжил давать после. «Ювентус» перестроился на игру в навесы, удобную главному игроку и выиграл титул, набрав привычные 90 очков. Сарри пришлось труднее.



Его пригласили не для игры в навесы, а чтобы он ставил фирменный атакующий футбол с розыгрышами низом. На то, чтобы команда усвоила этот стиль, нужно время. Дальше встроить в такую игру Криштиану – сложная задача, сложнее, чем Азара, например. Одновременно Сарри пришлось решать задачу, с которой так и не справился Аллегри: совместить Криштиану и Дибалу.



Сарри недостаточно просто выиграть чемпионат. Он должен поставить футбол, который останется в рамках его доминирующего стиля, при котором Роналду будет много забивать, Дибала играть – ну и выиграть чемпионат нужно тоже. Разрываясь между этими задачами, Сарри время от времени теряет баланс.

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В начале сезона Дибала часто оставался на скамейке. Потом перестал забивать Роналду. Сейчас португалец кладёт голы пачками, а Дибала регулярно появляется в старте – но командно «Юве» выглядит неубедительно. Так же, как в «Челси» в определённый момент проявилась зависимость от Жоржиньо, сейчас чувствуется зависимость от Пьянича. Если соперники интенсивно прессингуют средним блоком, владение «Ювентуса» становится стерильным. В матче с «Вероной» мяч чаще был на трети поля «Ювентуса», чем «Вероны». А наивные ошибки Пьянича и Бонуччи – нетипичными для старого прагматичного «Ювентуса».



Туринцы остаются фаворитом гонки. Во-первых, глубина состава позволяет Сарри искать баланс, не жертвуя стилем – у него слишком широкий выбор разноплановых полузащитников. Во-вторых, ему больше не надо адаптировать Роналду под игру в короткий пас. Эта работа сделана, и это гарантия того, что «Ювентус», как минимум будет много забивать. В-третьих, матчи с «Лацио» и «Интером» пройдёт в Турине.

Кажется, Сарри наконец придумал, как использовать Криштиану и Дибалу вместе Результат: у португальца 13 голов в 10 последних матчах.

У «Ювентуса» больше ресурсов, это не обсуждается. Но всё-таки преимущество над конкурентами меньше, чем раньше. Ни «Лацио», ни «Интер» не играют в Лиге чемпионов, на которую у боссов «Юве» и у Криштиану огромные планы. Именно это позволяет наконец-то говорить об интриге в Италии не перед сезоном, не в октябре, не преувеличивая силу конкурентов, а просто по факту. Отмечая её существование. Конец февраля, интрига в Серии А жива. Наслаждаемся.



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В материале использованы данные Opta и Understat.



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