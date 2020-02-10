Фанаты «Малаги» устроили символические похороны клуба. Их довёл шейх-владелец из Катара

Наверняка вы помните тот безумный четвертьфинал ЛЧ сезона-2012/2013 с участием «Малаги» и «Боруссии» Дортмунд. К 82-й минуте на «Сигнал Идуна Парк» атакующая и очень симпатичная команда Мануэля Пеллегрини обыгрывала хозяев со счётом 2:1. Тогда банде Клоппа нужно было забить ещё два гола, чтобы пройти в полуфинал. Тем не менее благодаря бешенной самоотдаче и удаче дортмундцы всё же смогли выполнить эту сложнейшую задачу в добавленное время, оставив «Малагу» без полуфинала ЛЧ.

В том же сезоне андалусский клуб финишировал шестым в Примере, а годом ране сотворил настоящую сенсацию и занял 4-е место в чемпионате, уступив лишь «Реалу», «Барселоне» и «Валенсии».



К сожалению, сейчас о подобных достижениях болельщики «Малаги» могут только мечтать. В нынешнем сезоне «анчоусы» борются за выживание в Сегунде и рискуют вылететь в третий дивизион Испании из-за финансовых проблем, а их ультрас уже устраивают символичную церемонию похорон клуба рядом со стадионом «Ла Росаледа».

Яркой и атакующей команды в Малаге уже давно нет. Её погубил тот, кто несколько лет назад и построил.

«Малага» и Абдулла Бен Насер Аль-Тани: расцвет

Шейх Абдулла Бен Насер Аль-Тани — член правящей династии Катара. Летом 2010 года он «раскошелился» на 36 млн евро (+долги клуба) и приобрёл скромную «Малагу». Выбор на андалусский клуб пал не случайно. Ранее в Малаге шейх взялся за гостиничный комплекс, автосалоны и расширение порта «Ла Бахадилья». Так что одноимённый клуб стал лишь частью его большого бизнес-проекта.



Однако простой игрушкой «Малагу» Аль-Тани никогда не считал. Босс клуба не раз утверждал, что планирует постепенно заставить людей поверить в свой проект, а потому сразу покупать звёздных игроков за баснословные деньги он не стал.

Фото: malagacf.com

В первый сезон под управлением Аль-Тани «Малага» обошлась без грандиозных трансферов и финишировала на 11-м месте Ла Лиги. Такой результат руководство андалусийцев посчитало успехом и летом 2011 года решило серьёзно усилится. На новичков «Малага» потратила почти 60 млн евро. Тогда в команду пришли Хоакин, Иско, Монреаль, Тулалан, Касорла, Буонанотте, Серхио Санчес, Матейсен и Руд Ван Нистелрой свободным агентом.



К тому времени «Малагой» уже руководил Мануэль Пеллегрини. За короткий срок чилийский тренер успел наладить химию в коллективе и построить одну из самых интересных команд в Европе. Под руководством Пеллегрини «Малага» успела наделать немало шума в Европе и родном чемпионате.

Финансовые проблемы и конец прекрасной эпохи

Несмотря на то, что в сезоне-2012/2013 «Малага» демонстрировала прекрасный футбол и стремительно двигалась к полуфиналу ЛЧ, у клуба Аль-Тани дела шли не лучшим образом. В начале 2013 года арбитражная палата Инстанции по финансовому контролю клубов УЕФА вынесла решения по делам девяти клубов в связи с крупными просроченными долговыми обязательствами. В числе нарушителей оказалась и «Малага». Слухи о том, что клуб задолжал своим футболистам 35-40 процентов зарплат подтвердились. Андалусийцам запретили на 4 года участвовать в европейских турнирах. Так, катарский шейх, неожиданно и необоснованно сокративший финансирование «Малаги», сразу же за это поплатился.



Оставшись без возможности участвовать в еврокубках, Аль-Тани начал вкладывать в свой проект ещё меньше средств. В итоге «Малага» стала постепенно лишаться своих ключевых футболистов (ушли Хоакин, Кабальеро, Элизеу, Тулалан, Иско, Касорла), а искать им равноценные замены вовсе не торопилась. Та же ситуация складывалась и с главными тренерами. После ухода Пеллегрини командой руководили менее опытные и успешные Шустер, Грасия, Ромеро и Мичел.



В результате вплоть до сезона-2017/2018 «Малага» кое как барахталась в середине турнирной таблицы, пока с 20 очками не заняла 20 место в Примере и не вылетела в Сегунду.

«Малага» уволила главного тренера из-за пикантного видео. Переписку Санчеса взломали Вот казус-то приключился.

Ужасные ошибки на трансферном рынке

Сначала дела во втором дивизионе Испании у «Малаги» складывались довольно неплохо. Клуб из Андалусии значительно разгрузил зарплатную ведомость, избавившись от некоторых своих лидеров и набрав футболистов классом пониже. В итоге в июне 2019-го года «Малага» едва не вернулась в Примеру, уступив «Депортиво» в плей-офф за выход в Ла Лигу. Однако летом андалусийцы вновь столкнулись с финансовыми проблемами, которые теперь грозят им вылетом из Сегунды.



Для того, чтобы избежать санкций, «Малаге» в минувшие два трансферных окна всего лишь надо было продать футболистов на 5 млн евро больше, чем они купили. Тем не менее руководство клуба вновь блеснуло своей скупостью и недальновидностью.

По информации Marca, Аль-Тани отказался расставаться с Хони, Диего Гонсалесом, Луисом Эрнандесом, Баре и Вильянуэва. Кроме того, у «Малаги» была возможность купить арендованного Юссефа Эн-Несири у «Леганеса» за 15 млн евро, а затем продать его в «Брайтон» за 20 млн. Однако Аль-Тани не поверил в успех сделки и отказался от неё.



Таким образом, он не позволили «Малаге» в сумме заработать примерно 15 млн евро и избавиться от финансовых проблем и риска вылететь из Сегунды.

Секс-скандал

Не красит Аль-Тани и недавняя история с секс-скандалом, в который вляпался уже бывший главный тренер «Малаги» Виктор Санчес. Если вы не помните, интимное видео с участием испанца неизвестные вымогатели выложили в социальные сети.



Тогда за тренера заступилась не только его жена, но и футболисты. Однако руководство клуба решило уволить тренера.



Ранее Санчес публично заявлял, что владелец андалусийцев и спортивный директор Ричард Шахин принимают решения без согласия главного тренера, и что они якобы «делают клуб слабее и обманывают с формированием состава». Вероятно, скандальное видео стало лишь хорошим поводом для того, чтобы избавится от «недоброжелателя», который не захотел держать язык за зубами.