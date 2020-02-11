Кто и сколько платил за русскую лигу. Всё началось ещё в 1990-х

Со следующего сезона РПЛ получит нового титульного спонсора – им станет «Тинькофф Банк». Переговоры шли полгода, останавливались и возобновлялись снова, пришлось даже подключаться президенту РФС Александру Дюкову (он, кстати, помогал не только в переговорах, но и в поисках), но в итоге лига и банк всё же смогли договориться. Теперь чемпионат получит не только спонсора, но и новое название – «Тинькофф Российская Премьер-Лига». Сумма соглашения составляет примерно 300 млн рублей.

Всего за историю у чемпионата России было четыре титульных спонсора, один из них – дважды.

1995-1997. «Stimorol-Чемпионат России»

Дмитрий Аленичев (второй слева) и Андрей Тихонов (крайний справа)

В 1994 году американская маркетинговая компания IMG (International Management Group) совместно с Национальным фондом спорта заключили контракт с РФС и Профессиональной футбольной лигой на эксклюзивное продюсирование чемпионата России. Спустя год у турнира появился первый в истории генеральный спонсор – им стала датская компания Stimorol. Подробности контракта так и остались коммерческой тайной, но в некоторых источниках упоминается, что пищевой концерн заплатил IMG около 9 млн долларов. За эту сумму Stimorol получил право использования своей торговой марки на логотипе турнира, право размещения рекламных баннерах на стадионах и определенные льготы на рекламу, которая крутилась во время трансляций матчей.



Весной 1997 года встал вопрос о продлении контракта, но Stimorol не торопился принимать решение. Компания переживала, что, несмотря на положительную динамику продаж жвачки, процент узнаваемости рос настолько быстро, что в какой-то момент мог стать критическим. В итоге соглашение не было продлено, но без спонсора чемпионат России пробыл недолго.

1997‒2000. «Pepsi-Чемпионат России»

В 1997 году новым спонсором стала компания Pepsi. Некоторые источники указывают, что сумма контракта составляла $ 2 млн в год.

2006—2010. «РОСГОССТРАХ Чемпионат России»

В 2006 году у чемпионата России снова появился титульный спонсор – им стала страховая компания «Росгосстрах». Стороны заключили пятилетний контракт на $ 50 млн: из этих средств 85% шло командам Премьер-Лиги и ФНЛ, а оставшиеся 15% отправлялось на развитие детско-юношеского футбола. В обмен на это компания получило право на рекламу своего логотипа как на футболках игроков, так и на стадионах и во время трансляций. Кроме этого, перед началом матчей исполнялся гимн «Росгосстраха» (вы же тоже мысленно пропели пару строчек?).



Спустя четыре года стороны прекратили сотрудничество: «Росгосстрах» объяснил это уменьшением объёмов телевизионных трансляций чемпионата России.

2011—2015. «СОГАЗ Чемпионат России»

В 2011 году на смену «Росгосстраху» пришла другая страховая компания: «СОГАЗ» подписал четырёхлетний контракт с РФПЛ на $ 60 млн.

Фото: premierliga.ru

2015—2018. РОСГОССТРАХ Чемпионат России

Когда контракт с «СОГАЗом» закончился, новым генеральным спонсором лиги снова стал «Росгосстрах». Президент РФПЛ Сергей Прядкин тогда сказал: «В силу обстоятельств на определённом этапе наше партнёрство было заморожено. Но сейчас мы очень рады, что удалось найти точки соприкосновения. Прошлое соглашение было достаточно жёстким, нынешнее – чуть мягче. Учитывая курс валют и санкции, очень трудно искать партнёров. Когда появился вариант с «Росгосстрахом», разговор о деньгах был, но мы рассчитываем на перспективу. Если экономическая ситуация улучшится, мы пересмотрим контракт в сторону увеличения его стоимости».

Фото: fclm.ru

В 2018 году стороны приняли решение прекратить сотрудничество по двум причинам: во-первых, решение о расходах «Росгосстраха» начал принимать ЦБ (Центробанк стал акционером группы «Открытие», куда входит компания); во-вторых, лига сама решила, что пора менять стратегию спонсорства.