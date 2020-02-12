Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер

Исходные данные: «Спартак» вложил очень крупную сумму в приобретение яркого, харизматичного футболиста, который имел в Нидерландах не только всеобщее обожание болельщиков и капитанскую повязку, но ещё и очень приличную статистику. Новичок покупался на конкретную позицию атакующего центрального полузащитника при системе 4-2-3-1 (или 4-3-3), выбирали его не столько селекционный отдел или тренерский штаб, сколько лично владелец клуба.

Все знали, что Тиль, не совсем «десятка», имеет повышенную зависимость от системы и для демонстрации лучших навыков должен чётко знать свои функции в каждой игровой фазе. Сейчас, когда некоторые легендарные футболисты «Спартака» называют Гуса «дровами за 18 млн», важно понимать, что история голландского полузащитника могла сложиться бы намного счастливее, если бы не круговорот событий, произошедших с красно-белыми с момента его трансфера.

«Спартак» провёл два первых матча в 2020 году. Главные наблюдения и выводы Модуль с тремя центральными защитниками становится основным, проглядывается прессинг, а Шюррле всё ближе к окончательному провалу.

Круговорот сложностей

В первую пору при Олеге Кононове Тиль выглядел здорово, он выходил атакующим полузащитником при 4-2-3-1, классно работал в передней линии прессинга (одна из сильнейших его характеристик), правильно перекрывал линии передач в центр и своевременно накрывал чужих центральных защитников. Таким образом Гус, например, сделал результат в матче против «Ахмата». Далее были не менее уверенные выступления в дерби с ЦСКА (огромный объём работы, хорошая работа с мячом) и «Крыльями». В Самаре Тиль отметился победным мячом на последних секундах – и тогда никому в голову не могло прийти, что это последний по-настоящему сильный матч звёздного новичка в «Спартаке» до зимней паузы.

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В дальнейшем начались гигантские сложности. Сперва Тиль регрессировал при прежней, относительной комфортной для себя расстановке, сказались собственная адаптация (неизбежный процесс для любого игрока, всё-таки стиль футбола в чемпионатах Нидерландов и России слишком разный), а также общая деградация команды при Кононове и полное отсутствие системы. Далее у «Спартака» сменился тренер. Приехавший Тедеско попробовал Тиля в стартовом составе против «Рубина» при модуле 4-Х-Х, но уже в следующем туре от него отказался. С тех пор красно-белые играют преимущественно по 3-4-1-2, а в этой структуре дорогостоящий голландец не востребован.



У Тиля не наблюдается проблем со здоровьем и физическим состоянием, он, по признанию Тедеско, здорово работает на тренировках, но даже при всех стараниях у голландца набралось лишь три матча в стартовом составе (один из них – дебютный для Доменико), результативными действиями он не отмечался, полезных действий насобирал также минимум. Главный тренер заявлял, что его не интересует, сколько клуб заплатил за экс-капитана «АЗ Алкмар», и продолжал оставлять его на скамейке.



А теперь давайте не обманывать себя: «Спартак» не может закрыть глаза на происходящее и оставить всё как есть.

Во-первых, Тиль – никакие не дрова, а вполне приличный футболист, имеющий хорошее образование и тактическую подготовку, наделённый работоспособностью, мощью, интеллектом, пониманием свободных зон и сильным ударом. Вопрос, что для Тедеско важнее. Можно строить команду, подстраиваясь под сильные стороны футболиста, а можно делать наоборот: пытаться адаптировать проблемного игрока и встроить его в систему.



Во-вторых, 18 млн – это гигантская сумма для сегодняшнего «Спартака». Уже сейчас за Тиля вряд ли дадут больше 10-12, всё-таки четыре месяца простоя и деградации отпугивают, да и переплатил летом клуб изрядно. В дальнейшем сумма ещё больше снизится, если ничего не предпринимать. К тому же пребывание футболиста с богатой трансферной предысторией, звёздным статусом и большим окладом в резерве – это мина замедленного действия с точки зрения атмосферы. В команде у каждого должна быть своя, адекватная статусу роль, иначе пойдут недовольства и обиды, которые обязательно скажутся на всём коллективе, пусть и не сразу.

«Если кто-то не хочет, чтобы я тренировал «Спартак», ему придётся вынести меня отсюда!» Большое интервью с Тедеско – о Шюррле, Бакаевых, Джано и новом «Спартаке».

Поэтому «Спартак» честно пытается решить проблему. В трёх матчах на катарском турнире Тедеско стабильно выпускал Тиля на поле. Не чаще, чем остальных, но и не реже. Доменико смотрел на Гуса в разных сочетаниях, сравнивал и делал выводы.

Роль и уровень в матчах

В схеме 3-5-2, которая стала для «Спартака» на сегодня основной, нет позиции «десятки», поэтому у Тедеско было два варианта: либо сделать из Тиля инсайда, над нижним опорником Кралом, либо попробовать в роли нападающего, ведь Гус любит поддерживать атаку в штрафной, искать свободные зоны и врываться в них.



На сегодня Доменико предпочёл первый вариант. Во всех катарских играх Гус выходил в центральной зоне. В его обязанности входило активное участие в подготовительной стадии атаки в первую очередь и поддержка атаки в штрафной во вторую. Он играл куда глубже, чем мог бы играть на месте «под нападающим» при 4-2-3-1, и с первого же матча против «Ростова» стало казаться, что нет: этот вариант на сегодня неоптимальный.



Промежуточные итоги на самом деле грустные: Тилю слишком некомфортно в роли «восьмёрки» в нынешней структуре. Подавляющее количество его встреч с мячом происходит а) спиной или боком к чужим воротам под давлением; б) вдали от ворот и при повышенной плотности. Гус очень сомнительный вариант для развития атаки на своей половине и в центре поля, у него нет взрывной скорости и резкости, он почти не разворачивается с мячом и в первую очередь под давлением нацелен не столько на развитие или обострение, сколько на сохранение.



Отсюда, например, отличные цифры по точности передач (против «Ростова» — 20 из 20, против «Локомотива» — 20 из 21, против «Партизана» — 8 из 11), но слабые показатели по конструктивным передачам. За три игры Тиль сделал всего пять пасов в финальную треть и два в штрафную. Передач вразрез – ни одной, точных передач вперёд – всего шесть. Под удар он соответственно не пасовал. Вклад голландца в развитие атаки команды в матче с «Партизаном» выглядит примерно так, как на картинке снизу. К 8-му номеру направлено минимум линий, он смотрится оторванным от общей структуры. За 45 минут Гус получил четыре паса.

Один из примеров, как Тиль склонен вести себя при развитии атаки в глубине, представлен на картинке снизу. В комфортной и перспективной ситуации, где наступление могло поддержать шесть-семь игроков, Гус вместо продвижения вперёд или игры за счёт партнёров предпочёл развернуться, отыграться накоротке с Рассказовым, засунув ему неудобный короткий пас, и отдать мяч центральным защитникам.

Это не единичный случай: почти в любой пограничной ситуации, где требуется принять мяч под давлением, находясь спиной к чужим воротам, Тиль скорее отыграется назад или поперёк, а не попытается придумать что-то оригинальное. Даже если эпизод происходит возле чужой штрафной. У него нет навыков ведения игры и плеймейкинга, нет тонкости в передачах, нет понимания, как предлагаться партнёрам между линий или в глубине. Поэтому его и называли «не совсем десятка».

А что тогда вообще есть у Тиля?

Гус Тиль Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У Гуса есть умение классно поддержать атаку через освобождённую партнёром свободную зону. Множество голов в Алкмаре он как раз забил за счёт своевременного заполнения пространства. Проблема в том, что в «Спартаке» сейчас вообще не такая структура, и полуфланговые зоны инсайдам освобождаются редко. За три игры (то есть за 140 минут) Тиль не нанёс ни одного удара и совершил всего два касания в чужой штрафной. Он буквально растворяется на поле, и его практическая польза на сегодня в структуре равна нулю.

Вернее, не нулю. Всё-таки работу без мяча в центральной зоне Тиль добросовестно выполняет. В глубине работает не так здорово, как в передней линии (мастерство своевременно перекрывать линию и двигаться к мячу от соперника он оттачивал, видимо, годами), но объём движения и борьбы даёт. В матче с «Партизаном» у Гуса набралось шесть попыток активного отбора (три удачных), против «Локомотива» и «Ростова» — по две, а заодно он насобирал десять подборов и два перехвата.



Тиль ни в коем случае не отбывает номер. Он старается, пытается обрести себя в новой структуре, только с каждой игрой надежда на преображение становится всё слабее. Гус уступает в остроте, резкости и неординарности Бакаеву, неожиданно ставшему прямым конкурентом, да и переключающимся с позиции «шестёрки» на «восьмёрку» инсайдом он вряд ли будет играть при живом-здоровом Умярове. Сейчас Наиль травмирован, а когда вернётся, наверняка станет предпочтительным выбором, поскольку на порядок лучше продвигает мяч между линиями.



В нападении Тиля тоже так легко не попробуешь: там есть новичок Соболев, а ещё полезные при разных стилистиках Понсе и Ларссон. Похоже, у Гуса есть лишь два шанса на возвращение в игру. В первом случае всё зависит не от него. Тедеско должен вдруг отказаться от сегодняшней системы и перейти на 4-3-3. Шансы минимальны, поскольку этот шаг противоречит убеждениям тренерского штаба, да и сильным сторонам костяка состава. Второй шанс – преображение самого Тиля. Возможно, он совершит гигантский скачок и сумеет-таки после длительных мучений адаптироваться и перестроиться, обрести не замеченные прежде качества и принести пользу в альтернативном амплуа.

«Я сказал: не мучайте ни меня, ни себя». Джано – про уход из «Спартака» и звонок Федуну Правда и боль человека, который видел в «Спартаке» всё.

Пока же всё идёт к тому, что история союза Тиля и «Спартака» закончится грустно. Зато станет для всех поучительной, поведает, как важно взвешивать адаптационные риски при покупке новичка за огромные деньги и смотреть не только в сегодняшний день, но и в завтрашний.



Использованы данные Wyscout.