Матч второй Бундеслиги стал историческим для фанатов. Всё дело в файерах

В прошедшие выходные было много важных событий: скандал в «Барсе», супердерби Милана и много чего еще. На этом фоне мало кто обратил внимание на матч второй Бундеслиги между и «Карлсруэ». А между тем там случилось историческое событие. Фанаты «Гамбурга» использовали дымовые шашки и за это никто не был оштрафован. Сейчас объясним, почему это важно.

Нужно понимать, что у немцев строгое законодательство в отношении пиротехники. Ее на этот Новый год можно было купить в широкой продаже лишь три дня – с 28 по 31 декабря. И жечь лишь два дня – с 31 декабря по 1 января. За нелегальную пиротехнику грозит от штрафа до лишения свободы в редких случаях. Плюс в некоторых районах просто запрещают разного рода фейерверки. Несмотря на все ограничения немцы тратят более 100 тысяч евро на пиротехнику.

Несмотря на всю строгость законов, президенту «Гамбурга» Бернду Хоффманну удалось убедить, что файеры – неотъемлемая часть фанатской культуры. Босс клуба договорился с DFB (федерацией футбола Германии) о легализации файеров на футболе. Правда, с рядом важных ограничений: 1) Жечь можно только перед игрой, когда футболисты выходят на поле (по ходу матча жечь по-прежнему нельзя). 2) Запуск файеров происходил в зоне между трибунами и воротами под контролем экспертов по пиротехнике, стюардов и пожарных. 3) Количество пиротехники было ограниченным (10 дымовых шашек, которые были привязаны к палкам).

Понятно, почему президент «Гамбурга» заинтересовался этой темой. Дело в том, что его клубу после матча с «Санкт-Паули» (16 сентября 2019 года) пришлось выплатить 250 тысяч евро – это рекордная сумма для первой и второй немецкий Бундеслиг. Столько крупная сумма объясняется тем, что матч пришлось прервать, и это уже не первый залет «Гамбурга» – после дерби в прошлом сезоне пришлось платить 150 тысяч евро.

Вообще немецкий футбольный союз уже давно борется с огнем на трибунах. В Кёльне, например, для пресечения проноса пиротехники использовали специально обученных собак, которые выявляли нарушителей.



В 2012 году болельщик «Шальке» получил реальный срок – 1,5 года, за организацию пиро-шоу, в результате которого восемь человек обратились в больницу с отравлениями от дыма. Эта акция была сделана в знак протеста против запрета посещения гостевой трибуны в Дортмунде.

О том, насколько для немецких фантов важны файеры, говорит еще тот факт, что болельщики сами частично оплачивают штрафы за пиротехнику. К примеру, фанаты берлинского «Униона» оставляют залог один евро за пластиковые стаканы, из которых пьют пиво. Вместо того, чтобы после матча сдать стаканы и забрать деньги, болельщики оставляют этот залог клубу. Эти средства идут на оплату штрафов.



Первое разрешенное пиро-шоу в чаше немецкого стадиона стало важным событием, но оставило противоречивые отзывы. Фанаты рассчитывают, что это только начало легализации файеров. Глава по связям с болельщиками Корнелиус Гобель в интервью для Süddeutsche Zeitung заявил: «Я не думаю, что теперь ультрас прекратят незаконное использование пиротехники, но это оставляет место для дискуссий и компромиссов».



При этом профсоюз полиции расположенный в Гамбурге заявил: «Мы считаем, что уступки федерации футбола Германии не только наивны, но и чрезвычайно рискованны».