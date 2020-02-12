Комбо Кудряшова в Турции: привёз гол, заработал пенальти, сделал голевую

В огромной череде новостей и текстов про Фёдора Смолова мы, кажется, забыли про другого россиянина, отправившегося за рубеж. Уже более месяца Фёдор Кудряшов играет за турецкий «Антальяспор», а «вестей» о нём всё нет. Исправляемся.

Как складывается карьера Фёдора в Турции

Официально о переходе защитника клуб из Антальи объявил 6 января. Спустя сутки Кудряшов уже провёл первую тренировку с новой командой, а ещё через 13 дней дебютировал за «Антальяспор».

В матче 18-го тура чемпионата Турции против «Гёзтепе» Фёдор появился на поле с первой минуты. К сожалению, для дебюта эта встреча оказалась, мягко говоря, не подходящей. Ещё до перерыва «Антальяспор» пропустил три мяча, а затем остался в меньшинстве и безнадёжно проиграл.



Тем не менее спустя три дня клуб из Антальи смог поквитаться с обидчиком. Вместе с Кудряшовым «Антальяспор» выбил из Кубка Турции «Гёзтепе» и вышел в четвертьфинал турнира.



Затем новая команда Фёдора сумела прервать 11-матчевую серию без побед, разгромив в гостях «Денизлиспор». Однако развить успех «скорпионы» не смогли и в следующем матче чемпионата сыграли вничью с «Коньяспором».



В каждой из этих игр Кудряшов провёл на поле 90 минут. Однако отметиться результативными действиями не сумел. Пока в Турции Фёдор не обрёл свою лучшую форму, поэтому действует в обороне даже немного хуже, чем в «Сочи». За «Антальяспор» защитник совершает меньше отборов (0,8 против 2) и перехватов (0,5 против 1,3), реже выигрывает верховые единоборства (1 против 2,5) и чаще фолит (2 против 1,2).



Впрочем, даже несмотря на невзрачную игру россиянина в январе и начале февраля, главный тренер команды Тамер Туна доверяет ему место в составе. Альтернативного хорошего левого защитника в «Анталяспоре» всё равно нет – в первой части сезона, до прихода Кудряшова, на этой позиции, как правило, приходилось действовать номинальному центральному защитнику Челустке.

Первая голевая за новый клуб

К 41-й минуте «Кайсериспор» в родных стенах вёл у гостей со счётом – 1:0. После подачи углового мяч неожиданно отскочил в руку Кудряшову – так Фёдор по нелепой случайности привёз пенальти в свои ворота. Полузащитник хозяев Менса реализовал одиннадцатиметровый и вывел свою команду вперёд.

Тем не менее в добавленное время тайма гости всё-таки успели сравнять счёт. Главным героем эпизода стал недавний антигерой — Кудряшов. В течение всей половины первого тайма российский защитник активно подключался к атакам своей команды, и наконец, был вознаграждён за усердие. В чужой штрафной Фёдор на замахе ушёл от одного защитника, а от второго получил по ногам. Судья указал на точку, а с пенальти был точен форвард Синан Гюмюс.



После перерыва Кудряшову вновь пришлось спасать свою команду. На 46-й минуте, оставшись без опеки, хавбек Педро Энрике расстрелял ворота гостей и опять вывел «Кайсериспор» вперёд. Лишь к концу встречи усилиями Фёдора и Гомеша Фреди гости сумели вырвать ничью. На 83-й минуте Кудряшов отлично открылся на левом фланге, а затем сделал удачный прострел на партнёра по команде. С линии штрафной Фреди в касание пробил точно в ближний угол ворот.



Отметиться первой голевой передачей за новый клуб Фёдор мог и раньше, однако гол Подольски после паса россиянина отменили из-за офсайда.



Впрочем, и без ещё одной результативной передачи Кудряшов провёл пока свой лучший матч за новый клуб и несомненно помог «Антальяспору» добыть одно очко. Если и дальше в Турции россиянин продолжит так жечь, то наверняка команда Туна сможет рассчитывать на что-то большее, чем на 15-ю строчку чемпионата.