«Матерюсь по-словенски, чтобы судья ничего не понял». В ЦСКА неожиданный бомбардир

Предыдущий сбор Бийол завершил вторым-третьим бомбардиром ЦСКА. Но если для Влашича и тем более форварда Шкурина голы норма жизни, то для словенского опорника – приятное дополнение к основным обязанностям. В Кампоаморе Яка выступил по стандартам – забил после углового и прямым ударом со штрафного.



«У Яки есть хорошее качество – он с любой позиции забивает, — поясняет Виктор Гончаренко. — У него поставленный удар и качественная передача. Может, быстроту работы с мячом нужно улучшить, но в любом случае он обладает качествами, от которых можно отталкиваться. Под определённые игры его можно использовать по-разному».

«Шумиха пройдёт – и Чалову станет легче». Гончаренко – о «Зените», трансферах и сборах Главный тренер ЦСКА ответил на самые актуальные вопросы.

Эта универсальность ощутимо повышает шансы 21-летнего хавбека встретить весну в стартовом составе. А прошлый сбор, помимо голов и побед, Яке запомнится праздничным ужином в его честь.



— Второй раз отмечаю день рождения в Кампоаморе, — рассказывает Бийол. – Дома, с роднёй, конечно, веселее, но ЦСКА для меня уже как вторая семья. Один раз за сбор тренеры вывозят команду в ресторан за пределы отеля – на этот раз ужин к моему 21-летию приурочили. Посидели, съели тортик. В такой день чуть-чуть сладкого не только можно, но и нужно (улыбается). Тренер пожелал здоровья – для футболиста это самое главное.



— Нагрузки на сборах нормально переносите?

— Тяжело, конечно. Много тренировок, игр, но мы не жалуемся, терпим. Для того чтобы подойти к первому матчу года на сто процентов готовыми, сейчас нужно хорошенько нагрузиться.



— В Кампоаморе стал свидетелем вашей весёлой болтовни с земляком Дедичем – тем самым, который забил роковой для России гол в 2009-м. Вы знакомы?

— Только здесь познакомились, после игры со «Сваровски Тиролем». Но, естественно, я знал его заочно – по тем самым матчам. Мне тогда 10 лет было, хорошо запомнил игру в Мариборе. Для Словении это был, наверное, самый важный матч в истории. У нас вся семья смотрела трансляцию и потом отмечала победу. Взрослые пили шампанское. Для всей страны это был грандиозный праздник – ведь мы попали на чемпионат мира. Мне бы тоже хотелось хотя бы один раз туда съездить.

Этот человек не пустил Россию на ЧМ-2010. Через 11 лет Дедич и Акинфеев встретились вновь Как сложилась судьба героя Марибора.

— Папа у вас болельщик?

— В те дни все словенцы были болельщиками (смеётся). Раньше отец не смотрел футбол, но, когда я играю, старается не пропускать матчей ЦСКА и сборной Словении.



— Прошлой зимой Гончаренко тестировал вас в защите – без видимого успеха. В атаке чувствуете себя комфортнее?

— Защита – это не моё. Никогда там не играл. Тренер сказал выйти в оборону – я подчинился. Хорошо, что сейчас у нас достаточно защитников, и я могу действовать на родной позиции в центре поля.



— Знаете, что Гончаренко и раньше неоднократно проделывал фокус с переводом опорника в нападение?

— Я в курсе, что он отправлял Вернблума вперёд – цепляться за длинные передачи. Мне тренер тоже подробно объяснял, как действовать в передней линии. Я же никогда раньше форварда не играл.

— Про Понтуса одноклубники говорили crazy, в хорошем смысле слова.

— Ха, я слышал это. Но лично мы не знакомы: к тому времени, как я пришёл в ЦСКА, Понтус уже ушёл.



— Вы кажетесь полной противоположностью шведу по характеру и темпераменту.

— В повседневной жизни я спокойный, уравновешенный человек, но на поле тоже могу завестись.



— Дверь в раздевалке, как Вернблум, хотя бы раз выносили?

— Рано мне такое вытворять (смеётся). Вернблум старше – ему по статусу можно. А я ещё молодой, должен больше слушать взрослых, чем говорить.

Гончаренко ищет нового Вернблума. В атаку Есть кандидат.

— Удаление против «Зенита» было первым в карьере?

— Во взрослом футболе – да. По детям только два раза удаляли с поля.



— Судя по реакции, вы и сами не поняли, за что Вилков дал вторую жёлтую в Петербурге?

— Первая карточка – по делу, но вторую дали ни за что. Я соперника даже не коснулся. Несправедливое удаление.



— Гончаренко не ругал?

— Нет, но я сам плохо себя чувствовал. Переживал из-за того, что команда осталась в меньшинстве. Я досматривал игру в раздевалке по телевизору, и это были самые долгие 35 минут в моей карьере. Страшно нервничал и всё время посматривал на время: ну сколько там ещё осталось?!



— Кто сейчас самый эмоциональный в команде?

— Наверное, Дзага. В товарищеских матчах он много кричит – может, к возобновлению сезона станет немного спокойнее. Никси Влашич эмоциональный. У меня тоже бывают всплески.

— От Виктора Михайловича часто достаётся в раздевалке?

— Иногда он может «напихать», но это правильно – тренер и должен так поступать. Не скажу, что это происходит часто, но время от времени бывает.



— В этом сезоне тренер хоть одну макетную доску сломал?

— Нет-нет, до этого не доходит (улыбается).



— Статистические выкладки смотрите, анализируете?

— Иногда. Просматриваю статистику, но большого внимания не уделяю. Цифры говорят какие-то вещи, но не все.



— 11 очков от «Зенита» — отыгрываемый отрыв?

— Нам следует сосредоточиться на своём футболе и пытаться выигрывать каждый следующий матч. У нас всё ещё молодая команда, но мы приобретаем опыт и набираем силу. Чувствую по себе, что расту и прибавляю в ЦСКА. Думаю, то же самое вам скажет любой из моих одноклубников, и это будет правдой.



— Как себя чувствует уроженец поселения Вузеница на 2700 человек в многомиллионной Москве?

— У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя её по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику.



— Самое большое потрясение за полтора года в России?

— Чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице.



— Как вам удалось так замечательно овладеть русским?

— Всё сам, без учителей и даже без книг. Общаясь с партнёрами по команде, с людьми в городе, ты волей-неволей запоминаешь слова и учишь язык. Если хочешь взаимодействовать с людьми, нужно коммуницировать. А погружение в языковую среду – лучший способ заговорить.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Русский мат ещё на поле не проскальзывает?

— Я предпочитаю по-словенски материться – это намного удобнее и безопаснее: судьи не понимают, что говорю (смеётся). Но русские ругательства я тоже знаю.



— В век «Инстаграма» несложно вычислить интересы человека по его подпискам: Формула-1, баскетбол. Что ещё?

— Я много спорта смотрю по ТВ: Ф-1, баскетбол. Люблю горные лыжи. Мои хорватские друзья, Влашич и Бистрович, удивляются, как можно увлекаться велосипедными гонками – они просто не смыслят в этом. Я это дело просто обожаю. Я понимаю, как трудна жизнь спортсмена, и с уважением отношусь к коллегам из любых видов.



— Из топ-клубов вы подписаны только на «Барсу». Любовь детства?

— Я очень люблю «Барселону», больше всех зарубежных топ-клубов. Сколько себя помню, всегда болел за эту команду. Хави, Иньеста были просто супер. Та «Барселона» играла круче всех в мире.



— Месси или Роналду – спрашивать бессмысленно?

— Абсолютно. Месси – номер 1.

Спортлэндтур: организация учебно-тренировочных сборов