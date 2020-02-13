«Матерюсь по-словенски, чтобы судья ничего не понял». В ЦСКА неожиданный бомбардир

Предыдущий сбор Бийол завершил вторым-третьим бомбардиром ЦСКА. Но если для Влашича и тем более форварда Шкурина голы норма жизни, то для словенского опорника – приятное дополнение к основным обязанностям. В Кампоаморе Яка выступил по стандартам – забил после углового и прямым ударом со штрафного.
«У Яки есть хорошее качество – он с любой позиции забивает, — поясняет Виктор Гончаренко. — У него поставленный удар и качественная передача. Может, быстроту работы с мячом нужно улучшить, но в любом случае он обладает качествами, от которых можно отталкиваться. Под определённые игры его можно использовать по-разному».
Эта универсальность ощутимо повышает шансы 21-летнего хавбека встретить весну в стартовом составе. А прошлый сбор, помимо голов и побед, Яке запомнится праздничным ужином в его честь.
— Второй раз отмечаю день рождения в Кампоаморе, — рассказывает Бийол. – Дома, с роднёй, конечно, веселее, но ЦСКА для меня уже как вторая семья. Один раз за сбор тренеры вывозят команду в ресторан за пределы отеля – на этот раз ужин к моему 21-летию приурочили. Посидели, съели тортик. В такой день чуть-чуть сладкого не только можно, но и нужно (улыбается). Тренер пожелал здоровья – для футболиста это самое главное.
— Нагрузки на сборах нормально переносите?
— Тяжело, конечно. Много тренировок, игр, но мы не жалуемся, терпим. Для того чтобы подойти к первому матчу года на сто процентов готовыми, сейчас нужно хорошенько нагрузиться.
— В Кампоаморе стал свидетелем вашей весёлой болтовни с земляком Дедичем – тем самым, который забил роковой для России гол в 2009-м. Вы знакомы?
— Только здесь познакомились, после игры со «Сваровски Тиролем». Но, естественно, я знал его заочно – по тем самым матчам. Мне тогда 10 лет было, хорошо запомнил игру в Мариборе. Для Словении это был, наверное, самый важный матч в истории. У нас вся семья смотрела трансляцию и потом отмечала победу. Взрослые пили шампанское. Для всей страны это был грандиозный праздник – ведь мы попали на чемпионат мира. Мне бы тоже хотелось хотя бы один раз туда съездить.
— Папа у вас болельщик?
— В те дни все словенцы были болельщиками (смеётся). Раньше отец не смотрел футбол, но, когда я играю, старается не пропускать матчей ЦСКА и сборной Словении.
— Прошлой зимой Гончаренко тестировал вас в защите – без видимого успеха. В атаке чувствуете себя комфортнее?
— Защита – это не моё. Никогда там не играл. Тренер сказал выйти в оборону – я подчинился. Хорошо, что сейчас у нас достаточно защитников, и я могу действовать на родной позиции в центре поля.
— Знаете, что Гончаренко и раньше неоднократно проделывал фокус с переводом опорника в нападение?
— Я в курсе, что он отправлял Вернблума вперёд – цепляться за длинные передачи. Мне тренер тоже подробно объяснял, как действовать в передней линии. Я же никогда раньше форварда не играл.
— Про Понтуса одноклубники говорили crazy, в хорошем смысле слова.
— Ха, я слышал это. Но лично мы не знакомы: к тому времени, как я пришёл в ЦСКА, Понтус уже ушёл.
— Вы кажетесь полной противоположностью шведу по характеру и темпераменту.
— В повседневной жизни я спокойный, уравновешенный человек, но на поле тоже могу завестись.
— Дверь в раздевалке, как Вернблум, хотя бы раз выносили?
— Рано мне такое вытворять (смеётся). Вернблум старше – ему по статусу можно. А я ещё молодой, должен больше слушать взрослых, чем говорить.
— Удаление против «Зенита» было первым в карьере?
— Во взрослом футболе – да. По детям только два раза удаляли с поля.
— Судя по реакции, вы и сами не поняли, за что Вилков дал вторую жёлтую в Петербурге?
— Первая карточка – по делу, но вторую дали ни за что. Я соперника даже не коснулся. Несправедливое удаление.
— Гончаренко не ругал?
— Нет, но я сам плохо себя чувствовал. Переживал из-за того, что команда осталась в меньшинстве. Я досматривал игру в раздевалке по телевизору, и это были самые долгие 35 минут в моей карьере. Страшно нервничал и всё время посматривал на время: ну сколько там ещё осталось?!
— Кто сейчас самый эмоциональный в команде?
— Наверное, Дзага. В товарищеских матчах он много кричит – может, к возобновлению сезона станет немного спокойнее. Никси Влашич эмоциональный. У меня тоже бывают всплески.
— От Виктора Михайловича часто достаётся в раздевалке?
— Иногда он может «напихать», но это правильно – тренер и должен так поступать. Не скажу, что это происходит часто, но время от времени бывает.
— В этом сезоне тренер хоть одну макетную доску сломал?
— Нет-нет, до этого не доходит (улыбается).
— Статистические выкладки смотрите, анализируете?
— Иногда. Просматриваю статистику, но большого внимания не уделяю. Цифры говорят какие-то вещи, но не все.
— 11 очков от «Зенита» — отыгрываемый отрыв?
— Нам следует сосредоточиться на своём футболе и пытаться выигрывать каждый следующий матч. У нас всё ещё молодая команда, но мы приобретаем опыт и набираем силу. Чувствую по себе, что расту и прибавляю в ЦСКА. Думаю, то же самое вам скажет любой из моих одноклубников, и это будет правдой.
— Как себя чувствует уроженец поселения Вузеница на 2700 человек в многомиллионной Москве?
— У меня уже был промежуточный шаг – жизнь в Любляне. Хотя её по размерам тоже сложно сравнить с Москвой. В мегаполисе непросто жить, но я уже ко всему привык – и к огромным потокам людей, и к тяжёлому трафику.
— Самое большое потрясение за полтора года в России?
— Чистота. Кажется, что в центре города ни соринки нет. Не видел такого ни в одной другой столице.
— Как вам удалось так замечательно овладеть русским?
— Всё сам, без учителей и даже без книг. Общаясь с партнёрами по команде, с людьми в городе, ты волей-неволей запоминаешь слова и учишь язык. Если хочешь взаимодействовать с людьми, нужно коммуницировать. А погружение в языковую среду – лучший способ заговорить.
Видео доступно на «Чемпионате».
— Русский мат ещё на поле не проскальзывает?
— Я предпочитаю по-словенски материться – это намного удобнее и безопаснее: судьи не понимают, что говорю (смеётся). Но русские ругательства я тоже знаю.
— В век «Инстаграма» несложно вычислить интересы человека по его подпискам: Формула-1, баскетбол. Что ещё?
— Я много спорта смотрю по ТВ: Ф-1, баскетбол. Люблю горные лыжи. Мои хорватские друзья, Влашич и Бистрович, удивляются, как можно увлекаться велосипедными гонками – они просто не смыслят в этом. Я это дело просто обожаю. Я понимаю, как трудна жизнь спортсмена, и с уважением отношусь к коллегам из любых видов.
— Из топ-клубов вы подписаны только на «Барсу». Любовь детства?
— Я очень люблю «Барселону», больше всех зарубежных топ-клубов. Сколько себя помню, всегда болел за эту команду. Хави, Иньеста были просто супер. Та «Барселона» играла круче всех в мире.
— Месси или Роналду – спрашивать бессмысленно?
— Абсолютно. Месси – номер 1.
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