У Бекхэма проблемы. У его клуба пытаются отобрать название

В марте клуб Дэвида Бекхэма наконец стартует в MLS. Он долго к этому шел: команда должна была начать выступление в лиге намного раньше, но каждый раз на пути бывшего футболиста возникали проблемы – то со стадионом, то с поиском партнеров для этого непростого бизнеса. В 2018 Бекхэм пообещал, что все точно случится в 2020, и на этот раз все шло по плану.

Бекхэм уже четыре года создаёт свой клуб. Получается не очень Зато теперь у него есть название и эмблема.

Всё готово к старту сезона

Стадион почти достроили. Окончательно все работы завершатся к 2021 году, а пока клуб будет играть на старом «Майми Фьюж Локхарт», который только-только закончили перестраивать. 14 марта «Интер Майами» проведет здесь первый домашний матч – против «ЛА Гэлакси».

А вот так будет выглядеть «Майми Фридом Парк», где расположится стадион, парк, футбольные поля, рестораны и даже отели.

Команду собрали – в основном она состоит из уже игравших в MLS и молодых латиноамериканцев. Ходят слухи о трансфере топовых футболистов из Европы (мелькал Эдисон Кавани, Джо Харт, Луис Суарес и даже Лео Месси), но пока ни по одной фамилии не было конкретики.



Главный тренер – уругвайский специалист Диего Алонсо.

Академия заработала. Ее наличие – обязательное условие для заявки клуба в MLS. Академия «Интера Майами» открылась в 2019 году, и сейчас в ней занимаются ребята шести возрастных групп: от U-12 до U-19.



Абонементы уже в продаже. Самый дешевый (северная трибуна за воротами) стоит 25$.

Форма представлена, и ее тоже уже можно купить. Комплект, над которым работал adidas, получился стильным.

Все вроде бы прекрасно, кроме одного – на клуб Бекхема подал в суд миланский «Интер».

Суть претензии – название

Итальянцы обратились в суд еще в 2018 году – именно тогда Бекхем представил название и эмблему своего будущего клуба. Основания для претензий у них были: еще в 2014 году миланский «Интер» зарегистрировал свой товарный знак в США, чтобы иметь эксклюзивные права на продвижение своего бренда.

Разбирается с итальянским «Интером» MLS, потому что именно лиге принадлежат клуба и контракты игроков (де-юре).

Скорее всего, клубу Бекхема придется его менять

На первом заседании лига привела аргументы, которые не понравились суду. Представители MLS говорили, что название «Интер» широко используется в футболе (клубы с подобным названием есть в Бразилии, Финляндии, Хорватии, Германии и даже на Гаити), а также пытались убедить, что никакой путаницы при упоминании миланского клуба и американского возникать не будет. Суд эти доводы не принял, и вынес решение в пользу «Интера». Но впереди еще несколько заседний, так что этот вердикт не окончательный.



Американский адвокат Дэвид Уинкер, который в курсе ситуации, считает, что пока все складывается не в пользу «Интер Майами», и вполне вероятно, что суд обязует MLS (а там и клуб) изменить название.



Так себе начало пути в большом футболе.