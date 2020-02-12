Тарасов пошутил про коронавирус. Европа требует для него санкций

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов, хоть и находится без клуба, продолжает привлекать к себе внимание футбольных болельщиков. Сегодня Тарасов вновь сделал провокационный пост в «Инстаграме» — выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности, указав на него стрелочками с надписью «коронавирус».

За последнее время это уже не первый скандал, в который попадает Дмитрий. В ноябре прошлого года Тарасов говорил, что «женщина может получить леща, пока не беременна», хотя после объяснил заявил, что это было шуткой. А в январе Дмитрий поздравлял молодёжную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира, хотя россияне тот матч проиграли. Позже Тарасов заявил, что выложил поздравление из-за проигрыша в настольную игру. Старые истории Дмитрия с футболкой Путина можно даже не вспомнить.

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В Европе уже высказали недовольство публикацией Тарасова, его пост назвали расистским.



За публикацией Дмитрия следят не только в России – на шуточный пост о парикмахере уже отреагировали в Европе. Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE):



— Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы всё больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — приводит слова пресс-службы FARE РИА «Новости».



Сам Тарасов заявил, что не имел злого умысла, и попросил не воспринимать его юмор всерьёз



После заявление FARE отреагировал на критику и сам Тарасов:



— Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя (стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись, и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала.

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Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было.

Тарасов не первый, кто пошутил про вирус в соцсетях – несколько дней назад в похожем стиле высказался полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Сначала он снял видео в лондонском аэропорту, подписав его: «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». На видео хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом. А после Деле снял уже мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня»

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Daily Mail ужее сообщил, что футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать Алли за эти шутки. Если будет установлено, что игрок нанёс ущерб репутации футбола, ему может грозить дисквалификация. А сам игрок уже извинился: «Сожалею, что опубликовал эти ролики. Незамедлительно удалил их, когда понял, что это может кого-то задеть. Ни в коем случае не хотел этого. Приношу самые искренние извинения тем, кого оскорбил», — заявил Алли.

А вопрос: «Будет ли наказан за свои слова Тарасов?» пока остаётся открытым. Обычно такими делами занимается комитет РФС по этике, но важно, чтобы сам Тарасов являлся субъектом российского футбола. Но контракта с российским клубом он ещё не подписал.