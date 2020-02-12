«Спартак» никого не пустит на товарищеский матч в Сочи. Это может стать тенденцией

Контрольный матч «Спартака» с ереванским «Араратом» в Сочи пройдёт за закрытыми дверями. Коллега Егоров сообщает, что вокруг стадиона почти военные меры безопасности и пробиться за стены невозможно. Сейчас это редкая для межсезонья практика: обычно клубы легко открывают матчи для всех желающих и ведут прямые трансляции в своих соцсетях. Однако нет почти никаких сомнений, что в будущем клубных товарищеских встреч без зрителей станет больше. Есть несколько причин быть в этом уверенным.
Доменико Тедеско в «Спартаке» идёт по стопам своего однокурсника Юлиана Нагельсмана — тот в январе полностью закрыл от болельщиков «товарняк» с «Оснабрюком». Помимо первой приходящей в голову мысли — тренер не хочет показывать тактические эксперименты — Нагельсман держал в голове ещё одну вещь. Он объяснил, что болельщики склонны делать далекоидущие и слишком резкие выводы по итогам контрольных матчей, в любом случае отталкиваясь в первую очередь от результата (выиграли крупно — играли супер, проиграли — всех на трансфер, пока не поздно). Нагельсман сказал, что такие оценки влияют на игроков, которые всё равно мониторят соцсети и новости, и если болельщики будут знать только результат, игроки смогут спокойно относиться к оценкам в сети. В таком случае будет точно понятно, что они не имеют ничего общего с истинным положением вещей.
Тедеско, похоже, согласен с коллегой. Вряд ли немецкий тренер понимает специфику постсоветского футбола, но она тоже важна — в России, Беларуси, Казахстане и других странах даже контрольные матчи результатоориентированы. Не раз до прессы доходили новости о том, что после крупного поражения на сборах в команде проходило экстренное собрание. Тренеру звонил президент, директор втолковывал игрокам, что так жить дальше нельзя — схема стандартна.
В Европе же к такому относятся очень легко. К примеру, бывший главный тренер «Майнца» Каспер Юльман рассказывал, что после поражения на летнем сборе футболисты, выходившие на поле, на следующий день подверглись суровому наказанию. Их партнёры, не сыгравшие в матче, обстреляли основу из водяных пистолетов. На этом результат был забыт.
Помимо стремления увести команду от субъективных и не всегда обоснованных оценок болельщиков и журналистов есть и ещё один момент. Расцвет эпохи контрольных матчей на YouTube серьёзно упростил подготовку к матчам в официальной части сезона. Всё дело в том, что матчи почти всегда проводятся в полной тишине и часто — без комментаторов. В таких условиях хорошо слышно подсказ со стороны скамейки запасных, и за несколько матчей можно сделать достаточно цельные выводы относительно игровых принципов команды и требований её тренерского штаба. Как минимум в первых матчах после начала/возобновления сезона эти принципы точно будут реализовываться на поле.
Таким образом, есть сразу несколько достаточно важных причин закрывать контрольные матчи для болельщиков — как на трибунах, так и в интернете. Это точно не будет касаться всех игр, потому что клубам нужно развивать свои медиа (а иногда открытые трансляции ещё и источник рекламных доходов), но два-три скрытых от оценивающих глаз матча за зиму для команд РПЛ вполне могут стать нормой.
- 12 февраля 2020
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