«Ну, игрочишка, держись» и другие яркие фразы огненного противостояния.

Дзюба и Слуцкий снова зарубились в «Инстаграме». Стебут друг друга они очень жёстко

Артём Дзюба и Леонид Слуцкий — известные любители поострить в Сети. Ранее время от времени они подкалывали друг друга в комментариях в «Инстаграме». Однако 12 февраля их противостояние вышло на новый уровень.

Дуэль между тренером и футболистом разгорелась после того, как Дзюба выложил пост с кадром из мультфильма «Тайна третьей планеты».

«Не я начал эту войну», — прокомментировал запись Слуцкий. Чуть позже он кольнул форварда в ответ, вспомнив про интерес «Тоттенхэма» к Дзюбе.

Артём ответил снимком из шоу «Форт Боярд»

Вскоре Слуцкий показал, какой на самом деле Дзюба лев.

На этом нападающий «Зенита» не успокоился. Дзюба представил главного тренера «Рубина» поправившимся персонажем из видеоигры.

Пока что на этот пост оппонента Слуцкий не ответил. Однако в ближайшее время тренер вполне может придумать что-то интересное.

Противостояние Слуцкого и Дзюба зародилось ещё в начале августа. Тогда тренер только зарегистрировался в «Инстаграме» и сразу же привлёк внимание форварда.

«Ну, игрочишка, держись», — ответил Слуцкий, а затем выложил пост про Дзюбу и его союзников.

С тех пор и до февраля столько внимания тренер и футболист друг другу уже не уделяли, но всё-таки не забывали рубиться в комментариях.

«Игрок и игрочишка, справа налево, конечно», — подписал фото Дзюбы и Головина Слуцкий.

В октябре тренер не оставил без внимания и фото Артёма с его картонным бюстом.

«Тот случай, когда копия намного лучшей оригинала», — заметил Слуцкий.

«Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона. Уйдут годы», — ответил Дзюба.

В следующий раз в комментарии к нападающему тренер наведался, когда Артёма признали лучшим футболистом года в России.

«Странно, но поздравляю», — написал Слуцкий.

«Странно, что взяли вас в «Рубин», — парировал Дзюба.

«Со мной связались люди Моуринью. Но «Зенит» сказал «нет». Дзюба – о сорвавшемся трансфере Дзюба дал мощное интервью.

Наконец, в середине января и Артём добрался до аккаунта Слуцкого. Форвард решил поострить в комментариях под постом, в котором футболисты сравниваются друг с другом.

«Леонид Викторович, не забываем пить таблетки», — написал Дзюба.

«Те, которые тебе не помогли, уже закончились», — ответил Слуцкий.

«В «Витессе»?» — поинтересовался игрок.

Тогда же в словесной дуэли захотел принять участие Кокорин.

«Настолько скучно у вас там?» — обратился Александр в комментариях к Дмитрию Тарасову, изображенному на одном из коллажей.

«Саня, ну не так весело, конечно, как было у тебя в последнее время», — сострил Слуцкий.

Похоже, в дуэль тренера «Рубина» и Дзюбы Кокорину вмешиваться пока рановато.

На этом нападающий «Зенита» не успокоился. Дзюба представил главного тренера «Рубина» поправившимся персонажем из видеоигры.

Слуцкий в ответ припомнил Дзюбе о его мечте поиграть за рубежом.

«Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий, трепещи и РПЛ», — иронично отозвался Артём о работе тренера за границей.

В своём следующем посте Слуцкий решил поставить точку в словесной дуэли, прикрепив ролик, в котором Дзюба якобы соревнуется в набивании мяча с полным мужчиной.



«Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте», — отметил тренер.