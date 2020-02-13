«Зенит» всё-таки вернул Ригони, а «Сочи» заполучил Кокорина! Все трансферы РПЛ

Таблица переходов РПЛ

«Зенит»

В последние две недели питерцы расстались с полузащитником Робертом Маком, который в качестве свободного агента ушёл в турецкий «Коньяспор», и вернули Ригони из аренды в «Сампдории». «Возвращение Ригони связано с уходом Мака, позиция освободилась под него. Была возможность его вернуть, и мы воспользовались этим. Как он отреагировал? Футболистам всегда хочется играть и получать больше игровой практики, он уходил ради этого. Но не всегда всё складывается так, как хочется нам или игрокам. Мы рады его возвращению. Надеемся, он нам поможет», — отметил Сергей Семак.

«Краснодар»

«Краснодар» действовал на трансферном рынке не слишком активно. В конце января «быки» лишь официально объявили, что «Млада-Болеслав» выкупил контракт защитника Алексея Татаева. Весь прошлый сезон молодой футболист провёл в аренде в чешском клубе. В «Болеславе» защитник постепенно застолбил место в основном составе, поэтому возвращаться в «Краснодар», за который он отыграл только один матч, видимо, не захотел.

«Ростов»

Нынешней зимой ростовчане присматривали себе третьего голкипера. На сборах вместе с командой Карпина тренировались и играли Егор Седов из молодёжки «Динамо», а также Максим Рудаков из «Зенита 2». Тренерском штабу жёлто-синих больше пришёлся по душе голкипер питерцев, поэтому спустя несколько дней после возвращения из Катара «Ростов» объявил о подписании вратаря. Два последних года 24-летний футболист провёл в аренде в «ХИКе». За финский клуб он отыграл 77 матчей, в которых пропустил 75 мячей.

Фото: fc-rostov.ru

ЦСКА

В начале февраля в расположение ЦСКА в Кампоаморе прибыли два новичка: потенциальный – вингер «Чертаново» Кирилл Колесниченко и полноценный – защитник Никита Котин. Пока полузащитник доказывает свою профпригодность «армейцам», бывший защитник «Крыльев Советов» Котин уже осваивается в новом клубе. По информации Transfermarkt, за 17-летнего игрока обороны красно-синие заплатили самарцам 130 тыс. евро.

«Локомотив»

В конце января «железнодорожники» провернули, пожалуй, самую громкую сделку в России в нынешнее зимнее трансферное окно. За 600 тыс. евро «Локомотив» отдал Смолова в аренду в испанскую «Сельту». При этом искать замену Фёдору московский клуб пока не торопится. Хотя стоило бы: в распоряжении Юрия Сёмина остался лишь один центральный форвард Эдер. Джорджевич и Фарфан ещё не восстановились после травм.

«Арсенал»

«Арсенал» отдал в аренду румынского форварда Александра Тудорие. До конца сезона нападающий будет выступать за клуб «Волунтари», из которого переехал в Россию. «Форвард очень помог нам в одном из первых матчей чемпионата, в Самаре забив важный гол. Но, к сожалению, в этом же матче Алекс получил травму, выбыл на длительное время, а потом не смог вернуться на прежний уровень. Сейчас совместно с ним мы пришли к мнению, что на данном этапе будет целесообразнее вернуться в прежнюю команду», — отметил спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



На замену Тудорие тульский клуб взял 22-летнего форварда «Авангарда» Романа Минаева. Новичок подписал с «Арсеналом» контракт на 2,5 года. Кроме того, туляки отдали в аренду 22-летнего защитника Артёма Сокола. В январе молодой футболист вернулся из норвежского «Тромсё», а уже в феврале отправился в новый клуб.

«Уфа»

За последние две недели «Уфа» отметилась лишь трансфером Остона Урунова. Контракт 19-летнего полузащитника сборной Узбекистана российский клуб выкупил у ташкентского «Локомотива». Сумма сделки не разглашалась, однако, по сведениям Transfermarkt, уфимцы заплатили за хавбека 200 тыс. евро. На родине Остон считается восходящей звездой. В 2018 году его признавали лучшим молодым игроком Суперлиги Узбекистана.

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«Динамо»

23-летний нападающий Николай Обольский, летом вернувшийся в «Динамо» из аренды в «Сочи», в этом сезоне за бело-голубых так и не сыграл. Поэтому за опытом и регулярной игровой практикой «Динамо» отправило форварда в «Нижний Новгород». До конца нынешнего сезона Николай будет помогать клубу из ФНЛ цепляться за зону стыков.

«Урал»

Так же, как «Динамо» с Обольским, екатеринбургский клуб поступил со своим защитником Никитой Чистяковым. В этом сезоне 19-летний футболист играл только за молодёжную команду «Урала», а также за «Урал-2» в ПФЛ. Теперь ему предстоит выступать на более серьёзном уровне. До лета 2020 года он будет играть за «Чайку» в ФНЛ.

«Спартак»

Московский клуб подписал нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева. Пока речь только об аренде до конца сезона, однако красно-белые имеют право выкупить контракт игрока. По словам форварда, зимой он мог переехать и в Англию, но сделка в итоге сорвалась.

«Был вариант с Англией. Там должно было всё решиться, как раз за эти два дня (до перехода в «Спартак». – Прим. «Чемпионата»). Ждал новостей, но ничего не решилось. Сразу полетел на сбор с «Крыльями».



По-моему, был «Кристал Пэлас» и ещё одна команда — не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге трансферу помешало то, что у меня нет матчей за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время», — говорил нападающий.

Фото: spartak.com

«Тамбов»

В феврале тамбовчане серьёзно усилили защиту. Сначала они взяли в аренду центрбека «Сочи» Игоря Юрганова – в «Тамбове» 26-летний футболист пробудет до конца сезона. Затем подписали украинского левого защитника Александра Каплиенко на правах свободного агента. С новичком «Тамбов» заключил контракт на 2,5 года. Ранее 23-летний игрок выступал за тбилисское «Динамо». Кроме того, стала известна судьба бывшего вингера клуба Мухаммеда Усмана, с которым тамбовчане распрощались в начале января. Нигериец стал игроком «Шахтёра» из Караганды.

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«Ахмат»

В минувшие две недели грозненский клуб только отдавал своих игроков. Вернувшийся из аренды в черкесском «Интере» хавбек Аюб Бацуев на правах свободного агента перешёл в казахстанский «Тараз». Польского вингера Конрода Михалака, который за полгода так и не смог закрепиться в основном составе грозненцев, отправили в турецкий «Анкарагюджю» до конца сезона. Также в аренду отдали и полузащитника Михаила Гащенкова. До лета 2020 года он будет выступать за «СКА-Хабаровск».

«Рубин»

Казанский клуб продолжает действовать едва ли не активнее всех в РПЛ на трансферном рынке зимой. В конце января «Рубин» взял в аренду до конца сезона центрального защитника португальской «Браги» Пабло Сантоса, а спустя несколько дней подписал арендное соглашение с хавбеком «Ольборга» Оливером Абильдгором. За казанцев он также будет выступать до будущего лета. Вскоре игроком «Рубина» может стать и Дмитрий Тарасов. Полузащитник сейчас тренируется с командой на сборе в Турции. Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, которые ранее попрощались с казанским клубом, отправились в Волгоград. Нападающего и полузащитника арендовал до 30 июня «Ротор».

Фото: rubin-kazan.ru

«Оренбург»

Клуб в последние две недели трансферов не совершал.

«Крылья Советов»

Помимо Соболева «Крылья Советов» отдали в аренду до конца сезона ещё троих футболистов. Ближайшие полгода опорник Денис Якуба будет выступать за «Чертаново», атакующий полузащитник Раду Гынсарь — за израильский «Хапоэль Ирони», а хавбек Геннадий Киселёв – за «Ротор». В свою очередь состав самарцев пополнили четыре игрока. «Крылья Советов» заключили контракт с защитником сборной Алжира, выступавшим ранее в «Ренне», Мехди Зеффаном, центральным полузащитником «Цюриха» Денисом Поповичем и вратарём «Сочи» Евгением Фроловым. Кроме того, атакующего хавбека «Зенита-2» Сергея Иванова самарцы взяли в аренду.

«Сочи»

В феврале «Сочи» не только распрощался с вратарём Евгением Фроловым и отдал в аренду защитника Игоря Юрганова, но и наконец завершил самую странную и громкую сделку в РПЛ – владелец клуба Борис Ротенберг сообщил, что договорился с Александром Кокориным о переходе в «Сочи». «Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в «Сочи», — отметил Борис Ротенберг.