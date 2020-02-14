«Однажды Пике пришёл на тренировку в бахилах…». Интервью с самым дорогим игроком РПЛ

Малком рассказал о травме, о «Барселоне» и о том, как погладил белого тигра.

Малком не играл с 10 августа, когда получил травму в матче чемпионата России с «Динамо», по 6 февраля. Полгода ушло у самого дорогого летнего новичка РПЛ на то, чтобы залечить крайне неприятную травму бедра и вернуться на поле. На сборе «Зенита» в Бенидорме бразилец сыграл полчаса с «Сабуртало» и целый тайм с ЦСКА. После этих спаррингов и состоялось наше интервью с экс-игроком «Барселоны». Чувствуется, что Малком хочет поскорее закрыть все разговоры о травме и отблагодарить зенитовских болельщиков голами за терпение.

Малком в полном порядке. Но из-за него у Семака могут появиться сразу две новые проблемы Анализируем первые матчи 40-миллионного бразильца после восстановления.

Что Малком думает о своих критиках

— Помните эпизод, в котором получили травму?

— На мне сфолили, был свисток… Честно говоря, даже вспоминать об этом не хочу. Скажу одно: я буду делать всё для побед «Зенита», потому что мечтаю войти в историю клуба, как другие бразильцы.

— Ваши критики утверждали, что клуб купил травмированного игрока, но ведь у вас никогда не было травм, из-за которых вы выбывали надолго?

— У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет. Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью. Я буду продолжать играть в футбол и показывать свои лучшие качества в «Зените».

— Как вы себя чувствовали в играх против «Сабуртало» и ЦСКА после шестимесячной паузы?

— Замечательно. Знаю, что я, наверное, ещё не полностью готов, но быстро поймал ритм игры и прочувствовал соперника. Это игровое время в товарищеских матчах меня успокоило.

Малком и Пике Фото: VI Images via Getty Images

— Что самое тяжёлое, когда восстанавливаешься после травмы?

— Поначалу был трудный период, когда мне пришлось ложиться на операцию, но потом весь медицинский и тренерский штабы «Зенита» провели прекрасную работу, помогли мне восстановиться. Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить их в этом интервью за всё, что они для меня сделали. За их внимание. Теперь, когда я почти на сто процентов вернул в свою прежнюю форму, буду думать только о будущем и никогда не вспоминать о той травме. Самое плохое уже случилось. Это надо оставить позади.

— Знаете, какой российской команде должны забить, чтобы фанаты клуба вас по-настоящему полюбили?

— Да, конечно! (Смеётся.) Знаю, что в России помимо «Зенита» есть несколько больших команд – ЦСКА, «Локомотив», «Спартак». Но для меня забить кому-то из них не приоритет. Я хочу забивать всем соперникам «Зенита» во всех матчах. Гол – всегда моя цель.

— Ваше мнение о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке? В чём его особенность?

— Он разговаривает с игроками, взаимодействует с нами, стремится понять каждого футболиста. Интересуется, как игроки чувствуют себя на поле. Для меня это немного новый стиль отношений с тренером. Но мне очень нравится.

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Какими были отношения Малкома и Месси

— Видели сообщения фанатов «Барселоны» в соцсетях, которые просят вас вернуться в команду?

— Да. Я очень люблю болельщиков «Барселоны». Они всегда меня поддерживали, присылали приятные слова. Умоляли не уходить из команды. Я им отвечаю, что это невозможно, так как я уже чувствую себя зенитовцем.

— Известно, что многие бразильцы с аргентинцами, как часто бывает у соседей, недолюбливают друг друга и шутят друг над другом. Какие отношения у вас были с Лео Месси?

— Очень хорошие. Это фантастический, исключительный человек. Не только на поле, но и в обычной жизни. Я очень тепло отношусь к Лео и ко всем членам его семьи. Они такие же замечательные люди, как и он сам.

Малком и Месси Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

— Самый ценный совет, который вы получили от Месси?

— Он сказал: «Что бы ни происходило, всегда оставайся спокойным и стремись каждый день становиться лучше».

— Кто главный шутник в «Барселоне»?

— Выделю троих — Жорди Альбу, Артуро Видаля и Жерара Пике. Мы часто подкалывали друг друга. Помню, Пике пришёл как-то в бахилах на тренировку. Ему их выдали в гостинице, а он забыл снять и появился в таком виде. Мы сделали видео с ним и выложили в интернет. Это было очень смешно! (Смеётся.)

— Знакомы с Неймаром?

— Мы скорее друзья с Неймаром, чем просто коллеги. Время от времени болтаем с ним через интернет.

— Что думаете о решении судьи показать Неймару жёлтую карточку за издевательский финт?

— Жаль, ведь Неймар любит играть весело. Для него футбольное поле – театр. Неймару нравится выделяться, быть не таким, как другие. И всё это действительно интересно. Футбол – серьёзная вещь, а Неймар вносит в игру элемент развлечения. Он вдохновляет публику, поэтому люди особенно внимательно следят за его поступками. Для меня Неймар – гений.

Малком и Неймар Фото: Geoffroy Van der Hasselt/NurPhoto via Getty Images

Месси хочет уволить президента и дерётся с тер Штегеном. У него всё в порядке с головой? Ещё он хочет убрать из клуба Абидаля и взять Хави в качестве главного тренера.

Что Малком сделал вопреки желанию матери

— Несколько нефутбольных вопросов. Знаю, что вы посещали в Дубае зоопарк Fame Park. Это закрытое место – только для избранных звёзд. Что в нём особенного?

— Я увидел там много странного, много необычных животных. Например, белого льва и белого тигра. Я даже приблизился к тигру, дотронулся до него. И ещё к медведю. Это было просто невероятно! Для меня важно, что животным не вкалывают транквилизаторы, чтобы они спокойно реагировали на приближение людей. Просто их хорошо кормят, поэтому животные ни на кого не нападают.

— Это очень дорогое удовольствие?

— Владелец зоопарка – мой хороший друг. Он пригласил меня, так что для меня это было бесплатно.

— Вы носите серёжки. С ними можно тренироваться?

— Да, без проблем.

— Зачем вы вообще прокололи уши?

— Честно говоря, моя мама была категорически против этого, но я всё равно проколол уши. Сейчас у меня по одной дырке в каждом ухе. Думаю, это придаёт мне определённый стиль.

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— Как потратили впервые серьёзные деньги, заработанные в футболе?

— Первая достойная вещь, которую я купил, – дом для моей мамы. Он был очень дорогим. Точнее, я тогда считал его для себя очень дорогим, поскольку только начинал зарабатывать свои первые деньги в футболе.

— Сейчас всё по-другому. Бывают моменты, когда вас тяготит известность?

— Наоборот, мне нравится, когда люди подходят, хотят сфотографироваться со мной. Я же сам выбрал этот путь. Приятно, когда тебя узнают. Я люблю общаться с людьми.