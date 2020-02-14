Первым о приезде Кокорина в «Сочи» сообщил… «Ахмат». Нечаянно

Переход Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» наконец-то получил подтверждение через официальные источники. Как ни удивительно, первую фотографию нападающего в форме сочинского клуба опубликовал в своём «твиттере»… «Ахмат». Разумеется, случайно. Пресс-служба клуба из Грозного сделала снимок, на котором Кокорин и Денис Глушаков вместе смотрят товарищеский матч «Сочи» – «Ахмат» на сборе в Турции. При этом нападающий одет в форму сочинцев, а не «Зенита». Вскоре пост был удалён из «твиттера» «Ахмата», но не пропал из интернета.

«Ахмат» раскрыл секрет Полишинеля. В Петербурге и Сочи пока официально не объявили о переходе Кокорина, который отправлялся в Турцию для тренировок с фарм-клубом чемпиона России. «Футбольный клуб «Зенит» аренду Кокорина в «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – сообщили сегодня «Чемпионату» в пресс-службе сине-бело-голубых. Однако о встрече Кокорина с Борисом Ротенбергом стало известно ещё два дня назад. Владелец южного клуба рассказал о заключённой договорённости с зенитовцем: Александр согласился провести вторую часть сезона на правах аренды в «Сочи», где получит стабильную игровую практику и шанс доказать свою необходимость сборной России на Евро-2020.

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Агент и отчим нападающего Кирилл Логинов, заявлявший ранее, что Кокорин не собирается переходить в «Сочи», наконец-то подтвердил трансфер. Разногласия между сторонами улажены. По неофициальной информации, зарплата Кокорина в сочинском клубе составит 2 млн рублей в месяц.



Напомним, на днях известный журналист и блогер Василий Уткин рассказал в своём телеграмм-канале о причине трансфера нападающего «Зенита» в «Сочи».



«Последнее о Кокорине. Две недели назад или около того всё началось с телефонного звонка Алексею Борисовичу Миллеру. Звонил первый замглавы АП Сергей Владиленович Кириенко. Ни больше ни меньше. Вы можете интерпретировать это событие как угодно. Я это утверждаю с той степенью достоверности, с какой вообще журналист моей квалификации может судить о факте такого звонка. В свете сказанного. Полагаю, крайне маловероятно, что Кокорин перейдёт в российский клуб. Она есть. Но ровно в том объёме, чтобы закладываться на переменчивость настроения тех, чьи мнения имеют вес в беседе главы «Газпрома» и первого зама АП, отвечающего за внутреннюю политику. Процентов 5. Потому что с этого момента, если допустить переход Кокорина в другой российский клуб, продолжение его карьеры в России – это демедж крупнейшей российской компании. Каждый тур будет напоминанием. В Бельгию, в Нидерланды, в испанский или немецкий клуб середины и ниже, в Швейцарию. Сколько угодно. Иное – 5 процентов вероятности», – написал Уткин.

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Тем не менее вопреки предположению инсайдера Кокорин остаётся в РПЛ. «Твиттер» же сохранил другую свежую фотографию Глушакова с Кокориным. Полузащитник «Ахмата» опубликовал её в своём посте. На этом снимке не видно, что нападающий стоит в форме «Сочи».

«С днём всех влюблённых. В футбол!» – написал Глушаков.