Девушка Ивана Игнатьева – дочь легенды ростовского футбола

Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев этой зимой принял сложнейшее решение: покинул родную команду ради «Рубина» Леонида Слуцкого. Последние полгода жизнь нападающего полна сюрпризов: он встретил свою любовь и поменял клуб. А у девушки Ивана появилась ещё одна любимая команда в РПЛ…

Арина Осинова родилась и выросла в Ростове-на-Дону в футбольной семье. Её отец — легенда местного футбола Михаил Осинов, ныне ассистирующий Валерию Карпину в главной команде области. Брат Арины пошёл по папиным стопам отца — Михаил тоже полузащитник, но пока только молодёжной команды «Ростова». Помимо брата у девушки есть и маленькая сестра.



До недавних пор Арине приходилось поддерживать две футбольные команды – отцовский «Ростов» и «Краснодар» своего любимого человека. Теперь этот список автоматически пополнил «Рубин».



По словам Ивана, встречаться ребята начали только летом прошлого года. Пара охотно выставляет в «Инстаграме» совместные фотографии, которые не без иронии комментирует даже тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.