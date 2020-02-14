Обман раскрыт! «Ман Сити» выкинули из ЛЧ

«Манчестер Сити» отстранён от участия в клубных соревнованиях УЕФА на следующие два сезона и оштрафован на 24,9 млн. фунтов стерлингов. Клуб обвинили в серьёзном нарушении правила УЕФА по лицензированию клубов и правил финансового Fair Play. Таким образом «Манчестер Сити» не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.

За что «Сити» так сурово наказали?

«Ман Сити» обвинили в том, что клуб предоставил недостоверную информацию во время предыдущего разбирательства в 2014 году, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений. Тогда УЕФА уже наказывал англичан за нарушения финансовых ограничений: клуб оштрафовали на 49 млн фунтов, сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

В рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе со следователем УЕФА Ивом Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в Швейцарии, но с апреля прошлого года так и не получила убедительных объяснений со стороны клуба по финансовым вопросам, которые появились к клубу.

Разговоры о том, что у «Сити» могут быть проблемы, ходили ещё прошлой осенью

Тогда вышло расследование Football Leaks, в котором описывались схемы, которые «Ман Сити» использует для обхода FFP. После публикации Football Leaks в УЕФА зашевелились, историей занялась организация, расследующая дела с финансовыми манипуляциями (CFCB). «Сити» утверждал, что рад расследованию УЕФА, потому что оно прекратит спекуляции, возникшие из-за данных, вырванных из контекста, да ещё и из якобы взломанной переписки.

По данным New York Times, организация действительно нашла нарушения и попросила УЕФА исключить клуб из Лиги чемпионов минимум на год. 16 мая на сайте организации появилась информация, что расследование завершено, а его результаты переданы в арбитражную палату. В итоге двухлетний бан.

Сам клуб тем временем объявил, что полностью уверен в своей невиновности, попутно обвинив CFCB в непрофессиональной организации расследования. Любое итоговое решение УЕФА «Сити» может оспорить в Спортивном арбитражном суде Лозанны.