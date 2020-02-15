Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне

Когда Гаврило Принцип застрелил в Сараево Франца Фердинанда и его жену Софию, это серьёзно поколебало мир на континенте, но не стало непосредственной причиной для начала Первой мировой войны. Причиной стал ультиматум из десяти пунктов, который Австро-Венгрия направила Сербии спустя пару дней. Ультиматум был заведомо невыполнимым: фактически дом Габсбургов требовал вмешательства во внутреннее управление Сербией.

Сербы отказались принимать пункт о прямом влиянии на расследование, согласившись со всеми остальными пунктами (что уже было почти беспрецедентно). Но Австро-Венгрию не устроило и это. Вне зависимости от ответа сербов, Вена уже готовила войну — и другие могущественные столицы Европы в этом её активно поддерживали.

Обман раскрыт! «Ман Сити» выкинули из ЛЧ Что об этом известно.

Этот небольшой экскурс в историю полезен, чтобы понять: решение УЕФА — лишь первый ход. Главное, что должно произойти — ответное решение «Манчестер Сити», которое родится в совместном общении с другими главными клубами Европы. И вне зависимости от того, что найдёт уже в качестве своего хода УЕФА, «Сити» и другие гранды уже будут готовы к радикальным действиям.



В футбольном контексте это значит одно: процесс создания независимой Суперлиги с участием топ-клубов будет запущен официально.



Фактически УЕФА уже несколько лет остаётся угнетаемой как минимум с имиджевой точки зрения европейскими топами. Десяток самых богатых клубов континента понимает, что может делать, что угодно, и УЕФА не посмеет идти против них и лишиться статуса Лиги чемпионов — это уже давно завуалированная форма шантажа. Ситуация с финансовым фэйр плей окончательно показала, что организация превращается в фарс: УЕФА хотел схватить автомат для борьбы с теми, кто захватывает власть вооруженными методами, но в итоге боссы струсили стрелять по ним, а вместо этого начали со злости расстреливать безоружных. Удачно, что мы уже вспомнили Балканы — они чаще всего попадались под руку крайне своеобразного возмездия от УЕФА.



В этом контексте важно разобраться: действительно ли УЕФА готова к войне и не боится потерять главные активы Лиги чемпионов? Положительный ответ здесь возможен только в одном случае: если в Ньоне знают, что большинство клубов не поддержат тот топ-клуб, который подвергнется точечной атаке. Сейчас «Сити», затем им может стать другой, но суть понятна: вырывая из толпы сильных одного и показательно его осуждая, УЕФА постепенно может вернуть своё влияние.

«Пеп Гвардиола бежит из Манчестера». Соцсети — о дисквалификации «Сити» Много сарказма, мало сочувствия.

Но это из разряда мифов и сказок. Во-первых, почти все топ-клубы так или иначе выражали в последнее время недовольство действующей системой и/или календарём (есть же ещё расписание сборных, за которое отвечает УЕФА), а также желание попробовать создать Суперлигу. Во-вторых, в действующих условиях топы всё равно неразрывно связаны, и сама УЕФА связала их правилами, которые обязывают обмениваться игроками и идти на прочие хитрости, чтобы обойти санкции.



Так что, похоже, бан «Сити» — это просто выстрел отчаяния в европейского футбольного эрцгерцога. Позиции клубов выглядят более внушительными, они могут лишь реализовать те преимущества, о которых до сих пор говорили между собой неофициально. Теперь формального запрета вести работу за спиной у УЕФА нет.