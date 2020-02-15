10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подешевели больше всего

Переход в РПЛ по-разному влияет на карьеру футболистов. Кому-то даёт толчок в развитии, другим — наоборот, портит резюме. Ниже – 10 легионеров РПЛ, которые подешевели больше всех за последние пять лет. Понятно, что многие — потому, что элементарно постарели. Но не во всех случаях дело только в этом.

10. Эдер

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 32 года

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 6 млн евро

Нынешняя стоимость: 1,5 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион Европы: 2016, чемпион России: 2017/18, обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019

1 июля 2015 года Эдер стал игроком валлийского «Суонси", подписав с клубом трёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 7 млн евро. 8 августа в матче против «Челси» португалец дебютировал в АПЛ. Нападающий принял участие в 13 матчах и не забил ни одного гола, после чего руководство приняло решение отправить его в аренду до конца сезона во французский «Лилль».

3 февраля 2016 года в матче против «Кана» Эдер дебютировал в Лиге 1, а 7 февраля забил свой первый гол за команду. Аренда пошла игроку на пользу, к нему вернулись уверенность и голевое чутьё. В итоге Эдер забил шесть голов в 13 матчах, а в мае того же года «Лилль» выкупил его у «Суонси».

Летом 2016 года Эдер стал победителем чемпионата Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против Исландии, Австрии и Франции. В финале против хозяев турнира, французов, португалец забил единственный гол, который помог Португалии впервые в истории выиграть континентальное первенство. Этот мяч стал для него первым за сборную в официальном матче.

После столь удачного сезона во Франции Эдера пригласил к себе московский «Локомотив»: летом 2017-го железнодорожники взяли его в аренду до конца сезона. Первый гол в чемпионате России португалец забил 24 сентября в ворота «Ростова», и сразу победный. Ну а 5 мая 2018 года в домашнем матче 29-го тура против «Зенита» Эдер отметился единственный мячом на 87-й минуте и принёс победу «Локомотиву» в чемпионате России. По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока и подписал с ним полноценный контракт.

Португалец до сих пор выступает за москвичей, но не сказать, что успешно. Нападающий часто получает травмы и не блещет результативностью. За два года в составе «Локо» Эдер сыграл в 35 матчах, отметившись пять раз. Хотя голы и важные, статистика точно не для чемпиона Европы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 34 года

Нынешний клуб: «Сочи»

Стоимость в 2015 году: 6 млн евро

Нынешняя стоимость: 1,2 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион России: 2018/19

9 января 2015 года Нобоа официально стал игроком греческого клуба ПАОК, заключив контракт до 30 июня 2017 года. 18 января в матче против «Платаниаса» Кристиан дебютировал в греческой Суперлиге. 21 февраля в поединке против «Верии» забил свой первый гол за новую команду. Эквадорец провёл в Греции полгода своей карьеры, а затем решил вернуться в уже родную для себя Россию.

29 июля 2015 года вернулся в Россию, став игроком «Ростова». По словам самого футболиста, главной причиной возвращения Кристиана послужил Курбан Бердыев, у которого он играл в «Рубине». В первом же матче за новый клуб эквадорец отметился голом, поразив ворота пермского «Амкара». На юге Дона полузащитник был на протяжении трёх сезонов, за это время Кристиану удалось сыграть в общей сложности 50 матчей, в которых отметился шестью голами.

4 июня 2017 года полузащитник перешёл в «Зенит» на правах свободного агента. Соглашение было рассчитано на три года. За сине-бело-голубых Нобоа практически не играл, и чтобы не терять былые кондиции, снова решил отправиться в аренду к своему старому знакомому – Курбану Бердыеву. 18 февраля 2018 года полузащитник перешёл на правах аренды в казанский «Рубин», проведя за казанцев 10 матчей и забил два мяча.

После истечения срока контракта с «Зенитом» эквадорец на правах свободного агента переходит в «Сочи». За сочинцев Нобоа провёл 12 матчей, забив дважды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 35 лет

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 7 млн евро

Нынешняя стоимость: 1 млн евро

Достижения за последние пять лет: обладатель Кубка президента ОАЭ: 2015/16, чемпион России: 2017/18, обладатель Кубка России: 2016/17, 2018/19 обладатель Суперкубка России: 2019

20 июля 2015 года было объявлено о принципиальной договорённости между «Шальке» и эмиратским клубом «Аль-Джазира» по трансферу Фарфана. Джефф прошёл медобследование в новом клубе, который предложил игроку зарплату в размере 10 миллионов евро в год; сумма трансфера составила семь миллионов евро. В Эмиратах перуанцу заиграть не удалось. Проведя всего 12 матчей и забив 4 гола, клуб расторг договор, потому как перуанец неоднократно нарушал некоторые пункты в личном контракте. В составе «Аль-Джазиры» нападающий выиграл Кубок президента.

После командировки в восточную страну, 29 января 2017 года, Фарфан перебирается в Россию и подписывает контракт с «Локо». 1 апреля 2017 года забил первый мяч в дебютном гостевом матче с «Уфой».

За время жизни в России с перуанцем приключилась одна очень трогательная история. Матч 23-го тура чемпионата России прошёл 16 апреля 2017 года в Туле и завершился крупной победой железнодорожников со счётом 3:0. После матча Ари, Фарфан и физиотерапевт «Локомотива» возвращались в Москву на клубном автомобиле. Недалеко от Тулы футболисты увидели аварию с участием пяти машин. Игроки оказали пострадавшим первую помощь и вызвали медиков.

Фарфан помог своей сборной попасть на чемпионат мира 2018 года в Россию. Он стал автором победного гола в ворота сборной Новой Зеландии в ответном стыковом матче за попадание на турнир (счёт в игре — 2:0). Перуанцы сумели пробиться на Мундиаль впервые за 36 лет.

4 июня 2018 года московский клуб продлил контракт с перуанцем на два года. В сезоне-2017/18 Фарфан стал лучшим бомбардиром команды, забив 14 мячей в 32 матчах. Всего на счету перуанца 48 игр за «Локо», в которых отличился 19 раз. Увы, в последнее время игрока часто преследуют травмы. Фарфан не играет с лета, и пока непонятно, продлит ли с ним клуб контракт, который заканчивается через несколько месяцев.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 32 года

Нынешний клуб: «Ростов»

Стоимость в 2015 году: 9,5 млн евро

Нынешняя стоимость: 2,75 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион России: 2016/17, обладатель Суперкубка России: 2017

3 июня 2015 года Ивелин подписывает контракт с московским «Спартаком». 17 июля в матче против «Уфы» Попов дебютировал за красно-белых. 26 сентября в домашнем матче против «Зенита» забил свой первый гол за «Спартак» в чемпионате России, эффектно перебросив мяч через голкипера Юрия Лодыгина.

В сезоне-2016/17 красно-белые после долгого перерыва смогли завоевать звание чемпионов России. Болгарин был неотъемлемой частью той команды. В 2017 году полузащитник к золоту во внутреннем первенстве прибавил и победу в Суперкубке России.

Со временем всё реже стал попадать в стартовый состав, и в феврале 2018 года перешёл в «Рубин» на правах аренды. Через месяц в матче против «Анжи» он дебютировал за новую команду. В этой же встрече Ивелин забил свой первый гол за казанцев. Летом после окончания аренды Попов вернулся в «Спартак», а 8 января 2019 года расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Будучи свободным агентом, полузащитник подписал контракт с «Ростовом», за который выступает до сих пор. За южан болгарин провёл 28 матчей, забив три гола.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 26 лет

Нынешний клуб: «Динамо»

Стоимость в 2015 году: 10 млн евро

Нынешняя стоимость: 2,8 млн евро

Достижения за последние пять лет: -

15 августа 2015 года английский «Тоттенхэм Хотспур» объявил, что клуб достиг соглашения о подписании Н’Жье. Камерунец обошёлся «шпорам» в 12 млн. евро. Клинтон дебютировал 17 сентября в матче группового этапа Лиги Европы против «Карабаха». Но уже 10 декабря того же года он порвал медиальную коллатеральную связку во время матча группового этапа Лиги Европы против «Монако». Ему предстояло сделать операцию на колене, а время восстановления заняло около трёх месяцев.

Первый матч после травмы Н’Жье провёл 8 мая 2016 года в матче Премьер-лиги против «Саутгемптона», который стал последним для него в том сезоне за «Тоттенхэм». В Англии карьера Клинтона явно не задалась – за три сезона в составе «шпор» провёл всего восемь встреч, в которых не отметился результативными действиями.

31 августа 2016 года Н’Жье вернулся в Лигу 1. Его арендовал «Марсель», у клуба было право выкупа игрока за семь миллионов евро. 11 сентября Н’Жье дебютировал за новый клуб, выйдя на замену в матче против «Ниццы», а через две недели забил свой первый гол, сравняв счет в игре против «Нанта». После полноценного сезона во Франции «Марсель» выкупает нападающего у «Тоттенхэма». В составе «Марселя» камерунец сыграл в 38 встречах, в которых отметился 10 забитыми мячами.

После трёх сезонов во Франции Клинтона покупает московское «Динамо». 25 июля 2019 года клуб официально представил игрока, а тот, в свою очередь, умудрился вляпаться в громкий скандал сразу после перехода в стан москвичей. Футболист сборной Камеруна так бурно праздновал переход в новый клуб, что случайно выложил в сеть видео интимного характера со своей девушкой. По словам игрока, он хотел прочитать поступившие ему сообщения, но перепутал кнопку и выложил видео в Snapchat. «Я сожалею об этом. Я перебрал с алкоголем, отмечая новый контракт».

Дебютный гол в официальных встречах за «Динамо» забил 27 октября 2019 года, в последние 10 минут в матче против ЦСКА: этот гол стал единственным, а игроку после матча вручили награду «Лучший игрок матча». Правда, этот гол пока так и остался лучшим достижением камерунца в составе бело-голубых.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возраст: 34 года

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 11 млн евро

Нынешняя стоимость: 2,5 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион России: 2017/18, обладатель Кубка России: 2014/15, 2016/17, 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019

Ведран – один из один из лучших легионеров не только «Локомотива», но и всего чемпионата России. Защитник перешёл в московский клуб в далёком 2012 году. Здесь Чорлука быстро стал своим – сказался опыт хорвата, близкий менталитет, да и уровень российского чемпионата, который далёк от уровня АПЛ и бундеслиги, где до этого играл Ведран.

Перед началом сезона-2015/16 Чорлуке вручили капитанскую повязку. Показывая великолепную игру, хорват был лидером раздевалки, поэтому неудивительно, что выбор пал на него. В составе «Локомотива» Чорлука трижды взял Кубок России и стал чемпионом страны. Правда, его вклад в чемпионство нельзя назвать выдающимся, ведь в сезоне-2017/18 Ведрана преследовали травмы.

В 2018 году Чорлука стал финалистом чемпионата мира в России, проиграв в финале французам 2:4. Сразу после окончания турнира хорват объявил о завершении карьеры в сборной. Не исключено, что именно в «Локомотиве» Ведран Чорлука и завершит свою карьеру. По нашей информации, он уже договорился о новом контракте с клубом, по которому будет получать в разы меньше.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 29 лет

Нынешний клуб: «Спартак»

Стоимость в 2015 году: 18 млн евро

Нынешняя стоимость: 8 млн евро

Достижения за последние пять лет: обладатель Суперкубка Германии: 2015, обладатель Кубка Германии: 2016/17

2 февраля 2015 года Шюррле стал игроком «Вольфсбурга», заключив с клубом соглашение, рассчитанное на 4,5 года. Сумма трансфера составила 24 миллиона фунтов. 1 марта 2016 года Шюррле сделал хет-трик в гостевом матче Бундеслиги против «Ганновера». За «Вольфсбург» немец провёл 43 матча, в которых отметился 10 раз.

Летом 2016 года Шюррле перешёл в дортмундскую «Боруссию», с которой заключил контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 30 млн евро. За новую команду немец дебютировал в Суперкубке Германии против мюнхенской «Баварии». За сезоны-2016/17 и 2017/18 Андре провёл за «шмелей» 51 матч, в которых забил восемь мячей.

В 2018-м полузащитник отправился в двухгодичную аренду в английский «Фулхэм». Дебютировал за английскую команду 11 августа в матче против «Кристал Пэлас». В клубе Андре провёл один сезон, по итогам которого «Фулхэм» вылетел из Премьер-лиги. К концу ноября 2018 года Шюррле в 13 матчах чемпионата забил пять мячей, но потом у немца начался спад и к концу сезону он забил лишь раз в 11 играх.

Карьера чемпиона мира с каждым годом катится вниз. В прошлом сезоне он играл в «Фулхэме», с которым занял последнее место в АПЛ. А сейчас Андре защищает цвета «Спартака». И снова неудачно.

Шюррле ярко начал в России, но надолго его задора не хватило. Сейчас немец является игроком скамейки. Учитывая такую игру, цена на игрока падает очень стремительно. Андре потерял за последние полгода целых четыре миллиона евро. Возможно, слова, сказанные немцем про завершение карьеры через несколько лет, могут оказаться правдивыми.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 31 год

Нынешний клуб: «Локомотив»

Стоимость в 2015 году: 18 млн евро

Нынешняя стоимость: 4,5 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион Италии в сезоне-2017/2018, обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Германии, обладатель Кубка России: 2018/19, обладатель Суперкубка России: 2019

В сезоне-2015/16 немец не сыграл и половины матчей. Хёведес долго лечился, а потом разорвал мышцу задней поверхности бедра. Тем не менее успел восстановиться и сыграл за сборную Германии на Евро-2016.



В 2017 году в «Шальке» сменился тренер – вместо Маркуса Вайнцирля в команду пришёл Доменико Тедеско. Новый тренер сразу пошёл на кардинальные изменения. В частности, лишил Хёведеса капитанской повязки, как раз по причине травматизма. Вскоре после этого расстроенный немец принимает предложение из-за границы – Бенедикта за 3,5 млн. евро арендовал «Ювентус», имевший право выкупить его за 13-16 млн в зависимости от количества проведённых им матчей и достижений. Но за весь сезон-2017/18 защитник сыграл лишь три матча в Серии А.



Бенедикт приехал в туринский клуб с очередной мышечной травмой и выбыл из строя спустя всего два дня после того, как вернулся в общую группу. В ноябре 2017-го дебютировал в матче с «Кротоне» и тут же вылетел почти на полгода из-за рецидива старой травмы. Дважды немец сыграл за «Ювентус» в апреле – против «Сампдории» и «Наполи». «Юве» не стал долго держать у себя «хрустального» футболиста и отправил его обратным маршрутом в «Шальке».



Хёведес перебрался в «Локо» из «Шальке». «Кобальтовые» оформили полноценный трансфер, который обошёлся железнодорожникам в 5 млн евро. Многие считали, что в Москву привезли чемпиона мира, который давно потерял мотивацию играть на высоком уровне, ведь до этого у немца были хронические проблемы со здоровьем. Но Хёведес был надёжен, а его уровень полностью соответствовал тем скоростям, которые показывают в РПЛ.



Всего за сезон он провёл 26 матчей во всех турнирах. Совсем неплохо для игрока, который последнее время лечился больше, чем играл. Казалось бы, он счастлив в Москве: ездит на метро, любит гулять по вечерней Москве, но единственная и главная проблема немца — его семья не хочет жить в России, именно поэтому Бенедикт попросил руководство клуба подыскать ему новый клуб. Зимой уехать не получилось, но наверняка это случится летом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 35 лет

Нынешний клуб: «Зенит»

Стоимость в 2015 году: 17 млн евро

Нынешняя стоимость: 1,5 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион России: 2018/19

Иванович — один из тех футболистов, которые могут похвастаться феноменальной карьерой. В сезоне-2014/2015 серб помог «Челси» выиграть Кубок английской лиги и стать чемпионом Англии. В 49 матчах сезона забил шесть мячей и отдал пять передач.

Правда, уже через год Бранислав Иванович потерял форму и статус одного из лучших правых защитников не только Англии, но и всего мира. Стоит отметить, что и вся команда терпела неудачи, а тренер «аристократов» Жозе Моуринью и вовсе покинул «Челси».

После прихода, в «Челси» Антонио Конте, защитник перестал попадать в стартовый состав команды, выходя в основном на замены. «Челси» стал чемпионом АПЛ и Браниславу, несмотря на его переход в «Зенит», досталась чемпионская медаль. В своём последнем матче за «Челси» против «Брентфорда» Иванович совершил эффектный марш-бросок и забил последний гол за «аристократов», тем самым получив от фанатов овации с трибун. Таким образом серб завершил свою великолепную девятилетнюю карьеру в Англии.

1 февраля 2017 года Иванович вернулся в Россию, подписав контракт на 2,5 года с петербургским «Зенитом» на правах свободного агента. Однако только за подписание контракта он получил два миллиона евро подъёмных, а зарплата его составила 3,3 миллиона евро в год. Он стал третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов в России. Дебютный мяч забил в матче чемпионата России против «Урала», и он стал историческим: это первый гол, забитый на «Крестовском».

В сезоне-2019/20 получил капитанскую повязку. В матче девятого тура РПЛ сыграл свой 100 матч за «Зенит», в котором забил гол. Иванович по сей день является железным игроков стартовой обоймы Сергея Семака и наряду с Ярославов Ракицким признаётся одним из лучших защитников РПЛ. Вопрос лишь в том, что Браниславу уже 35.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Возраст: 32 года

Нынешний клуб: «Ростов»

Стоимость в 2015 году: 20 млн евро

Нынешняя стоимость: 4 млн евро

Достижения за последние пять лет: чемпион России: 2015/16

В ЦСКА талант Ерёменко раскрылся в полной мере и засверкал новыми гранями. Он удачно дебютировал за новый клуб, раз за разом болельщики называли его лучшим по итогам месяца. Роман подтвердил свой уровень и в следующем сезоне, хотя результативность хавбека заметно упала. При его активном участии «армейцы» всё же выиграли золото РПЛ и гарантировали себе путевку на групповой этап Лиги чемпионов.

В начале сезона-2016/17 Ерёменко закрепился в статусе лидера команды: в июле и августе 2016 года был признан игроком месяца, забив три гола и отдав одну голевую передачу в пяти матчах. Но как гром среди ясного неба 18 ноября 2016 года на болельщиков обрушилась новость: Роман дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Допинг-тест, пройдённый после матча группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА, который состоялся 14 сентября 2016 года в Германии, показал присутствие в организме полузащитника наркотика и его метаболитов.

Генеральный секретарь футбольной ассоциации Финляндии Марко Касагранде извинился за поступок Ерёменко, выступающего за сборную страны с 2007 года. «Мы не можем поверить в то, что игрок принимал наркотики, и сожалеем о его поступке. Мы осуждаем употребление наркотиков, но нужно учитывать и индивидуальные обстоятельства. Если он нуждается в поддержке, мы, конечно же, ее окажем. Но мы уважаем решение УЕФА», — заявил Касагранде.

14 мая 2017 года Ерёменко заявил, что откажется продлевать контракт с ЦСКА. Через год после окончания дисквалификации финский полузащитник подписывает договор с принципиальным соперником армейцев – «Спартаком». 10 августа 2018 года он стал игроком красно-белых, но дебютировать удалось лишь после окончания дисквалификации в игре с «Енисеем». Всего за «Спартак» он провёл четыре игры в чемпионате и не отметился результативными действиями. Также сыграл два матча в Лиге Европы и один матч в Кубке России. Уже 8 января 2019 года, через полгода после перехода, клуб расторг с ним контракт.

18 января 2019 года случился новый этап в карьере футболиста – он перешёл в «Ростов». За эту команду он выступают до сих пор. В общей сложности провёл за ростовчан 23 матча, в которых отметился семью голами.