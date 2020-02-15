Исторический скандал в раздевалке «МЮ»: Фергюсон разбил Бекхэму бровь, Дэвида держали трое

15 февраля 2003 года, ровно 17 лет назад, случилось одно из самых загадочных событий в истории АПЛ. После матча с «Арсеналом» в раздевалке «МЮ» разгорелся скандал, в ходе которого сэр Алекс Фергюсон бутсой разбил бровь Дэвиду Бекхэму. Обстоятельства, при которых это произошло, долгое время были неизвестны. Подробности раскрыли главные участники той исторической потасовки, но спустя много лет. И Бекхэм, и Фергюсон в своих автобиографиях вспоминали эту историю.

Что это был за матч

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретились в 1/8 финала Кубка Англии. Встреча носила дополнительную интригу, ведь клубы боролись между собой за титул в АПЛ. Главные тренеры выставили сильнейшие составы. «Красные дьяволы» могли забить уже в начале встречи: Райан Гиггз оказался на острие атаки, обвёл вратаря и защитника, но пробил мимо ворот. На 34 минуте «Арсенал» открыл счёт – Эду Гаспар, не без помощи рекошета, забил со штрафного. В начале второго тайма Сильвен Вильтор забил второй мяч «канониров».

Гости победили со счётом 0:2, а после матча в раздевалке «МЮ» произошёл конфликт: сэр Алекс Фергюсон попал бутсой в Дэвида Бекхэма, тем самым разбив ему бровь.

Фото: PA Images/PA Images via Getty Images

Какими были отношения Бекхэма и Фергюсона до этого

Игрок и тренер давно не ладили, взаимоотношения между ними испортились задолго до истории с бутсой. Сэра Алекса не устраивал образ жизни, который вёл Дэвид: «Мне не нравился его звёздный статус. Он был единственным, кто хотел славы за пределами поля».

Бекхэм в начале 2000-х считался иконой стиля. Его приглашали для съёмок в рекламе, предлагали спонсорские контракты. Кроме того, Дэвид женился на Виктории Адамс – солистке поп-группы Spice Girls.

Как Виктория Бекхэм превратила Дэвида Бекхэма из звезды футбола в поп-звезду Конфликт с Фергюсоном, ненависть болельщиков и 40 причесок.

Бекхэм перестал быть просто футболистом. По мнению Фергюсона, всё это отвлекало его от игры. Папарацци следили за каждым шагом Дэвида, что уж говорить о смене имиджа. Сэр Алекс вспоминает историю, которая случилась перед матчем с «Лестером»: «По дороге на базу «МЮ» я встретил около 20 фотографов. «Что тут происходит?», — поинтересовался я. Мне сказали, что Дэвид Бекхэм сделал новую стрижку, которую он собирается показать завтра».

На командный ужин за день до игры Бекхэм пришёл в шапке. Дэвид отказался снять головной убор, отчего Фергюсон был вне себя. На предматчевой разминке сэр Алекс не выдержал и сорвал шапку – голова Бекхэма была полностью лысая. «И ради этого был весь этот цирк? Бритая голова, которую никто не должен видеть?»

Хотя в конце 1990-х всё в отношениях Фергюсона и Бекхэма было совсем по-другому. В интервью на радио BBC Бекс рассказал, как сэр Алекс поддержал его после матча Англия – Аргентина в 1998-м. Тогда футболист получил красную карточку, и его сборная не прошла дальше на том ЧМ.

«Первым, кто позвонил мне после этой игры, был Фергюсон», — рассказал бывший капитан сборной Англии. «Он сказал: «Сынок, возвращайся в Манчестер, все будет хорошо». И это дало мне силы, чтобы действительно пережить, вероятно, самое трудное время в моей жизни».

Но чем больше менялся стиль жизни Бекхэма, тем сильнее портились их отношения с главным тренером «МЮ».

Дэвид Бекхэм с женой Викторией

Что именно произошло в раздевалке

Терпение Фергюсона закончилось в том самом матче с «Арсеналом». Что же на самом деле произошло в раздевалке?

Версия Фергюсона. По мнению главного тренера «МЮ», Бекхэм недостаточно отрабатывал в обороне: «Во время второго гола, который забил Сильвен Вильтор, Дэвид лёгким шагом возвращался в оборону. Вильтор спокойно убегал от него. Естественно, что я не мог оставить это без внимания. Но в то время Бекхэм уже не прислушивался к моей критике. Возможно, он уже начал думать, что ему необязательно отрабатывать в защите, преследовать игроков соперника. А ведь именно эти качества сделали его тем футболистом, которым он стал».

После игры сэр Алекс и Дэвид начали спорить. Вопреки популярной версии, Фергюсон не бросил бутсу в Бекхэма: «Нас разделяло около трёх с половиной метров, на полу валялась куча бутс. Я пнул одну из них, она полетела в Бекхэма и угодила ему чуть выше глаза. Он вскочил на ноги и бросился в мою сторону, но остальные игроки остановили Дэвида. Я сказал ему: «Сядь, ты позоришь свою команду».

Версия Бекхэма. В своей автобиографии Дэвид также поднял эту историю. По его словам, Фергюсон зашёл в раздевалку со словами: «Эй, Дэвид, как насчёт второго гола?» Сам Бекхэм считал, что он не виновен в пропущенном мяче. Возникла словесная перепалка, по ходу которой «Фергюсон размахнулся и ударил со всей силы по бутсе, которая лежала на полу».

Дальше всё было «как в гангстерском боевике»: Дэвид бросился на сэра Алекса, футболиста держали трое одноклубников – Гиггз, ван Нистелрой и Гари Невилл. Как говорит сам Бекхэм, Фергюсон извинился перед ним прямо в раздевалке, но этого было недостаточно: «После того, как это стало достоянием общественности, я был вправе рассчитывать на то, что тренер извинится публично».

Что об этом писали

Конфликт получил огласку уже на следующий день. Британские газеты вышли с фотографией Дэвида на главной странице, где над бровью футболиста красовался шрам, заклеенный пластырем. В прессе появился диалог, который якобы произошёл между Фергюсоном и Бекхэмом.

Дэвид не лучшим образом провёл матч, его плотно опекал Эшли Коул. Сэр Алекс назвал Бекхэма «девочкой», после чего Дэвид сказал: «Такой же девочкой, какой был Алекс Фергюсон на фоне Арсена Венгера?». Уже после этого, по мнению прессы, были бутса, рассечённая бровь и потасовка.

Обложка газеты The Sun

Что было дальше

Фергюсон пытался доказать Дэвиду, что инцидент стал следствием игровых проблем: «Я пригласил Бекхэма к себе в кабинет и показал ему видео с матча, но он всё равно не принял мои аргументы. Он даже не ответил мне! «Ты понимаешь, о чём мы говорим, почему я недоволен тобой?» – спросил я. Но Дэвид мне так и не ответил». В то же время Бекхэм ждал публичных извинений от Фергюсона.

Стороны не пришли к перемирию – сэр Алекс обратился к руководству «МЮ» с просьбой продать Бекхэма. По окончании сезона Дэвид перешёл в мадридский «Реал», сумма трансфера составила 37 млн евро. Через месяц «красные дьяволы» приобрели юного Криштиану Роналду. В своей автобиографии сэр Алекс написал: «Как только игрок начинает думать, что он важнее тренера, он должен уйти. Если тренер теряет власть, то у него нет клуба».

Впрочем, в 2017 году Дэвид Бекхэм в интервью для The Guardian признал, что был неправ в своем поведении тех лет: «Я понял свою ошибку, уже повзрослев. Тогда мне было двадцать с небольшим, не все мои решения были правильными. Теперь я понимаю, почему сэр Алекс был так рассержен».