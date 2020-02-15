Удивительный гол с углового в АПЛ! Игрок обманул своего вратаря

Рядовой в общем-то матч 26-го тура АПЛ «Саутгемптон» – «Бёрнли» украсили удивительные, красивые голы. Причём автором победного мяча стал Матей Выдра, который может заменить в «Локомотиве» отданного в аренду «Сельте» до конца сезона Фёдора Смолова. Как сообщал «Чемпионат», руководители московского клуба не договорились с агентами чешского нападающего, но переговоры могут возобновиться.

«Локомотив» не смог договориться с агентом Выдры

Счёт в матче на стадионе «Сент-Мери» был открыт уже на второй минуте. Удивительный гол прямым ударом с углового забил полузащитник гостей Эшли Вествуд. Пришедший в собственную штрафную на помощь защитникам нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс обманул голкипера Алекса Маккарти своим странным движением, тот подумал, что игрок сыграет в мяч, но Ингс будто нарочно увернулся. Лучше бы он оставался в центральном круге, чтобы организовать контратаку!

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Впрочем, всего через 16 минут Ингс реабилитировался за ошибку, сотворив классный гол. Нападающий выцарапал мяч у двух соперников перед штрафной «Бёрнли», улучшил позицию и нанёс точный удар в нижний угол. Это 15-й гол Ингса в АПЛ, в гонке снайперов он уступает только Джейми Варди (17) и Серхио Агуэро (16).

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Во втором тайме разницу сделал Выдра, который не попал в основу «Бёрнли», но благодаря стечению обстоятельств вышел на замену уже на 22-й минуте. Чешский форвард забил блестящий гол. Матей обработал грудью сложный мяч после длинной передачи, пробросил его мимо защитника, а потом здорово пробил с левой.

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Для Выдры это первый гол в нынешнем сезоне. До этого 27-летний нападающий принял участие в девяти матчах АПЛ, Кубка Англии и Кубка лиги, сыграв всего 231 минуту. Несмотря на скромную статистику, забивать потенциальный новичок «Локомотива» умеет. Например, в сезоне-2017/2018 Матей стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа с 21 голом. После чего «Бёрнли» выкупил его у «Дерби Каунти» за 10,98 млн фунтов стерлингов.