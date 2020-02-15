«Сити» ждут необратимые последствия. А вот как клубы РПЛ пострадали из-за санкций УЕФА

«Манчестер Сити» очень дорого поплатился за свои финансовые махинации. УЕФА оштрафовал «горожан» на 24,9 млн фунтов стерлингов и дисквалифицировал клуб от участия в европейский турнирах. Теперь ближайшие два сезона «Сити» не сможет выступать в Лиге чемпионов/Лиге Европы, потеряет из-за санкций, по словам финансового эксперта Кирана Магуайра, около 300 млн фунтов стерлингов, может лишиться нескольких очков в АПЛ, а также главного тренера. Как сообщает The Telegraph, Хосеп Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков.

«Сити» — далеко не первый клуб в Европе, который так жёстко наказан за нарушение финансового фейр-плей. Ранее от участия в еврокубках отстраняли испанскую «Малагу», хорватские «Хайдук» и «Осиек», румынские «Рапид» и «Динамо» из Бухареста, сербский «Партизан, итальянский «Милан», литовский «Экранас», турецкий «Бурсаспор», румынские ЧФР с «Астрой» и другие команды. Каждый из этих клубов был лишён права выступать в еврокубках на один сезон и понёс серьёзные финансовые потери.

Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне Лигу чемпионов зашатало.

А как расплачивались наши клубы за нарушения финансового фейр-плей? Давайте вспоминать.

2014 год

Нарушители

«Зенит», «Анжи», «Рубин»



Что нарушили



УЕФА поймал питерцев и махачкалинцев на том, что траты на приобретение новичков и заключение с ними контрактов оказались значительно выше, чем все доходы клубов.



В сезонах-2012/2013 и 2013/2014 «Зенит» не считал денег, на чём и погорел. За два года сине-бело-голубые подписали контракты с Халком, Витселем, Рондоном, Ансальди, Шатовым и другими футболистами, потратив в общем, по сведениям Transfermarkt, около 128,5 млн евро. При этом на продаже футболистов питерцы заработали лишь 22 млн евро.



С 2011 по 2013 год «Анжи» тоже не скупился на дорогие приобретения. При Сулеймане Керимове махачкалинцы регулярно подписывали звёзд (Это’О, Жиркова, Виллиана, Роберто Карлоса, Траоре, Самбу) и не следили за бюджетом.



«Рубин» наказали из-за долгов перед другими клубами, своими сотрудниками, кассами социального страхования, а также налоговыми службами.

Наказание



Самоё жёсткое наказание ждало «Зенит». Питерцев обязали заплатить 12 млн евро штрафа. «Рубину» пришлось выложить 6 млн евро, а «Анжи» — 2 млн. Кроме того, всем клубам запретили увеличивать размер расходов на зарплату и ограничили размер убытков. В 2015 году дефицит нарушителей не должен был превышать 30 млн евро, а в 2016 и 2017 годах нужно было обойтись без убытков вовсе, согласно мировым соглашениям. Также заявку «Зенита» в еврокубках сократили до 22 игроков.



Последствия



«Зенит» был вынужден умерить свои трансферные аппетиты и затянуть ремень потуже. В сезоне-2014/2015 питерцы потратили на новичков только 22,8 млн евро, в сезоне-2015/2016 – всего 4,6 млн евро, а в кампании-2016/2017 заплатили 25,4 млн евро, а выручили аж 104,5 млн евро, продав Витселя, Халка, Ансальди и Гарая. Вплоть до этой распродажи футболистов санкции УЕФА совсем не отразились на результатах питерцев, однако после расставания с группой лидеров в сезоне-2016/2017 «Зенит» не лучшим образом выступил в еврокубках, вылетев из Лиги Европы на стадии 1/16 финала.



О том, как подействовали санкции на «Анжи», сказать трудно. К тому времени владелец клуба Сулейман Керимов уже разочаровался в проекте и стал вкладывать в него гораздо меньше средств. Поэтому крах махачкалинцев связан скорее с политикой президента, а не с наказанием УЕФА.



После ухода Бердыева из «Рубина» санкции УЕФА только ухудшили положение дел в клубе, страдающем от частой смены главных тренеров – в РПЛ казанцы окончательно стали середняками. Желая вернуться в элиту российского футбола, «Рубин» переборщил с тратами на трансферном рынке и не смог выполнить условия мирового соглашения по итогам сезона-2017/2018.

2015 год

Нарушители



«Динамо», «Локомотив», «Краснодар», «Ростов»



Что нарушили



Расходная часть бюджета каждого из клубов превысила доходную. Однако если «железнодорожники», «быки» и ростовчане допустили нарушения в разумных пределах, то «Динамо» вляпалось по-крупному.



Согласно отчёту УЕФА, дефицит бюджета московского клуба с 2012 по 2014 год составил аж 257 миллионов евро при допустимых 45 млн евро. В тот период руководство «Динамо» затеяло сделать клуб едва ли не лучшим в РПЛ. Тогда бело-голубые буквально сорили деньгами, приобретая звёздных новичков (Джуджака, Вальбуэна, Жиркова, Ванкёра, Денисова) и не думая о последствиях.



«Несмотря на то что клуб знал о своих обязательствах по финансовому фейр-плей, он не только пренебрёг возможностью предпринять шаги для улучшения своей финансовой ситуации, но, что, возможно, вызывает большее беспокойство, увеличил расходы по ключевым пунктам», — говорилось в отчёте УЕФА.



Наказание



Пытаясь оправдаться, представители «Динамо» посетовали на издержки лимита на легионеров и скромные доходы от телевидения, а также пообещали ввести потолок зарплат и сделать ставку на молодых футболистов. Однако доводы клуба не подействовали на УЕФА.

«Динамо» получило очень суровое наказание – московский клуб дисквалифицировали на один сезон от участия в европейских турнирах. Таким образом «Динамо» лишилось права выступать в Лиге Европы. Кроме того, бело-голубых обязали в течение трёх лет отчитываться перед УЕФА о выполнении ФФП.



По сравнению с «Динамо», другие нарушители отделались несерьёзным наказанием. «Локомотив» оштрафовали на 5 млн евро (из них 3,5 млн условно), «Краснодар» — на 4 млн евро (из них 3 млн евро условно), а «Ростов» — на 200 тысяч евро. При этом каждый из клубов принял условия мирового соглашения, согласно которому в течение трёх сезонов был обязан избавиться от дефицита бюджета.



Последствия



На «Локо», «Краснодар» и «Ростов» санкции в общем-то не повлияли, а «Динамо» было вынуждено в очередной раз сменить курс развития и в результате опустилось на дно. В команде сделали ставку на молодёжь, а в трансферах – упор на свободных агентов и молодых игроков не дороже 6 млн евро. Кроме того, была сокращена зарплатная ведомость за счёт перевода футболистов на рублёвые контракты не выше 2 млн евро в год.



В итоге звёздные лидеры покинули клуб, а им на смену пришли Ещенко, Погребняк, Дьяков, Драгун, Соснин, Хольмен, Бечирай и футболисты из молодёжки. С обновлённым составом «Динамо» не выдержало конкуренции в РПЛ и вылетело в ФНЛ, финишировав на 15-й строчке чемпионата с 25 очками.

2018 год

Нарушитель



«Рубин»



Что нарушил



При Хави Грасии казанцы тратили непозволительно много денег на трансферы. В период работы испанского тренера клуб подписал множество недешёвых легионеров – Рочину (10 млн евро), Лестьенна (10 млн), Жонатаса (7 млн), Самуэля Гарсию (5 млн), Бауэра (4 млн), Самбрано (3,5 млн), а также на правах свободных агентов пришли Сонг и Серхио Санчес, которые наверняка получили немалые зарплаты.



После смены руководства клуба и возвращения Бердыева «Рубин» стал активно продавать футболистов. Тогда с продажи Жонатаса, Набиуллина, Оздоева, Кверквелии и Рочины удалось выручить около 20 млн евро. Тем не менее многие футболисты ушли из казанского клуба свободными агентами, да и на приобретения клубу приходилось тратить деньги, пусть и не большие. В результате полностью устранить финансовые проблемы так и не удалось.



«Рубин» не смог выполнить требования безубыточности по итогам сезона-2017/2018, нарушив мировое соглашение, подписанное в 2014 году.

«Рубин» не пустят в еврокубки. Доигрались… Казанский клуб исключён из одного еврокубкового турнира, если пробьётся в него в течение двух ближайших сезонов.

Наказание



За это нарушение УЕФА отстранил «Рубин» от участия в еврокубках на два сезона.



Последствия



Впрочем, после вступления санкций в силу, казанцы едва ли задумывались о еврокубках. Для того, чтобы поправить финансовое положение, «Рубин» продолжил распродавать и отпускать футболистов, а также вскоре попрощался и с Курбаном Бердыевым.



На старте нынешнего розыгрыша РПЛ перед нами предстала очень молодая и неопытная команда под руководством Романа Шаронова. Казанцы ярко начали сезон, однако затем посыпались и опустились в зону вылета. Теперь поправлять положение команды в РПЛ предстоит Леониду Слуцкому.