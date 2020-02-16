«Ливерпуль» продолжает мчаться к чемпионству! До титула осталось 15 очков

Парни Клоппа дожали «Норвич», голопад в Амьене и слухи об уходе Тедеско из «Спартака» — в футбольном дайджесте субботы.

«Ливерпуль» одержал 17-ю победу подряд в АПЛ, обыграв «Норвич Сити»



В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, отправив мяч в ворота соперника на 78-й минуте с передачи полузащитника Джордана Хендерсона.



Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 17 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 43 встреч подряд.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном» в матче Лиги 1, уступая в счёте — 0:3



В матче 25-го тура чемпионата Франции «Амьен» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене и завершилась вничью со счётом 4:4.



На 5-й минуте матча счёт открыл нападающий «Амьена» Серу Гирасси. На 29-й минуте полузащитник Гаэль Какута упрочил преимущество хозяев. На 40-й минуте третий гол за «Амьен» забил форвард Фуссейни Диабате. В конце первого тайма, на 45-й минуте, хавбек «ПСЖ» Андер Эррера сократил отставание гостей в счёте. На 60-й минуте защитник Ньянзу Куасси забил второй гол парижан. Через 5 минут Куасси оформил дубль и сравнял счёт. На 74-й минуте нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди вывел гостей вперёд в счёте. В компенсированное время встречи Гирасси оформил дубль.

«Барселона» обыграла «Хетафе» и догнала «Реал» в таблице чемпионата Испании



В матче 24-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Хетафе». Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, отправивший мяч в ворота соперника на 33-й минуте с передачи форварда Лионеля Месси. До перерыва преимущество сине-гранатовых увеличил защитник Серхи Роберто. На 66-й минуте нападающий «Хетафе» Родригес Анхель сократил разницу в счёте после паса форварда Хайме Маты.

«Ман Сити» созвал футболистов на экстренное собрание после исключения клуба из еврокубков



Боссы «Манчестер Сити» оперативно отреагировали на новость об исключении команды из еврокубков на два года, сообщает The Telegraph.



В течение часа после решения УЕФА представители «Манчестер Сити» разослали футболистам текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано, которое состоялась сегодня, 15 февраля, в обеденный перерыв. На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Обман раскрыт! «Ман Сити» выкинули из ЛЧ Что об этом известно.

Тедеско может покинуть «Спартак». Он стал приоритетной целью «Герты»



Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию, где ранее работал в «Шальке-04».



Как сообщает Sportwetten24.com, в услугах специалиста заинтересована «Герта». Берлинский клуб ищет нового наставника после ухода в отставку Юргена Клинсмана и считает Тедеско приоритетным кандидатом. Считается, что Доменико не счастлив в России и хотел бы вернуться в Германию. При этом в его контракте с красно-белыми прописаны отступные, в связи с чем «Герте» будет не трудно забрать его из «Спартака».



В списке немецкого клуба присутствуют и другие специалисты. «Герта» связывалась с экс-наставником «Баварии» Нико Ковачем, однако тот дал понять, что ждёт предложения от топ-команды. Также рассматривается вариант с назначением бывшего рулевого «Байера» Роджера Шмидта.

И Тедеско побежал. Главный тренер «Спартака» не отрывается от коллектива Как красно-белые закладывают физику.

Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не определился с условиями аренды Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.



«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и всё», — приводит слова Медведева ТАСС.

Первым о приезде Кокорина в «Сочи» сообщил… «Ахмат». Нечаянно Что вообще происходит?

«Челси» может летом назначить Симеоне главным тренером клуба, сменив Лэмпарда

«Челси» рассматривает возможность смены главного тренера по окончании сезона, утверждает Tuttomercatoweb. По данным итальянского издания, лондонский клуб может пригласить на пост главного тренера нынешнего наставника «Атлетико» Диего Симеоне. В настоящее время главным тренером «Челси» является Фрэнк Лэмпард.



Сезон складывается для Симеоне неудачно. Мадридцы после 24 туров занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков. Они отстают от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом у «сливочных» один матч в запасе.



Ранее уже сообщалось об интересе «Челси» к Симеоне. Но лондонский клуб отказался от кандидатуры аргентинца из-за недостаточного знания английского языка специалистом и его желания остаться в «Атлетико». Не исключается, что по окончании сезона «матрасники» отправят Симеоне в отставку.