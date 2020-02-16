«Матч в Ливерпуле не начинается, пока фанаты не закончат петь». Интервью с Риерой

Скоро в Москве пройдёт традиционный турнир Кубок Легенд имени Константина Ерёменко. В нём примут участие ещё больше команд, чем обычно. К России, Сборной звёзд, Испании, Португалии, Германии и Нидерландам присоединятся команды Турции и Франции. Турнир пройдёт с 21 по 23 февраля на Малой спортивной арене «Лужников.



Перед началом турнира к нам в гости заглянул игрок сборной Испании — Альберт Риера. Сначала он с Андреем Тихоновым провёл жеребьёвку турнира, а потом дал интервью «Чемпионату».

Тихонов вытащил сборной России группу смерти. Как прошла жеребьёвка Кубка Легенд Россия сыграет с Испанией уже на групповой стадии турнира, хотя Риера хотел этому помешать.

О Кубке Легенд, проживании в Москве и тренерстве

— Что для вас Кубок Легенд?

— Очень интересный турнир. Я уже участвовал в нём, а сейчас я живу в Москве, поэтому мне ещё удобнее здесь играть. Очень интересный новый формат. Больше команд, больше игр, много звёзд. Болельщикам интересно, как игроки сохранились, в какой они форме. Но победит тот, кто лучше всего пройдёт адаптацию к мини-футбольной площадке. Россия это умеет, поэтому побеждает. Для Турции, к примеру, это будет немного шоком.

— Вы в хорошей форме?

— Я в Москве тренируюсь два раза в неделю с другими ветеранами. Надо поддерживать форму. Не могу понять, когда футболисты после 20 лет игры ничего не делают. Я так не могу, я активный человек, мне нужно тренироваться.



— В какой компании играете?

— Мы собираемся в «Лужниках», там играют Павлюченко, Билялетдинов, Самедов, Тихонов, Титов. Мы общаемся, подсказываем друг другу, помогаем. Все всё ещё хотят побеждать в каждом матче. Ребята играют постоянно, а я летом бываю в Испании на отдыхе с семьёй, а зимой, когда мы в Москве, я играю. Благодарен парням, что позвали меня и я могу поддерживать форму.



— Кто лучше всех смотрится?

— Все примерно на одном уровне. Тихонову скоро 50, а он всё ещё в хорошей форме. Хотя видно, что между нами есть разница в возрасте, но всё же стариков ещё нет. Все играют в хороший футбол, но я всегда всех прошу поиграть в контроль мяча. В России это не так развито, все бьются только за результат. А в Испании важно, чтобы всё было в удовольствие. Поэтому я всегда их прессую, чтобы мы играли красиво. Надо внедрять испанскую методику (смеётся).

Альберт Риера (слева) и Андрей Тихонов (на заднем плане) Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Вы постоянно живёте в Москве?

— Да. Дети здесь ходят в школу. Мы так решили, потому что по-испански они хорошо говорят, а по-русски чуть хуже. Ведь они ездили за мной в Англию, Турцию, Грецию, учились в англоязычных школах. Мама с ними говорила по-русски, но у вас очень тяжёлый язык. Мы хотим, чтобы они хорошо читали, писали. Поэтому пока живём в Москве, нам здесь очень хорошо.



— В какие классы пошли дети?

— Старшая дочь Алехандра пошла в пятый класс, а Валентина и Иван — в первый. Сходили на линейку, было интересно.



— Планируете остаться в Москве?

— Пока не знаю, что будет дальше, потому что недавно получил тренерскую лицензию PRO. Сейчас я жду предложений от команд, хочу работать. Даже несмотря на то, что тренером быть ещё хуже, чем футболистом. У игрока длительный контракт, а тренера могут уволить в любой момент.



— Хотелось бы в России поработать тренером?

— У меня нет барьеров. Мечта – работать в Испании на высоком уровне. Но для этого надо быть готовым пройти определённый путь. А сейчас почему бы не поработать в России? Здесь хороший уровень. Думаю, я тут могу помочь командам в первую очередь тем, чтобы они добивались не только результата, но и меняли менталитет, играли в красивый футбол, чтобы процесс был интересным. Когда ты знаешь, как добиваться результата, то всё становится легче. При этом допускаю, что могу пойти помощником, чтобы продвигать испанскую методику. Кто знает, может, моё призвание быть помощником тренера. Но пока вижу себя главным тренером. Сейчас веду переговоры с несколькими клубами. Скоро могут быть новости.



— Что за клубы?

— Из стран, где я играл. Есть контакты с клубами из Турции, Греции. Я – молодой тренер, а в Эмиратах сейчас продвигается методика испанского футбола, поэтому с ними тоже есть контакты.

— В каком стиле должны играть команды Риеры?

— Игра в контроль мяча, первым номером. Моя команда должна играть на половине поля соперника, постоянный прессинг. Футболисты должны чувствовать себя актёрами на сцене.



— Если предложат возглавить сборную России, согласитесь?

— Почему нет? Если будет шанс возглавить её или другую российскую команду, то я бы смог внедрить нашу методику, но при это не менял бы многое. Это было бы интересно и здорово.

Об Омске, своей академии и проблемах детского футбола

— Раньше были новости, что вы хотите получить российский паспорт. Есть подвижки?

— Я сказал своим партнёрам по сборной Испании, что если не выиграем в этот раз Кубок Легенд, то я получу паспорт России и буду выступать за вашу сборную (смеётся). Если ваши ребята хотят, конечно. Но если серьёзно, у меня есть вид на жительство, а о паспорте я никогда не думал. Он мне сейчас и не нужен.



— Когда вы последний раз были в Омске?

— Вот на новый год. В Москве-то снега мало, поэтому поехали встречать туда, там снег всегда есть (смеётся). Но даже там в этот раз снега было меньше, даже мороз уже был не тот. Обычно там -25, -30, а в эту новогоднюю ночь было всего -2. Я туда прилетаю каждые полтора месяца, поскольку там работает моя академия. Я контролирую весь процесс, а летом отправляю талантливых ребят в Грецию, Испанию, Англию, Турцию, чтобы они там пробовали свои силы. Ведь ребятам из таких городов, как Омск, других городов Сибири тяжело о себе заявить. В Испании тоже такое бывает: все смотрят за футболистами из Валенсии, Мадрида, Барселоны. А я, к примеру, с Мальорки. Меня тоже никто не видел, пока мы не сыграли на турнире против «Барселоны». У меня появился этот шанс. Поэтому я хочу дать этот шанс ребятам из Читы, Иркутска, Омска. Все знают, что у меня особенная любовь к Омску. Это первый город из России, который я посетил ещё в 2001 году, оттуда моя жена Юлия. Кстати, скоро 20 лет как мы вместе. Поэтому я обожаю этот регион, хочу помочь ему.



— Омск стал лучше за это время?

— Да, большой прогресс. Единственное, над дорогами можно поработать получше (смеётся).



— Вам тяжело содержать академию?

— Не очень тяжело. Самое главное было найти хороших тренеров, которым я смогу доверять. Потому что всю методику, все тренировки я сделал, опираясь на испанскую систему. Это лучший путь. Мне нужен был русский помощник, я его нашёл, он хорошо работает. Сейчас у нас есть две группы: старшая и младшая.



— Есть дети, которых вы уже свозили в другие клубы?

— Летом один из ребят 2005 года рождения съездил в «Эспаньол». Тренировался две недели, хорошо себя показал. В клубе сказали, что будут за ним следить, ещё приглашать. Есть шанс, что в будущем он станет игроком испанского клуба. Я много слежу за характеристиками футболистов, в зависимости от этого принимаю решение, в какую страну везти ребят. К примеру, в «Эспаньол» я отвёз полузащитника, он понимает хорошо игру, с хорошим контролем мяча. Испанский футбол – его. А другого игрока, физически крепкого, я отправлю, к примеру, в Англию. Важно, чтобы они чувствовали себя комфортно.

— В чём вы видите главные проблемы детского футбола в России?

— Первый момент – тренерская лицензия. В Испании это очень серьёзно, её сложно получить. В России же я иногда слышу: «У меня есть лицензия С». Что такое лицензия С? На самом деле её не существует. УЕФА официально утвердил категории В, А и PRO. В России же лицензия С существует и выдаётся для работы в детско-юношеском футболе. Это не самый высокий уровень. А дети не могут достигнуть высокого уровня, если с ними работает тренер не самого высокого уровня. Надо убеждать тренеров учиться дальше. Второй момент – менталитет. В России почти везде всё заточено под результат. При работе с детьми важнее должен быть процесс, получение удовольствия. Ребята должны понимать, во что они играют. Команда должна показывать на поле то, что от них требует тренер. Лучше проиграть, но с пониманием, во что ты играл, а не требовать обязательно побеждать в ущерб самой игре. Ты можешь выиграть 1:0, ужасно играя, забив с углового. Но какой от этого смысл, когда ты работаешь с детьми? В России нужно решать эти проблемы.

О любви к России и гаишниках

— Вы обожаете Россию. За что конкретно?

— Это мой второй дом. К примеру, в России большой выбор супов, в Испании такого нет. Там только гаспачо, который ещё и холодный. А здесь у меня всегда в холодильнике стоит моя любимая солянка. Второй момент: раньше российский человек был закрыт, а сейчас люди здесь раскрываются, становятся более европейскими. Когда ты открыт, это очень хорошо помогает.



— Если вас попросят назвать три вещи, почему в России круто, что это будет?

— Первое – здесь холодно. Для иностранцев снег и холод – это экзотика. Второе – люди. Русский человек держит своё слово. В Европе этого меньше, там часто говорят, что сделают, а в итоге не делают. Третье – еда. Очень разнообразная кухня.



— Ваша любимая русская традиция?

— Каждую субботу хожу в русскую баню. В сауне скучно, а в бане просто кайф! Сидишь, паришься, потом прыгаешь в снег – очень это люблю.

Альберт Риера Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Остались вещи, которые вам ещё тяжело понять в России?

— Да. Правила дорожного движения. Они у вас очень серьёзные. Двойная сплошная – моя самая большая боль. В России за рулём надо постоянно концентрироваться, а то получишь штраф. В Испании можно всё (смеётся).Там всё спокойно, можно гонять, а в России повсюду камеры. Система тяжёлая, поэтому продолжаю учить правила.



— Сколько раз вас останавливали гаишники?

— Столько раз, что я уже не могу сосчитать (смеётся). Зачастую я просто у них спрашиваю, какое правило я нарушил, чтобы на ходу учиться.

— Кто-то из них узнавал вас?

— Некоторые узнавали, но, правда, это не особо помогало (смеётся)

О «Ливерпуле» и Джеррарде

— Нельзя не поговорить о «Ливерпуле». Вы счастливы за клуб?

— Очень. Когда я там играл, вся наша команда хотела выиграть чемпионат, мы были долго без титула. В сезоне-2008/09 мы отстали от «Юнайтед» на два очка, были очень близко. Потом в сезоне-2013/2014 очень обидно поскользнулся Джеррард. Но сейчас, наконец, наступило время «Ливерпуля». Всё идеально: идеальный тренер, идеальный коллектив в команде, атмосфера. Проблем с чемпионством уже не должно возникнуть. У команды есть важное качество: они выигрывают те матчи, в которых по логике не должны побеждать. Они дожимают, вытаскивают на характере. Это чемпионский фактор.

«Ливерпуль» преследует пять рекордов «Манчестер Сити». Фантастические цифры Какие рекорды АПЛ «Ливерпуль» может побить в этом сезоне.

— Когда фанаты «Ливерпуля» на «Энфилде» поют знаменитое «You`ll Never Walk Alone», что это за ощущения?

— Первый раз я это услышал в матче против «Уигана». Песня поётся перед началом матча, когда игроки разминаются. Пока фанаты не закончат петь, матч не начинается. Но когда я впервые это услышал, я не хотел, чтобы игра начиналась. Я просто стоял и смотрел, как они поют, весь покрылся мурашками. И был ещё один интересный момент.



— Какой?

— Мы играли в Лиге чемпионов. А вы знаете, что фанаты «Ливерпуля» продолжают петь эту песню даже в тот момент, когда музыка заканчивается. В этот момент арбитр хотел уже начинать матч, потому что матчи Лиги чемпионов должны начинаться в одно время. Но Джеррард подошёл к нему и сказал: «Нет, сейчас мы поменяем это правило. У нас есть своё правило. Пока они не закончат петь, мы не начнём». В итоге мы ждали полторы минуты, пока песня не закончится, только после этого матч начался.



— Вы с Джеррардом до сих пор дружите?

— Общаемся. Он был отличным капитаном, говорил только тогда, когда надо. Он чувствовал, что нужно поменять, всегда принимал сторону команды. Он тренировался всегда, как в последний раз. Мы переписываемся. Он очень хороший человек. Я рад и горд, что смог узнать его и играть с ним.