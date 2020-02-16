«Ливерпуль» могут признать чемпионом-2013/2014. Кошмар «Сити» продолжается

Английская газета Daily Mail утверждает, что «Манчестер Сити» помимо двухлетнего бана в еврокубках грозит потеря чемпионского титула 2014 года. Руководство лиги может ужесточить санкции, уже наложенные на клуб УЕФА. В Англии считают, что финансовые нарушения могли совершаться и внутри страны. Если информация подтвердится, то действующему чемпиону Англии придётся пойти на определённые меры.

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К чему это может привести?

Пока руководство лиги не давало никаких комментариев, но если оно всё же начнёт специальное расследование, которое выявит нарушение финансовых правил, то «Манчестер Сити» может грозить снятие очков и лишение титула АПЛ 2014 года. Также это может повлечь за собой продажу ведущих игроков, таких как Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Кевин де Брёйне. Клубу придётся изменить финансовую политику и сократить бюджет. Тем не менее главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поддерживает клуб и не собирается покидать команду.

Руководство Премьер-лиги может внимательно рассмотреть период с 2012 по 2016 год. По мнению издания, именно в этот временной отрезок «Сити» завышал свои спонсорские контракты. В сезоне-2013/2014 «горожане» опередили «Ливерпуль» на два очка и стали чемпионами Англии. Если «Манчестер Сити» лишат титула, то он автоматически достанется клубу с берегов Мерси. При этом ни один из 19 клубов АПЛ не собирается поддерживать «Сити» Мансура.

Издание The Independent сообщает, что с «горожан» могут снять очки и в этом сезоне, если подтвердится, что клуб предоставил неверные финансовые сведения руководству АПЛ.

А вот двухлетний бан в еврокубках боссы «Сити» будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. «Одним словом, дело инициировал УЕФА, рассматривал УЕФА и выносил решение УЕФА. Мы будем обжаловать дело в CAS в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба. Если в Швейцарии поддержат решение УЕФА, то клуб понесёт огромные финансовые потери.

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Сколько потеряет «Сити»?

Из-за отстранения от еврокубков клуб потеряет порядка 300 млн фунтов стерлингов. Ещё 30 млн евро «Сити» должны будут заплатить УЕФА в качестве штрафа. Если клуб из Манчестера потерпит убытки в следующем сезоне, они могут снова попасть под финансовые нарушения. Самым простым выходом из сложившийся ситуации была бы продажа игроков, что увеличило бы доход и сократило бы расходы на заработную плату, которые в прошлом сезоне составляли 315 млн фунтов стерлингов.

Неизвестно, как отреагируют на эту ситуацию спонсоры «Сити», в том числе Puma и Nissan. «Горожане» зарабатывают необычайно высокую сумму за счёт коммерческого дохода: в прошлом сезоне он составлял 229 млн фунтов стерлингов, что намного выше, чем у «Ливерпуля» (186 млн фунтов стерлингов) и «Челси» (185 млн фунтов стерлингов).

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Коммерческий доход «Сити» настолько велик, потому что 130 млн фунтов стерлингов поступают от спонсоров, базирующихся в ОАЭ, где владелец клуба шейх Мансур имеет огромное влияние. Считается, что только Etihad платит 80 млн фунтов стерлингов в год, чтобы спонсировать академию и базу «Сити».

Но документы, опубликованные немецким журналом Der Spiegel в прошлом году, указывают на то, что в 2015 году Etihad фактически платила только 8 млн фунтов стерлингов за годовую сделку с «Манчестер Сити», которая составляет 67,5 млн фунтов стерлингов. Остальные 59,5 млн фунтов Мансур платил из своих личных средств. Если информация немецкого журнала также подтвердится, то это будет означать, что «Сити» грубо нарушил финансовый фэйр-плей.