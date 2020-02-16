Смолов против «Реала». Федя, держим кулаки! LIVE!

21:55. Фёдор в старте! Ждём игру!
21:50. «Реал» сегодня в следующем составе.
21:45. В Испании Смолова помнят и уважают. Глядите-ка, какую статью с утра «Марка» накатала. Это вам не какой-то больничный листок — самая популярная газета Испании!
Смолов в «Марке»
21:45. Вот как «Сельта» добиралась до «Бернабеу».
21:45. Приветствуем вас, друзья! С недавних пор у нас появился ещё один серьёзный повод следить за испанской Примерой — по имени Фёдор и фамилии Смолов. Сегодня у нашего человека в Испании очень волнительный день — встреча с легендарным мадридским «Реалом» на его знаменитой арене! Предлагаем поболеть за российского легионера «Сельты» вместе. Игра на «Сантьяго Бернабеу» стартует в 23:00 мск, но обмениваться мнениями о матче и перспективах Смолова можно начинать уже сейчас. Добро пожаловать в комменты! Присоединяйтесь.
- 16 февраля 2020
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