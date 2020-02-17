«Вчера ты сидишь на лавке в Туле, а сегодня забиваешь «Реалу». Соцсети – о Смолове

Нападающий Фёдор Смолов успешно дебютировал в основном составе «Сельты» в матче против мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Уже на 7-й минуте российский форвард забил гол в ворота Тибо Куртуа, который помог «Сельте» завершить матч вничью.

Получив пас на грани офсайда от Яго Аспаса, Смолов убежал от защитников «Реала», вышел один на один с Тибо Куртуа и хладнокровно переиграл бельгийского кипера, отправил мяч в угол ворот.

Таким образом, Смолов стал первым российском футболистом с 2003 года, которому удалось отличиться на «Бернабеу». В прошлый раз поразить ворота «Реала» удалось бывшему игроку «Сельты» Александру Мостовому. Тогда Зидан находился на поле.

Сам Мостовой прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»: «Яго Аспас отдал великолепную передачу. Фёдор сделал всё правильно, обработал в одно касание, забил — молодец. Была ли чуйка, что забьёт? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет. Он тут недавно четыре от «Реала Сосьедад» пропустил. Так что здорово, «Сельта» уже «Севилью» обыграла. Может, и тут что-нибудь зацепим».

Реакция соцсетей

Многих болельщиков гол Смолова привёл в восторг. Некоторые не поверили в то, что нападающий, который в своём последнем матче за «Локомотив» сидел на скамейке запасных в Туле, забивает испанскому гранду на его же стадионе.

Один из болельщиков вспомнил гол Андрея Аршавина в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов в этот же день, но только девять лет назад.

Некоторые отнеслись к голу Смолова с юмором. Кто-то вспомнил про то, что Месси не забил в этом туре в ворота «Хетафе», кто-то — забитый в серии пенальти гол Смолова в ворота сборной Испании.

Пользователь под именем SenyaSimpson написал о переходе Николая Комличенко в московское «Динамо» из чешской «Млады Болеслав». Российским нападающим интересовались в Германии, но он выбрал возвращение на родину, а не карьеру в ведущих европейских чемпионатах.