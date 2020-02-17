«Смолов был филигранен, как хирург». Ведущая газета Испании в восторге от россиянина

Перед матчем с «Реалом» испанское спортивное издание Marca опубликовало статью про Фёдора Смолова: «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».

«Он приехал в «Сельту», чтобы освежить воспоминания о России-матушке со славных дней Александра Мостового и Валерия Карпина. Смолов сделал это в трудные времена, когда команда находится пугающе низко, но с желанием изменить положение дел в команде.



В воскресенье вечером нападающий впервые сыграет на «Бернабеу». Не в Мадриде – там он уже был, играл против «Атлетико» в составе «Локомотива». А ещё он не первый раз встретится с Рамосом. Именно Смолов был кошмаром для испанца во время товарищеского матча в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трёх, но и разбил оборону сборной Испании».

70 минут Смолова против «Реала». Как это было Благодаря голу Смолова «Сельта» взяла одно очко в матче с «Реалом».

Уже после матча Marca оценила игру нападающего огненным смайлом и подписью «on fire»: «Первый гол Смолова в Ла Лиге не мог пройти по лучшему сценарию. Российский нападающий расплавил «Бернабеу» спустя 10 минут после начала матча с филигранностью хирурга. Это была третья игра Смолова в Ла Лиге и за «Сельту» — до этого были 10 минут игры против «Валенсии» и 88 минут против «Севильи». И кажется, что команда из Виго нашла одного из тех игроков, которые что-то значат. Свой ключ к мечте о спасении».

Вот как описывает момент с голом AS: «Аспас сделал проникающий пас через игольное ушко, а Смолову потребовалось всего два мастерских касания, чтобы одолеть Куртуа: подработка на скорости и выстрел».

А вот издание La Voz de Galicia восхищение коллег не разделяет: за матч Смолов получил оценку 5 из 10 – самую низкую из всей команды. «Он забил свой первый гол за «Сельту», начав второй матч в стартовом составе. Это хорошая характеристика. После этого он был выключен из игры», — уверен автор статьи.

Издание Sport прямо во время матча выпустило отдельную статью про российского нападающего с громким заголовком «Смолов пугает “Бернабеу”»: «Русские не забивали на «Бернабеу с 2003 года. Эстафету взял Фёдор Смолов, чтобы вывести «Сельту» вперед на 7-й минуте. Варан начал сомневаться, в то время как нападающий воспользовался помощью Аспаса, потрясающе обработал мяч и пробил бельгийского вратаря».