Смолов не только забил, он отлично играл на команду. Но есть и одна проблема

Для большинства из нас знакомство с нынешней «Сельтой» состоялось началось меньше трёх недель назад, когда Фёдор Смолов в 30 лет совершил неожиданный трансфер из того, что сейчас принято называть зоной комфорта. Так вот, первое, что нужно знать об этой команде: в последние месяцы она создаётся буквально заново.

В ноябре пришёл новый тренер. Оскар Гарсия большую часть игровой карьеры провёл в «Барселоне», работал под руководством Кройфа, и это оставило отпечаток: теперь он пытается ставить барселонский футбол везде, где оказывается. В основном, неудачно. В двух последних клубах, пригласивших его («Сент-Этьенн» и «Олимпиакос»), Гарсия задержался на пять и четыре месяца соответственно. Владение мячом и точность паса без результата в виде очков, голов и хотя бы ударов – не лучшая характеристика для тренера, которому нужно спасать сезон. Но это выбор романтичного президента клуба, который вообще любит назначать либо тренеров, имеющих отношение к «Барселоне» (как Луис Энрике), либо хотя бы тренеров, которые ставят владение мячом (как Эдуардо Бериццо).

Одновременно с тренером поменялся и состав. Зимой ушёл Лоботка, который проводил слабый сезон, как и вся команда, но был важным игроком именно для контроля мяча. Взамен появился Брадарич – возможно, лучше читающий игру и точно более сильный без мяча, но мало подходящий для игры во владение. И пришёл Смолов. Не тот форвард, который исполнит ложную девятку или будет суперактивно участвовать в контроле мяча. В этом видится противоречие, но его можно объяснить.



«Сельта» неплохо создаёт моменты, проблема в реализации. Матч с «Эйбаром» (последний перед трансфером Смолова): 18 ударов, 0 голов. В матче с «Валенсией» «Сельта» нанесла больше ударов, чем соперник и имела лучший шанс в матче (0,5 xG), но не забила и проиграла. Сказывается летняя потеря Макси Гомеса: он и цеплялся за мячи, играя спиной к воротам, и забивал. Аспас забивает, но не играет спиной к воротам. Пришедший на замену Гомесу Санти Мина цепляется за мячи, но мало забивает (меньше, чем должен: у него три гола при 5,05 xG). Что касается Смолова, то уже второй его выход в старте показал: он может совмещать обе функции.

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Разбор голов «Сельты»

После матча лидер «Сельты» Аспас сказал: «Смолов много забивает. Нужно снабжать его мячами, и голы будут».

«Вчера ты сидишь на лавке в Туле, а сегодня забиваешь «Реалу». Соцсети – о Смолове Гол Фёдора – главная тема уик-энда у российских футбольных болельщиков.

Гол отражает одну из функций, которые должен выполнять центрфорвард «Сельты» — открываться на линии офсайда под пасы за спину защитникам. Отметим, что и Смолов, и Мина справились с этой задачей отлично. «Сельта» создала очень мало таких ситуаций: Смолов реализовал единственную, которая была в первом тайме, Мина – единственную, которая была во втором тайме. Чтобы отдать нацеленный разрезающий пас (а не банальный заброс в зону), не хватит простой контратаки: нужно время, чтобы игрок с мячом увидел, куда собирается открыться партнёр, и подготовил пас. Другими словами, нужно зацепиться за мяч и выйти из-под прессинга. Гол Смолова – следствие редкого в первом тайме эпизода, когда «Сельта» зацепилась за мяч (голу предшествовал отрезок в 40 секунд владения). Гол Мины забит в редкой позиционной атаке, после 20 пасов «Сельты» подряд.



Оба гола «Сельты» объединяет важный элемент: смелый (слишком смелый) прессинг «Реала» и качественная игра полузащитников под прессингом. Перед голом Смолова Каземиро выбросился на Брадарича, но пропустил его пас под ногой. Пас стал предголевым: мяч дошёл до Аспаса, который открылся между линиями, и ему никто не мешал развернуться и подготовить пас точно в коридор. Перед вторым голом Рамос вышел за Суаресом далеко вперёд, Денис его развернул ложным движением и освободился, тем самым получив время, чтобы подготовить разрезающий пас. Одновременно Каземиро решил не страховать Рамоса до конца и остался в полупозиции – поэтому во время голевого паса Мина смело шёл в центр: Карвахаль и Варан при рывке остались у него за левой рукой, а справа не было никого.



Два типовых эпизода привели к голам, в которых Смолов и Мина выполнили похожую функцию: держались на линии с последним защитником, дождались идеального момента, показали, куда нужно давать пас, сделали рывок и здорово реализовали момент. Теперь переходим к остальным функциям.

Разбор движения Смолова

У Смолова репутация типичной девятки – форварда-эгоиста, от которого не ждёшь большой работы на команду. Но с «Реалом» он её выполнил, отрабатывая в обороне, когда Рафинья застревал впереди. Пример: на 10 минуте подстраховал партнёра и не оставил Васкеса один в один с Азаром, для чего пришлось совершить рывок метров на 30 с чужой половины поля на фланг обороны.

Ещё важнее другой тип движения: игра спиной к воротам при начальной фазе атаки. Когда «Сельта» выходит из обороны, центральный нападающий должен находиться на одной линии с игроком с мячом, чтобы ему сразу можно было отдать пас низом. Дальше, если пас дойдёт, форвард должен вернуть его набегающему игроку (в касание или придержав мяч – в зависимости от скорости выхода из обороны) и бежать на передний край.



Поэтому форварду нужно всё время следить за игроком с мячом и подстраивать под него своё движение. В этом аспекте Смолову пока явно не хватает взаимопонимания с партнёрами, но отдельные удачные моменты уже есть.



Показательный эпизод случился в середине первого тайма. «Сельта» перехватила атаку «Реала». Смолов в момент перехвата был в центральном круге, но сразу побежал в полуфланг, чтобы Араухо смог отдать ему прямой пас. Получив мяч, форвард сразу скинул его на набегавшего Аспаса и пошёл вперёд.

В первые полчаса Смолов пробежал 4,5 километра. Такой показатель нельзя сохранить на протяжении всего матча: к финальному свистку набралось бы под 13 километров, это аномально много (игроков, которые стабильно покрывают такое расстояние, единицы). Тем более что форвард сейчас не может быть в лучшей форме: он приехал из чемпионата, который ещё не возобновился после трёхмесячной паузы. Логично предположить, что его задачей было максимально часто открываться под передачи из глубины в первом тайме,



а замена на Мину во втором была плановой. К 70 минуте, когда он был заменён, Фёдор сделал 20 пасов: третий результат среди полевых игроков «Сельты». Отличный показатель для центрфорварда. Но есть нюансы.

Пользы от всей этой очевидной старательности могло быть и больше. У Смолова 22 единоборства, из которых он выиграл четыре – 18%. Это худший процент в обеих командах. В большинстве случаев это были незначительные эпизоды, но один раз в начале первого тайма и один раз в начале второго из-за из-за потерь прерывались потенциально опасные эпизоды. На 16 минуте Фёдор неудачно обработал мяч, на 51 не успел отдать пас. В обоих случаях «Сельта» выходила из-под прессинга и имела впереди свободное пространство. Наиболее вероятная причина такого количества проигранных единоборств – всё та же пауза в сезоне. Но уже в течение месяца это станет понятно наверняка.

После матча тренер «Сельты» сказал: «У нас был план, и он дал результат. Замены после перерыва были вызваны тем, что во втором тайме нам нужно было больше владеть мячом. Нам это удалось». В этих словах Гарсии – ключ к пониманию приоритетов команды, а заодно к возможным стилистическим трудностям Смолова. Во втором тайме «Сельта» действительно больше держала мяч. С момента выхода Мины и возврата к стандартной четвёрке защитников владение вообще стало равным: по 50%. В первом тайме оно у гостей не дотягивало и до 30%.



Кроме того, что команда забрала мяч, когда Фёдор покинул поле (это может быть связано не только с «Сельтой», но и «Реалом»), смутила ещё одна деталь. У него ни одного выигранного верха (по версии Opta, Instat насчитал одно): даже Аспас (рост 176 см) и Рафинья (174 см) хотя бы по разу выиграли единоборство вверху. Мина, естественно, тоже. Это сужает возможности выхода из обороны: на Смолова есть смысл играть только низом, а при выносе от ворот («Сельта» не разыгрывает накоротке, вратарь бьёт далеко) он не может быть таргетменом. Но при таком же умном движении, какое эпизодами было в первом тайме с «Реалом», тренеру придётся смириться с этим недостатком.

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В перспективе речь идёт о форварде, который может стабильно забивать, если команда будет создавать ему подходящие по стилю моменты. Команда к этому готова, об этом и говорил Аспас после матча. Гол «Реалу» — идеальное начало, тем интереснее ждать продолжения.

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В материале использованы данные Opta, Instat и Understat.



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